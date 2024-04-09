7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

КИТАЙ В ЕВРОПЕ. МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ (XIII-XVIII ВВ.)

Фишман О.

Предлагаемая читателю книга на долгие годы станет настольной для каждого специалиста, интересующегося взаимоотношениями и взаимовлияниями Китая и Европы, Востока и Запада. Часть первая содержит две главы, посвященные сведениям о Китае, поступавшим в Европу от путешественников, торговцев и миссионеров (преимущественно — иезуитов), дававших в своих трудах оценки Китая, соответствующие их политике «культурной адаптации», и заложивших основу «мифа» о Китае. В третьей главе второй части исследуется то обстоятельство, как идеализированная интерпретация Китая иезуитами трансформировалась в произведениях европейских мыслителей и философов соответственно их интеллектуальным нуждам и целям их борьбы с абсолютной монархией и католической церковью. В четвертой главе второй части идет речь о том, как знакомство с произведениями китайского декоративно-прикладного искусства (особенно изготовляемыми на экспорт) создало искаженное представление о Китае и его искусстве и как подражания этим произведениям модифицировали европейские представления о Китае. По сути, книга показывает, как в восприятии европейских мыслителей, писателей, художников, мастеров прикладных искусств и широкой читающей публики возник «миф» о Китае и почему этот миф рассеялся.