АЛМЕЙДА (порт. Almeida), Франсишку

Португальский военный деятель и исследователь, первый вице-король Индии (1505–1509), из рода первых графов Абрантеш.

Воспитанный при дворе короля Афонсу V , Алмейда проявил себя при завоевании Гранады (1492). Пользовался личным доверием Жоана II. Почти всю жизнь провел в войнах, участвовал в сражении при Торо (1476). Король Мануэл I в 1505 учредил для Алмейды титул вице-короля Индии и во главе флотилии из 21 корабля направил на завоевание восточных земель, открытых экспедициями Албукерке, Кабрала и Вашку да Гамы. Алмейда пытался закрепиться на восточном побережье Африки, подверг артиллерийскому обстрелу Момбасу и Занзибар, в Килве построил форт. Строительство фортов было предпринято и в других стратегически важных пунктах Индийского океана. Своей резиденцией избрал Кочин в Индии. Разгромил арабские крепости в Африке, заключил торговый союз с Малаккой ; его сын предпринял вылазку на Цейлон. Активность Алмейды заставила арабов и египтян объединить усилия для противодействия португальцам. Султан Кансух Гури (1501–1516), стремясь сохранить господство Египта на Красном море, начал морскую войну с португальцами (1508). В ответ Алмейда разграбил и сжег арабские гавани. 03 февраля 1509, разгромил объединенную эскадру Египта и Гуджарата у о. Диу (западное побережье п-ова Индостан). Эта победа обеспечила португальцам господство в Индийском океане на протяжении всего XVI в.: в их руках оказался весь торговый путь от Лиссабона до Малаккского пролива. В ноябре 1509 Алмейда признал назначение Албукерке вице-королем в Индии и отбыл в Португалию. При пополнении запасов воды в бухте Столовой горы (Южная Африка) погиб в стычке с местными жителями.

Автор статьи: А. П. Черных.