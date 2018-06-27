Краткий курс истории. Чайный мир 27 июня 1617 года считается датой, когда чай впервые был импортирован в Европу. Легенда Китайская легенда гласит (существуют немного разнящиеся в деталях варианты), что божественный земледелец Шэнь-нун за целый день, проведенный в поисках съедобных и целебных растений, отравился несколько десятков раз. В момент, когда он был уже при смерти, ему случайно попался неизвестный листочек, который он не то заварил, не то съел, но после употребления исцелился. Так людям стал известен чай. Возрождение С V века чай начали употреблять в качестве напитка (до этого использовали его как лечебное средство). После монгольского завоевания в XIII веке чайная культура в Китае угасла. Ее...

27 июня 1617 года считается датой, когда чай впервые был импортирован в Европу.

Легенда

Китайская легенда гласит (существуют немного разнящиеся в деталях варианты), что божественный земледелец Шэнь-нун за целый день, проведенный в поисках съедобных и целебных растений, отравился несколько десятков раз. В момент, когда он был уже при смерти, ему случайно попался неизвестный листочек, который он не то заварил, не то съел, но после употребления исцелился. Так людям стал известен чай.

Возрождение

С V века чай начали употреблять в качестве напитка (до этого использовали его как лечебное средство). После монгольского завоевания в XIII веке чайная культура в Китае угасла. Ее возрождение пришлось на XIV–XVII века, то есть на эпоху династии Мин. Чай для Китая являлся одним из трех главных экспортных товаров наряду с фарфором и шелком. Кроме того, Китай долго держал монополию на чайные кусты. Любопытно, что до эпохи Мин в Китае заваривали не цельнолистовой чай, а измельчали чайные листья для заварки.

Контрабанда

Всемирная популяризация чая выпала на начало XVII века. В Европу его начали вывозить голландцы, португальцы и англичане. Важную роль в распространении чая в Англии сыграла португальская принцесса Екатерина Брагансская, вышедшая замуж за английского короля Карла II в 1662 году. В те времена Англия стояла в начале расширения своих владений, и по мере их роста рос интерес к чаю в мире.

Одним из первых любителей чая был король Людовик XIV. Он узнал, что китайцы и японцы благодаря чаю не страдают подагрой и апоплексией и велел и его так лечить от подагры. Что помогало королю, должно было помочь и его подданным. Мужчины были в восторге от экзотического напитка и превращали чаепитие в нечто подобное китайскому ритуалу, причём особое значение придавалось тонкому фарфору, китайским коврам и обоям.

Лизелотта фон Пфальц (1652—1722), невестка короля, попробовала чай в Версале, и чай ей не понравился. «Вкус чая напоминает сено с навозом, Боже мой, как можно пить такую горечь?» — писала она в письме в Германию. В Германии чай впервые упоминается в 1650-е годы. Подтверждением этому служат аптечные ценники: Herba thea упоминается в 1657 году в Нордхаузене, в 1662 году в Лигнице и Ульме. Самым большим поклонником чая считался нидерландский врач Корнелиус Деккер (1647—1685), известный также как Бонтеку, утверждавший: «Чай может помочь человеку, истощённому и одной ногой стоящему в могиле, он придаст ему силу и даст новую жизнь» и считавший, что 50 чашек чая в день вполне достаточно, можно пить ещё больше, но 200 чашек — это естественный предел.

В XVIII веке чай продавался в Европе по цене, в десять раз превышавшей цену кофе. Торговцы жестоко боролись за право перевозки чая в Европу, особенно в Англию, где за него платили серебром. В XIX веке англичане выкрали растения чая из Китая и начали выращивать его самостоятельно в Индии, что привело к росту популярности напитка, который вскоре стал товаром на каждый день.

В Россию чай впервые попал в 1638 году в качестве подарка царю Михаилу Фёдоровичу от монгольского Алтын-хана. В 1679 году заключён договор с Китаем о регулярных поставках чая. В XVIII веке популярность чая увеличивается.