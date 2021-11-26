АЛБУКЕРК (англ. Albuquerque), Афонсу де

Португальский военный и политический деятель, командор военного ордена Сантьяго.

Выходец из старинного дворянского рода. Воспитывался при дворе Афонсу V . Участвовал в экспедициях против мусульманских властителей Сев. Африки, в завоевании Танжера и Арзилы (1471). Будучи главным стремянным короля Жоана II, сопровождал его в войнах с Кастилией (1476). Участвовал в африканских экспедициях 1489–1495. 6.04. 1503 А. отплыл с третьим Португальским флотом в Индию. В Индии закрепил заключенный Кабралом союз португальцев с раджой Кочина и заложил в Кочине первую европейскую крепость в Индостане. В 1506 был назначен правителем Индии. В августе 1506 А. подверг обстрелу арабские порты на восточном побережье Африки. В 1507 захватил о. Сокотра, и заложил там форт. А. — автор концепции создания крепостей в стратегически важных пунктах, обеспечивающих контроль над мореплаванием в Индийском океане. По замыслу А., сеть укрепленных факторий должна была покрыть восточный берег Африки, северное побережье Индийского океана. Закрепиться в Ормузском проливе А. не удалось из-за сопротивления капитанов судов его флота, которых манили богатства Индии, однако богатый город Ормуз он подчинил португальской короне. В декабре 1508 А. возобновил создание португальских крепостей на индийском побережье. Однако вместо основания новых поселений он решил захватывать существующие мусульманские гавани. При поддержке береговых корсаров он собрал эскадру из 23 кораблей и в марте 1510 овладел Гоа. В мае португальцы были изгнаны оттуда, но в ноябре вновь отвоевали крепость. Отныне местные властители вынуждены были считаться с присутствием португальцев в Индии. А. укрепил Гоа и сделал его столицей Португальской Индии. А. старался сосредоточить в Гоа торговлю индийских правителей с Персией (и обеспечить заход сюда всех судов, груженых пряностями). В 1511 А. захватил Малакку и снарядил две экспедиции к Молуккским о-вам (1512, 1514), открыв португальцам доступ к пряностям. Но дальнейшее освоение восточных морей пришлось свернуть из-за активизации индийских мусульман. Угроза захвата Гоа вынудила А. в январе 1512 вернуться в Индию. В феврале 1513 А., пополнив армию индийскими добровольцами, отбыл к Баб-эль-Мандебскому проливу с намерением взять Аден, но экспедиция успехом не увенчалась. В феврале 1515 он вновь отплыл из Гоа с 26 кораблями и отвоевал захваченный арабами Ормуз, где начал строительство укреплений. С возведением крепости в Ормузе был завершен план овладения стратегически важными для восточной торговли пунктами: Гоа стал главным портом Западной Индии, Ормуз сторожил вход в Персидский залив, Малакка была мостом между Индийским океаном и Южно-Китайским морем. После 1514 А. занимался административной и дипломатической деятельностью в Индии, заключил мир с Каликутом, содействовал строительству Гоа в европейском стиле. Место его погребения неизвестно, памятник А. установлен на Площади Империи в Лиссабоне. В португальской исторической литературе А., основатель португальской колониальной империи на Востоке, наделен титулами «Великого», «Цезаря Востока», «Льва морей», «Португальского Марса» и др.

Автор статьи: А. П. Черных.