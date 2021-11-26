ГАУЧО
ГАУЧО (испанское gaucho, португальское gaucho) - социально-этнические группы, возникшие в XVI-XVII веках в результате смешанных браков европейцев с индейцами в Аргентине, Бразилии и Уругвае.
Первоначально вели бродячую жизнь, занимаясь контрабандой, хищением и перепродажей скота. С конца XVIII века стали наниматься пастухами на скотоводческие фермы. В годы Войны за независимость в Латинской Америке Гаучо служили в кавалерии патриотических сил или в милиции, принимали активное участие и в более поздних гражданских войнах. Со временем сложился своеобразный стиль одежды, жилища, песенной традиции, поэзии и культуры Гаучо, особый стиль поведения (гаучада). Идеализированный романтический образ свободолюбивого Гаучо вошёл в латино-американскую литературу XIX века. Потомки Гаучо влились в состав аргентинцев, бразильцев и уругвайцев. Сходные группы скотоводов-метисов сложились в других странах Латинской Америки (венесуэльские льянеро, мексиканские чарро и др.).