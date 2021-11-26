МАНУЭЛЬ I СЧАСТЛИВЫЙ

МАНУЭЛЬ I СЧАСТЛИВЫЙ - ко­роль Пор­ту­га­лии (с 1495 года).

Пред­ста­ви­тель Авис­ской ди­на­стии , внук ко­ро­ля Ду­ар­ти. Унас­ле­до­вал пор­тугальскую ко­ро­ну по­сле ги­бе­ли сво­его двою­род­но­го бра­та Жуа­на II , не ос­та­вив­ше­го пря­мых на­след­ни­ков муж­ско­го по­ла. Про­во­дил по­ли­ти­ку ук­ре­п­ле­ния ко­ро­лев­ской вла­сти, ре­фор­ми­ро­вал су­деб­ную и на­ло­го­вую сис­те­мы, ре­ор­га­ни­зо­вал ка­зна­чей­ст­во. В 1504-1522 годах опуб­ли­ко­вал свод ме­ст­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва - Но­вые Фо­ра­лы (Forais Novos); ини­ции­ро­вал вве­де­ние об­нов­лён­но­го сво­да гражданского и ча­ст­но­го пра­ва - Ус­та­нов­ле­ний Ма­ну­эла (Ordenações Ma­nue­linas).

В 1496 году из­дал дек­рет об из­гна­нии ев­ре­ев из Пор­ту­га­лии; ос­тав­шие­ся в стра­не ев­реи в 1497 году под­верг­лись на­сильственному кре­ще­нию . В го­ды прав­ле­ния Мануэля I Счастливого бы­ли за­ло­же­ны ос­но­вы Пор­ту­галь­ской ко­ло­ни­аль­ной им­пе­рии : Вас­ко да Га­ма от­крыл морской путь в Ин­дию (1498), П. А. Каб­рал со­вер­шил пла­ва­ние в Бра­зи­лию (1500), А. д’ Ал­бу­кер­ки ус­та­но­вил кон­троль над тор­го­вы­ми пу­тя­ми в Ин­дий­ском океане и Пер­сид­ском заливе. При Мануэле I Счастливом ши­ро­ко ве­лось строи­тель­ст­во в сти­ле, позд­нее на­зван­ном в его честь ма­ну­эли­ну (монастырь Же­ро­ни­муш, Тор­ри-ди-Бе­лен в пред­ме­стье Бе­ле­на, монастырь ор­де­на Хри­ста в То­ма­ре).