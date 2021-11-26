КОНКИСТАДОР (исп. conquistador)

Участник вооруженных экспедиций с целью открытия, завоевания и присоединения к Испании новых территорий в Америке, Океании и Юго-Восточной Азии в конце XV-начале XVII вв.

В результате походов конкистадоров Испания превратилась в крупнейшую колониальную империю раннего Нового времени.

Под властью испанской монархии оказались Канарские острова, большая часть территории Центральной и Южной Америки , южная часть Северной Америки, острова Карибского моря, а также Филиппинские, Марианские и Каролинские о-ва в Тихом океане.

Юридическим обоснованием для походов конкистадоров являлись: 1) Булла папы Александра VI Inter caetera от 3 мая 1493 г; 2) Тордесильясский договор о разделе мира между Испанией и Португалией, заключенный на основании данной буллы в 1494 г. 3) "Требование" (исп. Requirimiento), составленное испанским юристом Педро Паласиосом Рубиосом в 1513г.

Согласно булле Александра VI и Тордесильясскому договору граница между владениями Португалии и Испании устанавливалась по воображаемой линии, идущей через Атлантический океан в меридиональном направлении с севера на юг и примерно соответствовавшей 38 ° западной долготы.

Испании доставались все земли, расположенные на запад от этой линии, включая не только новооткрытые территории, но и те, что будут открыты впоследствии.

За Португалией закреплялись все земли, расположенные на восток от демаркационной линии, включая ее владения на Азорских островах и островах Зеленого мыса и западном побережье Африки.

В обмен на предоставленные им права монархи Испании и Португалии обязывались утвердить христианскую религию на всех территориях, расположенных в границах, установленных папской буллой и Тордесильясским договором.

"Требование" Паласиоса Рубиоса стало основным документом для обоснования захвата конкистадорами новых территорий. В этом документе, составленном на испанском языке, местным жителям вкратце излагалась история мира с точки зрения католических теологов, сообщалось об исключительном праве папы как наместника св. Петра и Иисуса Христа распоряжаться миром по своему усмотрению, передаче им во владение всех территорий Америки. Документ заканчивался требованием добровольно признать себя вассалами испанских монархов и принять христианство. В противном случае конкистадоры, действовавшие от имени короны, имели право применить оружие.

Очень часто конкистадоры, достигнув новой территории, ограничивались зачитыванием "Требования" в отсутствие местных жителей или в их присутствие без переводчика, чтобы иметь формальный повод к ведению военных действий. Впрочем, даже присутствие переводчика не гарантировало понимание и принятие "Требования" местными жителями.

Хотя конкистадоры действовали от имени короны, они не были регулярной армией, посланной испанским монархом для открытия и завоевания новых земель, а только его поданными выдвинувшими инициативу поиска и завоевания новых территорий.

Поэтому походы конкистадоров юридически оформлялись как договоры между будущим завоевателем и монархом, либо его представителем, по которым конкистадор обязывался найти средства, чтобы снарядить экспедицию для исследования и завоевания новой территории, а король заранее наделял его полномочиями наместника новых земель с правом получать определенную долю доходов от военной добычи.

Обычно организатор экспедиции сам проводил вербовку добровольцев, закупку оружия и провианта.

Остальные участники экспедиции в случае успеха получали в зависимости от своих заслуг и расположения предводителя свою долю военной добычи, земли с индейцами (см. энкомьенда ) и привилегии.

В этническом отношении состав конкистадоров был весьма разнообразным. "Колыбелью конкистадоров" обычно называют провинцию Эстремадура, расположенную на юго-западной границе Испании с Португалией, поскольку она была родиной наиболее известных конкистадоров Э. Кортéса и Ф. Писáрро.

Но в письменных сообщениях самих конкистадоров о завоевании Америки упоминаются баски, галисийцы, португальцы, венецианцы, генуэзцы, сицилийцы, греки, а также выходцы из Андалузии, исторической области на юге Испании, где потомки арабов, берберов и евреев составляли большинство. По современным подсчетам выходцы из Андалузии составляли 28 % от всех переселенцев в Испанской Америке.

Социальный состав конкистадоров также не был однородным. Среди них были представители старинных, но обедневших дворянских родов, торговцев, ремесленников и маргинальных слоев вплоть до преступников, приговоренных на родине к смертной казни.

Большинство конкистадоров происходило из социальных низов. Поэтому уровень их образования, в целом, был весьма низким. Многие из них подобно Ф. Писáрро были неграмотны. Тем не менее, среди конкистадоров встречались и лица с университетским образованием, как например, лиценциат права Гаспар Хименес де Кесада, завоеватель "царства" муисков в центральной части Колумбии.

Успех конкистадоров в покорении новых территорий, во многом объясняется не столько техническим превосходством их оружия и тактики ведения боя, сколько умелым использованием вражды между местными правителями и привлечением на свою сторону большого количества индейских союзников, а также эпидемиями занесенных ими инфекционных болезней, в особенности, оспы.

Вопреки укоренившемуся представлению, огнестрельное оружие и стальные доспехи не давали конкистадорам серьезного технического преимущества над коренным населением.

Примитивные ружья – акербузы, заряжавшиеся со ствола, изготавливались в Германии и стоили слишком дорого, чтобы вооружить ими весь отряд. Э. Кортéс в начале своего похода располагал всего 13 акербузами при численности отряда около 500 человек. К тому же, акербузы были слишком неудобны в употреблении. Чтобы зарядить акербузу и сделать первый выстрел требовалось несколько минут, а меткость их была весьма низкой.

Из пушек у конкистадоров на вооружении были только малокалиберные фальконеты также в весьма ограниченном количестве. У Э. Кортéса было 14 фальконетов. Ф. Писарро при пленении Инки Атауальпы в Кахамарке располагал всего 4 артиллерийскими орудиями.

Стальные панцири также стоили очень дорого и использовались, главным образом, для психологического воздействия на индейцев и в торжественных случаях. В условиях жаркого и влажного климата, господствующего на значительной части территории Центральной и Южной Америке, они были крайне неудобны, поэтому воины Кортéса, заимствовали у своих индейских союзников более легкие панцири из стеганого хлопка.

Гораздо более эффективной было наличие у конкистадоров конницы и боевых собак.

В численном отношении т.н. вспомогательные отряды индейских союзников конкистадоров значительно превосходили их и обычно использовались в самых тяжелых ситуациях. К примеру, в начале осады столицы мешика Теночтитлана (1521 г.) в распоряжении Кортеса было около 1200 испанцев и 50,000 индейских союзников. К концу их численность составила около 150 000. При завоевании Гватемалы конкистадором П. де Альварадо на 1 испанца приходилось 10 индейских союзников из Центральной Мексики.

Самыми главными союзниками конкистадоров были эпидемии, занесенных ими из Европы , инфекционных болезней, к которым у аборигенов не было иммунитета.

Нередко эпидемии опустошали целые области еще до прихода туда конкистадоров, как это случилось в Мексике в 1520 г. и в Перу в 1532 г.

По современным оценкам инфекционные болезни, завезенные конкистадорами, вызвали десятикратное сокращение коренного населения Америки.

Иллюстрации:

Морриóн - типичный шлем конкистадора. Музей народных искусств и традиций. Севилья.

Автор статьи: А.В. Калюта