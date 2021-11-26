ДАМПИР УИЛЬЯМ
ДАМПИР УИЛЬЯМ - английский мореплаватель, флибустьер.
Остался сиротой в 16 лет, плавал на торговых судах у берегов Ньюфаундленда, в Ост-Индию, на Ямайку, 2 года работал лесорубом на полуострове Юкатан. Несколько лет провёл на главной базе пиратов в Вест-Индии - острове Тортю, участвовал в нападениях на испанского города и поселения на побережье Америки и в их разграблении. В 1678-1691 годах пиратствовал в Тихом океане, у западного побережья Южной Америки. В 1688 году достиг северного побережья Австралии в районе острова Мелвилл, добрался до острова Суматра, некоторое время служил в британском форте в провинции Бенкулен (ныне Бенкулу), в 1691 году вернулся в Англию. В 1697 году на основе дневниковых записей опубликовал книгу «Новое путешествие вокруг света», в которой первым из европейцев описал тайфун.
В 1698 году был принят в Лондонское Королевское общество, поступил на службу в Британское адмиралтейство, получил под командование судно «Робак», на котором 14.1.1699 года отплыл из Англии. Обогнув мыс Доброй Надежды, 26.7.1699 года достиг северо-западного побережья Австралии у 28° южной широты. Двигаясь вдоль побережья на север, 31.7.1699 года Дампир вышел к заливу, названному им Шарк, исследовал группу островов у северного побережья Австралии на 20°32' южной широты, после чего направился к острову Тимор, оттуда к Новой Гвинее, обогнул её с севера и достиг острова, названного им Новой Британией. Пополнив запасы продовольствия в Батавии (ныне Джакарта), 17.10.1700 года отплыл в Англию. В 1703-1707 годах занимался каперством. В 1704 годах высадил на необитаемом острове матроса своей команды А. Селкирка, послужившего для Д. Дефо прообразом Робинзона Крузо.
В 1707 году выпустил кн. «Путешествие в Новую Голландию». В 1708-1711 годах в должности штурмана совершил кругосветное плавание на корабле под командованием В. Роджерса (умер в 1732 году). Составил описания и карты южных районов Тихого океана, собрал обширные сведения о величинах магнитного склонения в различных пунктах Мирового океана, солёности морских вод, связи между господствующими течениями и ветрами, флоре и фауне Австралии, Новой Гвинеи и других районов мира. Именем Дампира названо несколько островов и проливов в юго-западной части Тихого океана и Малайском архипелаге.
Сочинения:
A New voyage round the world. L., 1697-1709. Vol. 1-3.