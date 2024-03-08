ТОКУГАВА, ИЭЯСУ

Токугáва, Иэясу (31.01.1543, Окадзаки, пров. Микава, ныне преф. Аити — 01.06.1616, Сумпу, пров. Суруга, ныне г. Сидзуока, преф. Сидзуока) — японский полководец и государственный деятель периодов Сэнгоку (1467–1573), Адзути-Момояма (1573–1603) и Эдо (1603–1867), один из объединителей Японии, основатель и 1-й сёгун из династии Токугава .

Родился в семье Мацудайра Хиротада (1526–1549), полководца и крупного землевладельца провинции Микава, владельца замка Окадзаки. Имя при рождении — Мацудайра Такэтиё. В возрасте 4 лет был отправлен заложником к даймё Имагава Ёсимото в замок Сумпу (провинция Суруга) в знак признания его отцом вассальной зависимости. При совершеннолетии получил имя Мотонобу (1556), затем сменил его на Мотоясу (1557).

В 1560, когда Имагава Ёсимото погиб в сражении с Ода Нобунага при Окэхадзама, Т. И. разорвал связи с домом Имагава, сменил имя на Иэясу и заключил союз с Ода. К 1566 смог установить контроль над всей провинцией Микава, после чего взял новую фамилию Токугава, отделив себя и потомков от других ветвей рода Мацудайра. В дальнейшем, действуя в союзе с Ода, захватил провинции Тотоми (1570) и Суруга (1575), а после смерти союзника в борьбе с Уэсуги и Ходзё к 1582 поставил под контроль провинции Каи и Синано. В 1584 одержал победу над вой­сками Тоётоми Хидэёси , претендовавшего на наследие Ода Нобунага, однако в итоге был вынужден признать его сюзеренитет. В 1590 вместе с Хидэёси принимал участие в осаде замка Одавара, сыграв решающую роль в уничтожении рода Ходзё. После этого по приказу Хидэёси в обмен на прежние владения принял в управление 5 провинций в регионе Канто, до того принадлежавшие Ходзё, и занялся их обустройством, сделав своей резиденцией замок Эдо.

После смерти Тоётоми Хидэёси Т. И. стал крупнейшим землевладельцем и наиболее могущественным полководцем страны. Одержав в 1600 в битве при Сэкигахара победу над другим вассалом Хидэёси Исида Мицунари, возглавившем коалицию западных даймё, Т. И. приступил к созданию собственной системы власти. Получив в 1603 титул сёгуна, основал третье военное правительство ( бакуфу ) в Эдо (ныне Токио ). В 1605 передал титул старшему сыну Хидэтада, удалившись в замок Сумпу, но сохраняя всю полноту власти как отрекшийся сёгун (огосё) до самой смерти.

Основные усилия направил на укрепление контроля над другими даймё: сокращал и менял их земельные владения, привлекал для строительных работ в Эдо и Киото, принуждал к отправке заложников в столицу, издал указы о сокращении числа замков до одного на княжество и запрете на строительство новых и ремонт старых без позволения. Эти и другие меры нашли отражение в «Законодательном уложении для военных домов» (1615).

Во внешней политике держался курса на восстановление дипломатических отношений с минским Китаем и Кореей после развязанных Хидэёси военных кампаний, а также на построение мирных отношений с другими государствами региона, направив письма в 11 стран с предложением об установлении дипломатических отношений. В дальнейшем способствовал внешней торговле, выдавая лицензии с печатью сёгуна как японским, так и иностранным купцам, и выступая таким образом гарантом их безопасности.

Благоволил английским и голландским купцам, впервые прибывшим в Японию в 1601: видя в них противовес португальцам и испанцам, позволил основать в порту Хирадо фактории Нидерландской (1609) и Английской (1613) Ост-Индских компаний . Англичанин Уильям Адамс (1564–1620), натурализовавшийся как Миура Андзин, стал одним из советников Т. И. по внешнеполитическим вопросам. В то же время после 1612 предпринял ряд репрессивных мер против христианства, запретив проповедь на землях бакуфу.

В 1614–1615 провел две военные кампании в Осака против Тоётоми Хидэёри, вынудив единственного наследника своего бывшего сюзерена покончить с собой и тем самым избавив своих потомков от конкурентов.

Накануне смерти получил от императора высшую придворную должность главного министра. Умер в 1616, вероятно, от рака желудка. Похоронен на горе Куно в провинции Суруга (ныне г. Сидзуока), а через год перезахоронен в Никко провинции Симоцукэ (ныне префектура Тотиги). После смерти получил высочайший придворный ранг. Был обожествлен под именем Тосё-дайгонгэн.

Лит. : Лещенко Н. Ф. Япония в эпоху Токугава. М., 2010; Прасол А. Ф. Объединение Японии: Токугава Иэясу. М., 2017. В. В. Щепкин .