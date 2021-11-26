ДАМПИР УИЛЬЯМ

ДАМПИР УИЛЬЯМ - английский мореплаватель, флибустьер .

Ос­тал­ся си­ро­той в 16 лет, пла­вал на тор­го­вых су­дах у бе­ре­гов Нью­фа­унд­лен­да, в Ост-Ин­дию, на Ямай­ку, 2 го­да ра­бо­тал ле­со­ру­бом на полуострове Юка­тан. Несколько лет про­вёл на главной ба­зе пи­ра­тов в Вест-Ин­дии - острове Тор­тю, участ­во­вал в на­па­де­ни­ях на испанского го­ро­да и по­се­ле­ния на по­бе­ре­жье Аме­ри­ки и в их раз­граб­ле­нии. В 1678-1691 годах пи­рат­ст­во­вал в Ти­хом океане, у западного по­бе­ре­жья Южной Аме­ри­ки. В 1688 году дос­тиг северного по­бе­ре­жья Ав­ст­ра­лии в рай­оне острова Мел­вилл, до­б­рал­ся до острова Су­мат­ра, не­ко­то­рое вре­мя слу­жил в британском фор­те в провинции Бен­ку­лен (ны­не Бен­ку­лу), в 1691 году вер­нул­ся в Анг­лию. В 1697 году на ос­но­ве днев­ни­ко­вых за­пи­сей опуб­ли­ко­вал книгу «Но­вое пу­те­ше­ст­вие во­круг све­та», в ко­то­рой пер­вым из ев­ро­пей­цев опи­сал тай­фун.

В 1698 году был при­нят в Лон­дон­ское Ко­ро­лев­ское общество, по­сту­пил на служ­бу в Британское ад­ми­рал­тей­ст­во, по­лу­чил под ко­ман­до­ва­ние суд­но «Ро­бак», на ко­то­ром 14.1.1699 года от­плыл из Анг­лии. Обо­гнув мыс Доб­рой На­де­ж­ды, 26.7.1699 года дос­тиг северо-западного по­бе­ре­жья Ав­ст­ра­лии у 28° южной широты. Дви­га­ясь вдоль по­бе­ре­жья на се­вер, 31.7.1699 года Дампир вы­шел к за­ли­ву, на­зван­но­му им Шарк, ис­сле­до­вал груп­пу ост­ро­вов у северного по­бе­ре­жья Ав­ст­ра­лии на 20°32' южной широты, по­сле че­го на­пра­вил­ся к острову Ти­мор, от­ту­да к Но­вой Гви­нее, обо­гнул её с се­ве­ра и дос­тиг ост­ро­ва, на­зван­но­го им Но­вой Бри­та­нией. По­пол­нив за­па­сы про­до­воль­ст­вия в Ба­та­вии (ны­не Джа­кар­та), 17.10.1700 года от­плыл в Анг­лию. В 1703-1707 годах за­ни­мал­ся ка­пер­ст­вом. В 1704 годах вы­са­дил на не­оби­тае­мом ост­ро­ве мат­ро­са сво­ей ко­ман­ды А. Сел­кир­ка, по­слу­жив­ше­го для Д. Де­фо про­об­ра­зом Ро­бин­зо­на Кру­зо.

В 1707 году вы­пус­тил кн. «Пу­те­ше­ст­вие в Но­вую Гол­лан­дию». В 1708-1711 годах в долж­но­сти штур­ма­на со­вер­шил кру­го­свет­ное пла­ва­ние на ко­раб­ле под ко­мандованием В. Род­жер­са (умер в 1732 году). Со­ста­вил опи­са­ния и кар­ты южных рай­онов Ти­хо­го океана, со­брал об­шир­ные све­де­ния о ве­ли­чи­нах маг­нит­но­го скло­не­ния в различных пунк­тах Ми­ро­во­го океана, со­лё­но­сти мор­ских вод, свя­зи ме­ж­ду гос­под­ствую­щи­ми те­че­ния­ми и вет­ра­ми, фло­ре и фау­не Ав­ст­ра­лии, Но­вой Гви­неи и других рай­онов ми­ра. Име­нем Дампира на­зва­но несколько ост­ро­вов и про­ли­вов в юго-западной час­ти Ти­хо­го океана и Ма­лай­ском ар­хи­пе­ла­ге.

Сочинения:

A New voyage round the world. L., 1697-1709. Vol. 1-3.