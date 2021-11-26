ИЕЗУИТСКИЕ МИССИИ
ИЕЗУИТСКИЕ МИССИИ - поселения на территориях бывших португальских и испанских колоний, а также государств, входивших в сферу миссионерской деятельности ордена иезуитов.
Возникли с середины XVI века в Китае, Японии, Корее, Индии, Латинской Америке. Сохранившиеся планы иезутские мисси (или т. н. редукций, испанский reducciones) и их руины в ряде стран Центральной и Южной Америки (на территориях племён тупи, гуарани, чикитос и др., а также быв. Иезуитов государства 1610-1767 годы) позволяют судить об их первоначальном виде. В каждой из иезутские мисси проживало от 1 до 8 тысяч индейцев; все они строились по единому образцу, в расчёте на их полную экономическую и культурную самодостаточность. Наряду с евангелизацией миссионеры стремились к достижению всеобщей грамотности местного населения, приучали индейцев к ремёслам, музыке и пению (с особой торжественностью в иезутских миссиях отмечались все церковные праздники).
Редукции были обнесены высокой оградой с парадными главными воротами и окружены рвами для защиты от нападений извне (в т. ч. колонизаторов-работорговцев). В центре находилась квадратная или прямоугольная площадь, обычно окружённая крытой галереей; посередине стояла большая скульптура святого покровителя миссии; главное здание - роскошно убранная церковь в стиле барокко, выходившая фасадом на площадь. Рядом с церковью - дом отцов-иезуитов и коллехио (школа), зал собраний, позади них - склады и мастерские, госпиталь и тюрьма. Позади церкви находилось кладбище, за ним - сады и огороды. Вокруг площади располагались одинаковые одноэтажные жилые дома, разделённые на 6-7 секций. Каждая семья имела свою комнату (индейцев отучали от полигамии), одновременно их привычка жить всем племенем не нарушалась. За чертой посёлка находились полевые угодья. Унифицированность жилищ и образа жизни не раз вызывала упрёки в «казарменном духе» миссий.
Серьёзные строительные навыки, полученные при возведении храмов (их авторами были архитекторы-европейцы - Х. Б. Примоли, А. Бланки, Х. Б. Эхидиано и др.), позволяли индейцам впоследствии работать и вне иезутских миссий, что способствовало широкому распространению местных вариантов «иезуитского» барокко. Его отличительной чертой было обильное включение в оформление церковных зданий местных мотивов, как иконографических, так и орнаментальных. Церкви строились 3-нефные, реже 5-нефные. Каркас возводился из дерева, стены же и внутренние перегородки - из сырцового кирпича (позднее из камня), штукатурились и белились. Каменные порталы стали в конце XVII - начале XVIII веков главным украшением зданий. В архитектурном декоре большого мастерства достигли и индейцы, которые, свободно следуя своей фантазии, интерпретировали европейские образцы; столь же богата была резьба алтарей (ретабло), со множеством арок, ниш, раковин. В круглой скульптуре из дерева или камня народное начало особенно проявлялось в изображениях Христа, святых и чрезвычайно любимых индейцами ангелов. В иезутских миссиях индейцами печатались книги, учебники и гравюры.
Иезутские мисси повсеместно способствовали развитию культурных контактов между европейцами и др. народами. Так, в Индии, где иезуиты были приняты при дворе могольских императоров и имели миссию в Гоа, местные художники копировали гравюры из европейских книг; возводились церкви. В Японии итальянский художник-иезуит Дж. Никколо открыл в Нагасаки академию Святого Луки, в которой обучал европейской живописи. Там зародился стиль нанбан («живопись южных варваров»), который затем распространился по всей стране. Благодаря контактам с Китаем, в Европе возник стиль шинуазри, началось производство фарфора.
После изгнания ордена иезуитов из Португалии и Испании (1760-е годы) и его роспуска (1773 год) Иезутские мисси пришли в запустение, а частично и специально разрушались; существующие на их месте музеи (в странах Латинской Америки) сохраняют остатки того художественного богатства, которое миссии внесли на земли бывших европейских колоний. Иезутские мисси в Аргентине (Сан-Игнасио-Мини, Санта-Ана, Нуэстра-Сеньора-де-Лорето и Санта-Мария-ла-Майор), Боливии (Сан-Франсиско-Хавьер, Консепсьон, Сан-Мигель, Сан-Рафаэль, Сан-Хосе), Бразилии (Сан-Мигел-дас-Мисойнс) и Парагвае (Ла-Сантиссима-Тринидад-де-Парана и Хесус-де-Таваранге) включены в список Всемирного наследия.
Иллюстрация:
Руины иезуитской миссии Сантиссима-Тринидад-де-Парана (Парагвай). 17 в. Архив БРЭ.