ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМЕРИЯ
ПОРТУГАЛЬСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМЕРИЯ - совокупность владений Португалии в Южной Америке, Азии, Африке и бассейне Тихого океана в XV-XX веках.
Формирование Португальской колониальной империи связано с Великими географическими открытиями и проходило в условиях соперничества с Испанией (смотреть Испано-португальские договоры о разделе колониальных владений в XV-XVIII века). Первым заморским владением Португалии стала захваченная в 1415 году Сеута. В 1420-1460-х годах в ходе морских экспедиций Энрике Мореплавателя исследовано побережье Западной Африки, в 1420 году подчинены острова Мадейра, в 1432 году Азорские острова, в 1450-1460-х годах острова Зелёного Мыса (Кабо-Верде), 1469-1474 годы острова в Гвинейском заливе (в том числе Сан-Томе и Принсипи). В 1481-1482 годы Д. Кан открыл устье реки Конго, положив начало завоеванию побережья Анголы. В конце XV-XVI веков в результате военно-колониальной экспансии на территории Северной Африки (смотреть Испано-португальская агрессия в Северной Африке) Португалия ненадолго установила контроль над атлантическим побережьем Марокко. В начале XVI века Португалия утвердилась на восточно-африканском побережье, в 1593 году центром португальских владений в этом районе стал город Момбаса.
В 1500 году к португальским владениям присоединена открытая П.А. Кабралом Бразилия. Колонизация южно-американских земель шла медленно, первоначально осваивалось лишь северо-восточное побережье Бразилии.
В континентальной Азии первые португ. торговые посты основаны в 1501 году. В начале XVI века сформировался комплекс многочисленных мелких владений в Индии (в том числе Гоа (захвачен в 1510 году), Каликут (Кожикоде, 1511)), в Юго-Восточной Азии (Малакка, 1511), в районе Персидского залива (остров Ормуз, 1515), на острове Цейлон (ныне Шри-Ланка) и другие. По Сарагосскому договору 1529 году под контроль Португалии перешли Молуккские острова. В последующие годы к Португалии отошли остров Тимор, Бомбей (ныне Мумбаи) в Индии; в 1557 году у Китая арендован Макао (Аомынь), фактически превращённый в португальскую колонию, в 1576 году основана Луанда - центр португальских владений в Западной Африке.
Вхождение Португалии в состав испанской короны (1580-1640) отрицательно сказалось на её заморских владениях, фактически оставшихся без защиты метрополии. В результате войн с Нидерландской Ост-Индской компанией (смотреть Ост-Индские компании) и Нидерландской Вест-Индской компанией было утрачено большинство колоний в Индийском и Тихом океанах. В 1605-1619 годы голландцы захватили Молуккские острова, в 1641 году - Малакку, в 1661 году под британский контроль перешёл остров Бомбей, в 1662 и 1663 годы - Каннанур и Кочин. В 1622 году в войне с Ираном был потерян Ормуз.
Португальская колониальная империя представляла собой протяжённую цепочку прибрежных крепостей и факторий, поддерживаемую системой разрешений на плавание. Попытки проникнуть в глубь Индии и завоевать внутренние территории в Африке закончились неудачей. Только в Бразилии метрополии со временем удалось установить централизованное управление - в 1720 году она получила статус вице-королевства со столицей в Сан-Салвадоре (Баия). Однако уже в 1822 году Бразилия стала фактически самостоятельным государством.
В XIX веке на португальские владения в Африке стали претендовать Великобритания и Германия. Попытка создать территориально единое португальское владение в Африке (так называемая Розовая карта) натолкнулась на противодействие Великобритании, стремившейся объединить свои северные и южные колонии в Африке. К концу XIX века на основе ряда соглашений между Португалией, Бельгией, Германией и Великобританией были определены границы португальских владений в Африке. Началась активная эксплуатация колоний, в которой ввиду экономической слабости Португалии принял участие также капитал других государств, прежде всего Великобритании.
После падения монархии в результате Португальской революции 1910 года была провозглашена автономия португальских колоний. В период так называемого Нового государства (с 1926) в заморских владениях Португалии действовал Колониальный акт (принят 8.7.1930), по которому за их коренным населением не признавалось никаких гражданских прав.
К середине XX века владениями Португалии оставались Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Гоа, Даман, Диу, острова Сан-Томе и Принсипи, Макао, острова Зелёного Мыса, Восточный Тимор. В период Второй республики (1933-1974) Португалия, стремясь сохранить свои колониальные владения, предоставила им статус заморских провинций (1951). С 1930-х годов получила распространение теория лузо-тропикализма - разновидность националистического романтизма, основанного на представлениях о единстве европейской Португалии и её заморских провинций.
В 1961 году Португалия лишилась Гоа, Дамана и Диу, аннексированных Индией. В 1960-х годах началась вооружённая борьба за независимость в африканских колониях (Ангола, с 1961 года; Гвинея-Бисау, 1963 год; Мозамбик, 1964 год). Демократизация режима в Португалии после Апрельской революции 1974 года способствовала ликвидации Португальской колониальной империи. Вопреки сопротивлению правых в 1975 году португальское правительство заключило с руководством освободительных движений соглашения о деколонизации. В 1999 году прекратил своё существование в качестве португальской территории Макао (Аомынь), переданный под управление КНР; в 2002 году формально признана утрата Восточного Тимора (независимость предоставлена в 1975 году, но де-юре он продолжал оставаться португальским владением). Португалия сохранила за собой остров Мадейра и Азорские острова, составляющие 2 автономных региона современного португальского государства.