ГАУЧО

ГАУЧО (испанское gaucho, пор­тугальское gau­cho) - социально-этнические группы, возникшие в XVI-XVII веках в результате смешанных браков европейцев с индейцами в Аргентине , Бразилии и Уругвае.

Пер­во­на­чаль­но ве­ли бро­дя­чую жизнь, за­ни­ма­ясь кон­тра­бан­дой, хи­ще­ни­ем и пе­ре­про­да­жей ско­та. С конца XVIII века ста­ли на­ни­мать­ся пас­ту­ха­ми на ско­то­водческие фер­мы. В го­ды Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке Гаучо слу­жи­ли в ка­ва­лерии пат­рио­тических сил или в ми­ли­ции, при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие и в бо­лее позд­них гражданских вой­нах. Со вре­ме­нем сло­жил­ся свое­об­раз­ный стиль одеж­ды, жи­ли­ща, пе­сен­ной тра­ди­ции, по­эзии и куль­ту­ры Гаучо, осо­бый стиль по­ве­де­ния (гау­ча­да). Идеа­ли­зи­рованный ро­ман­тический об­раз сво­бо­до­лю­би­во­го Гаучо во­шёл в латино-американскую литературу XIX века. По­том­ки Гаучо вли­лись в со­став ар­ген­тин­цев, бра­зиль­цев и уруг­вай­цев. Сход­ные груп­пы ско­то­во­дов-ме­ти­сов сло­жи­лись в других стра­нах Латинской Аме­ри­ки (ве­не­су­эльские лья­не­ро, мексиканские чар­ро и др.).

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