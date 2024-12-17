Тернистый путь христианства в Японии. Страна восходящего солнца в XVI-XVII вв. Как существовало христианство в Стране восходящего солнца

Япония эпохи Сэнгоку (воюющих провинций) и в наши дни привлекает к себе повышенный интерес. Столетие непрекращающихся войн (1477–1600 гг.), когда в мгновение ока создавались и гибли грандиозные армии, фортуна выносила на вершину власти безродных храбрецов, а старинные кланы рассыпались в прах вместе с величественными замками, стало определяющим в дальнейшем развитии Японии. Могущество буддийских монастырей, стремительный расцвет христианства, подъем экономики вопреки всему, и бесконечные сражения, сражения, сражения…

Прославленные полководцы – хитроумный Ода Нобунага, несгибаемый Уэсуги Кэнсина, грозный Такэда Сингэн, беспощадный Тоётоми Хидэёси, дальновидный Токугава Иэясу – вошли в легенды, стали образцами военного искусства и поучительными примерами. Только после решающей битвы при Сэкигахаре 21 октября 1600 года, ставшей крупнейшей на японской земле, страна окончательно объединилась в государство под покровительством дома Токугава. Япония вступила в долгий период мирного развития, когда только народная память хранила поэтические воспоминания о жестокой и героической эпохе.

Сэнгоку – сто лет войн

Почти весь период с конца XII века вплоть до революции Мэйдзи 1868 года реальная власть в Японии принадлежала сёгунам (главнокомандующим), а при их ослаблении – сиккэнам (регентам) (1199–1333 гг.). Через эти должности возвышались кланы Минамото, Фудзивара, Ходзё, Асикага и их сторонники. Император сохранял исключительно сакральное значение. Его оберегали, но не подпускали к рычагам правления.

С середины XV века все заметнее становились сепаратистские тенденции. Получив титул сюго (губернатора, правителя провинции), влиятельные феодальные семьи всё меньше считались с бакуфу (ставкой, правительством сёгуна). С 1467 по 1477 гг. в районе тогдашней столицы Киото разразилась братоубийственная усобица между представителями правящего дома Асикага, известная как смута Онин. Главным ее результатом стало ослабление сёгуната, дробление страны и возвышение местных князей-феодалов – даймё («больших людей»). По всей Японии возводились мощные замки, формировались личные армии, велись нещадные споры за водные ресурсы, земельные угодья и серебряные рудники. Провинции, подчиненные богатым даймё из домов Уэсуги, Такэда, Миёси, Симадзу, Имагава, Мори, Адзаи и других, вели жизнь независимых государств, лишь номинально признавая авторитет императора.

В середине XVI века число жителей японских островов достигало 15 млн человек, что было сопоставимо с населением Франции, крупнейшей европейской страны того времени. Киото по многолюдности не уступал Парижу, насчитывая до 300 000 жителей. Государство было поделено примерно на 60 провинций. Основная политическая и хозяйственная жизнь сосредоточилась на островах Сикоку, Кюсю и Хонсю (особенно на равнине Канто). Именно в этом районе проживали самые могущественные даймё, действовали самые отчаянные самураи и проходили самые кровопролитные битвы.

Сохэй, воины Будды

В век, когда крестьянин постоянно лицезрел вытоптанные посевы и сожженные деревни, а потому нередко сам брался за оружие вместо мотыги, большое распространение получили социальные идеи всеобщего равенства, имевшие религиозную окраску. Наибольшую силу получили икко-икки – последователи буддийской секты Дзёдо-синсю (Истинной школы чистой земли) во главе с монахом Рэннё.

В конце XV века вооруженные отряды икко взяли под контроль провинцию Кага, которая с 1488 по 1571 гг. существовала, по сути, как теократическая «крестьянская республика». Отсюда икко стали основывать и захватывать храмы и монастыри в соседних провинциях, используя их в качестве опорных пунктов и центров вербовки. Так в 1496 году появился знаменитый храм Исияма Хонган-дзи, вокруг которого возник город Осака.

В XVI столетии произошло около 20 крупных столкновений икко с армиями самураев, и последние далеко не всегда брали вверх. Однако, чем дальше, тем больше идея социальной справедливости в буддийских сектах подменялась духом религиозной нетерпимости. В 1532–1534 гг. между икко и хоккэ (вооруженными сторонниками буддийской школы Нитирэн) развернулась настоящая война – с осадами, сожженными замками и битвами, причем основу обеих армий составляла крестьянская масса. Крестьяне поддерживали монахов при любом притеснении со стороны феодалов, регулярно пополняли ряды икко и других монашеских военных структур.

Обладая вооруженной силой, буддийские монастыри в XVI веке смогли сконцентрировать большие материальные ресурсы – землю, замки, дамбы, мосты, торговлю – и стали притязать на политическую власть. Самураи считали воинов-монахов (сохэй) своими злейшими врагами. Только в 1560–1570-е гг. после затяжных кампаний полководцы Ода, Тоётоми и Токугава смогли сломить сопротивление буддийских армий и подчинить монахов своей воле.

Христианский век

Остров Сипанго, или Чипингу, как называли Японию в Европе во времена Марко Поло, манил к себе испанских и португальских мореплавателей рассказами о несметных запасах золота и других сокровищ. Хотя сведения эти оказались во многом преувеличенными, примерно за 15 лет до появления европейцев на острове Садо и в провинции Ивами после введения новых методов добычи стали активно разрабатываться богатейшие серебряные копи.

Честь «европейского первооткрывателя Японии» принадлежит португальскому авантюристу Фернао Мендешу Пинто, приставшему в 1542 году к острову Танэгасима. Более всего местных жителей впечатлили аркебузы «южных варваров» – до этого японцы не были знакомы с огнестрельным оружием. Прослышав о путешествии Пинто, иезуиты отправили свою миссию с целью пропаганды и распространения христианства.

В августе 1549 года Франциск Ксаверий в сопровождении трех спутников благополучно сошел на берег в Кагосиме. Некоторые недоразумения с местными князьками не помешали ему развернуть активную проповедническую работу. В течение двух месяцев крестилось 500 человек, к 1553 году насчитывалось несколько тысяч христиан-японцев, в 1580 году их число в одной Кагосиме достигло 150 000. По всей стране было выстроено до 200 церквей. Один из крестившихся даймё, Омура Сумитада, пожаловал иезуитам город Нагасаки, который они превратили в укрепленную торговую факторию.

Могущественные князья изначально видели в христианстве лишь одну из многочисленных местных сект, поэтому отнеслись к нему сдержанно-равнодушно. Только после того, как Ода Нобунага вступил в открытую борьбу с влиятельным буддийским духовенством, христиане стали рассматриваться как полезные союзники. В то время как Нобунага взял штурмом и уничтожил горный оплот воинов-монахов монастырь Энрякудзи, принявший христианство князь провинции Бунго разгромил 300 буддийских храмов.

Тоётоми Хидэёси продолжил благожелательную политику своего предшественника в отношении христиан, и в 1583 году с подачи иезуитов делегация знатных японских юношей даже отправилась в Европу. Однако, столкнувшись при объединении страны с компактным христианским населением в провинции Сацума, отказавшегося подчиняться «язычнику» и слепо верившего иезуитам, новый правитель Японии крепко задумался.

На одном из приемов Хидэёси, глядя на карту мира, он полюбопытствовал у испанского капитана: как королю Филиппу удалось так расширить свои владения? Простодушный капитан отвечал, что сначала тот всюду посылал миссионеров, чтобы обратить народ, а следом войска. Японский правитель пришел в гнев и велел искоренить христианство как вредоносное учение. 80 проповедников подверглись истязаниям и казни.

В 1596 году испанское судно Сан-Фелипе, дрейфовавшее у берегов Японии, было захвачено правительством Японии как агент Западной экспансии. Группа христиан с этого корабля из священников-францисканцев и японцев были арестованы за нарушение приказа о запрете миссионерства. В 1597 году эти 26 христиан были распяты на кресте.

При Токугаве Иэясу гонения усилились. Правительство преследовало католиков с редкой жестокостью. В 1637 году доведенные до отчаяния христиане подняли восстание на полуострове Симабара, войска сёгуна смогли одолеть их только с голландской помощью. Так завершился христианский век в Японии, а голландцы в благодарность в продолжение двух веков оставались единственными европейцами, которым было дозволено вести хоть какие-то торговые операции с Японией.

Ода Нобунага

Начало объединения Японии положил Ода Нобунага (1534–1582 гг.). Его предки вели происхождение от дома Тайра и служили советниками сюго (губернатора) провинции Овари. В 17 лет Нобунага лишился отца и стал главой клана Ода. Юношу отличали безудержное самолюбие, необычайная твердость характера и настойчивость в достижении своих целей. Мертвой хваткой впивался он во врагов, родственников, соседей – всех, кто стоял на пути к власти. Из своего замка Киёсу он планомерно вел военные действия.

Несколько ошеломительных побед над могущественными князьями Имагава, Асаи, Такэда, Асакура, Китабатакэ продемонстрировали выдающийся военный талант молодого самурая. Созданная им армия отличалась безупречной выучкой, железной дисциплиной и эффективным применением огнестрельного оружия, незадолго до того появившегося в Японии через португальцев. Наряду с самураями, преимущественно конными, Нобунага массово использовал набранную из крестьян пехоту (асигару).

В 1564 году в Киото разразился тяжелый политический кризис. Почти одновременно скончался канрэй (главный советник) Миёси Нагаёси и покончил с собой сёгун Асикага Ёситэру. Воспользовавшись сумятицей, Ода Нобунага во главе 50-тысячной армии вошел в столицу и взял под опеку нового сёгуна Асикагу Ёсияки. В 1573 году сёгун попытался проявить самостоятельность, но тут же был смещен бдительным опекуном. Так завершилась эра Муромати (1336–1573 гг.), названная по месту, где более двух столетий располагалась главная ставка сёгунов Асикага.

Чтобы придать себе легитимность, Ода усыновил сына императора Огимати. В 1576 году Нобунага возвел замок Адзути, ставший главной резиденцией правителя. Сделавшись главным человеком в стране, он осуществил несколько реформ, направленных на укрепление центральной власти: инициировал изъятие оружия у населения, провел земельную перепись, ввел строгий учет налогов, прикрепил крестьян к земле, ограничил купеческие монополии, ликвидировал бесчисленные таможенные заставы, вредившие торговле, предпринял попытки упорядочения денежной системы.

В итоге Ода Нобунага стал жертвой заговора, организованного его полководцем Акэти Мицухидэ: 2 июня 1582 года, окруженный изменниками в храме Хоннодзи, первый объединитель Японии совершил сэппуку.

Полководец Тоётоми Хидэёси

Продолжателем дела Оды Нобунаги стал его верный соратник Тоётоми Хидэёси (1536–1598 гг.). Он происходил из крестьянской среды и с юности участвовал в сражениях. Вскоре благодаря храбрости он стал самураем, а благодаря энергии, инициативе и блестящим военным дарованиям – полководцем. Во время заговора 1582 года Тоётоми Хидэёси во главе главной армии вел кампанию против мятежного рода Мори на западе острова Хонсю. Получив известие о заговоре, он немедленно вернулся. В июне 1582 года ближайшие сподвижники Оды Нобунаги собрались на совет в замке Киёсу, чтобы решить вопрос о наследнике.

Триумвират Тоётоми Хидэёси, Токугавы Иэясу и Сибаты Кацуиэ поставил правителем трехлетнего внука погибшего Нобунаги и тут же отправил его в укрепленный замок с солидным годовым содержанием, чтобы навсегда забыть о нем. Немного спустя началась открытая борьба за власть.

Тоётоми разбил Сибату, который со всеми родственниками и домочадцами покончил с собой, но Токугава, укрепившись в своих провинциях, отбился. Тоётоми пошел на мировую, надеясь приручить осторожного соперника. Токугава выбрал выжидательную тактику – прочно сидел в своем уделе и демонстрировал лояльность.

В 1585 году, укрепив свое положение, Тоётоми продолжил объединение Японии. В ходе нескольких походов он подчинил князей островов Сикоку и Кюсю из родов Тёсокабэ и Симадзу соответственно. На Кюсю он столкнулся с последствиями сплошной христианизации и, как сказано выше, начал свирепые гонения на католиков. Разобравшись с островами, Хидэёси направил свой взор на северо-восток и сломил сопротивление кланов Гоходзё и Датэ.

Внутренняя политика нового правителя Японии также продолжала начинания Оды Нобунаги, только с большей решимостью и жестокостью. В 1588 году он устроил «охоту за мечами», изымая оружие у всех, кто не принадлежал к самурайскому сословию. В отличие от предыдущих попыток, эта вполне удалась. По новому земельному кадастру единица земельной площади (тё) была уменьшена на 20%, но исчисление урожая с нее осталось прежним. Крестьян прикрепили к наделу и запретили его покидать.

Побежденные феодалы лишились большей части своих земель, которая была распределена среди полководцев Тоётоми. Над внешней торговлей устанавливался прямой контроль, что давало возможность скупать все золото, привезенное купцами. При абсолютной полноте власти Тоётоми Хидэёси не принял титул сёгуна – он объявил себя кампаку (канцлером) и тайко (регентом). Своей резиденцией канцлер сделал Осакский замок.

Вторжение в Корею

С годами амбиции Тоётоми только росли. В 1591 году он потребовал от испанского наместника Филиппин признать вассальную зависимость от Японии, настаивал на прибытии испанского короля к нему на поклон, замыслил завоевание Китая, первым шагом к которому видел покорение Кореи. Грандиозность задачи только подстегивала японского диктатора. Он сформировал экспедиционный корпус, разделенный на девять частей, численность которого достигала почти 160 000 человек.

23 мая 1592 года первые японские отряды прибыли к корейскому берегу в районе Пусана. Город пал через день. Через 20 дней японцы вошли в Сеул – столицу корейского государства Чосон, через два месяца – в Пхеньян. Монарх со свитой бежали далеко на север. Однако дальше легкая прогулка все более превращалась в затяжную войну с неблагоприятным характером. В тылу начали действовать партизанские отряды, корейский флот активизировался на коммуникациях, на помощь корейцам пришли китайские войска.

С 1593 по 1596 гг. китайско-корейская и японская армии придерживались негласного перемирия на достигнутой линии разграничения. В 1597 году Тоётоми предпринял яростную попытку переломить ситуацию, послав в Корею еще один экспедиционный корпус в 120 000 человек, но крайне успешные действия корейского флота под командованием Ли Сунсина резко ослабили снабжение японских сил, сражавшихся на севере полуострова. Война вновь зашла в тупик. Когда весть о смерти Тоётоми Хидэёси, последовавшей 18 сентября 1598 года, дошла до японских отрядов в Корее, самураи тут же засобирались домой.

Токугава Иэясу

Смерть всемогущего японского правителя вызвала острый внутренний кризис. Хидэёси рассчитывал передать власть своему трехлетнему сыну Хидэёри, а до его совершеннолетия страной должны были управлять регентский совет из пяти даймё и совет из пяти управляющих.

Как не раз бывало в истории, в итоге опекуны перессорились и разбились на группировки. Во главе восточной встал Токугава Иэясу, западную возглавил Исида Мицунари. В решающей битве при Сэкигахаре 21 октября 1600 года Токугава одержал историческую победу, на два с половиной века определившую судьбу Японии.

Токугава Иэясу (1543–1616 гг.) происходил из незнатного самурайского рода Мацудайра. В детстве его звали Такэтиё, при совершеннолетии он сменил имя на Мотонобу, позднее на Мотоясу и, наконец, на Иэясу. В 1567 году он взял фамилию Токугава. Биография Токугавы типична для самурая периода сражающихся провинций – он много воевал, не раз отличился в сражениях, стал соратником Оды Нобунаги, поддержал Тоётоми Хидэёси, хотя не питал к тому теплых чувств. Токугава пережил всех своих конкурентов, умерших от старости, болезней и ран, и после победы при Сэкигахаре занял первенствующее положение. В 1603 году указом императора он был назначен сёгуном. В отличие от первых двух объединителей, он сумел укрепить свою династию, и та правила Японией вплоть до революции Мэйдзи 1868 года.

При Иэясу политический центр страны переместился в Эдо, нынешний Токио – именно там была учреждена бакуфу (ставка сёгуна). Путем массовых конфискаций земель и перераспределения богатств Токугава установил политический контроль над даймё. Он сконцентрировал в своих руках основные финансовые ресурсы – доходы с рудников и внешней торговли. Кроме того, он объявил, что все князья обязаны какое-то время проживать в Эдо.

Как политический преемник Хидэёси Токугава Иэясу, основатель сёгуната Эдо, продолжил репрессивную политику. В 1612 году он запретил исповедание христианства в своих владениях, а в 1614 году распространил этот запрет на всю Японию. В эпоху Токугава было казнено около 3000 японских христиан, остальные претерпевали заключение в тюрьмы или ссылки. Политика Токугавы обязывала все японские семьи регистрироваться в местном буддийском храме и получать свидетельство, что они не являются христианами. В некоторых областях Японии люди должны были доказывать свою непричастность христианству топтанием христианских символов и икон, данная церемония получила название фуми.

К подозрительным и недовольным феодалам сёгун применял безжалостные репрессии: так, в 1614–1615 гг. он уничтожил под корень род Тоётоми. Он оздоровил налогообложение за счет отмены многих военных поборов и унифицировал денежную систему.

Как и Тоётоми, Иэясу Токугава резко отрицательно относился к католикам, терпимее к протестантам – тех больше интересовала прибыль, а не вера. В этой связи показательна история английского штурмана Уильяма Адамса. В 1600 году он волей случая оказался в Японии, был арестован, но после нескольких бесед с Токугавой вошел к нему в доверие и даже сделался советником сёгуна. И все же, христианство было официально запрещено. Официальной религией при Токугаве стало неоконфуцианство (чжусианство), а в качестве идеальной модели государства была выбрана китайская империя Тан.

Рис. 7 Искусственный остров Дэдзима — единственное окно Японии в Европу в период сакоку.

При приемниках Иэясу в Японии установился прочный мир, сложилась строгая сословная иерархия (самураи, крестьяне, ремесленники, купцы), процветали внутренние рынки и культура, но политика самоизоляции (сакоку), окончательно установившаяся в 1641 году, хотя и позволила избежать иностранного влияния и колонизации, затормозила развитие передовых технологий. В итоге это привело к заметному экономическому отставанию и ослаблению страны перед лицом внешних угроз, что в середине XIX века не могли отрицать даже самые пылкие ревнители старины. В 1868 году началась революция Мэйдзи, и Япония вступила на путь модернизации.

Разрушение церквей и массовые показательные казни заставили христиан перейти в подполье. В современном японском религиоведении подпольные христиане периода Эдо называются как «какурэ-кириситан». В 1637 году часть подпольщиков организовали восстание в Симабаре, которое было жестоко подавлено войсками сёгуната. В 1639 году, после серии указов Токугавы Хидэтады и Токугавы Иэмицу,

Япония разорвала отношения с европейскими странами и вступила в эпоху изоляции от Запада. С тех пор запрет на христианство в Японии действовал около 250 лет. Большинство христиан были казнены или обращены в буддизм.

В 1859 году, после заключения Японией Ансэйских договоров, христианские миссионеры вновь получили право посещать страну как иностранные граждане. Однако запрет на исповедание христианства японцами не был снят.

Так, в 1865 году в районе Оура города Нагасаки французская католическая миссия построила церковь, которой тайком ведало несколько подпольных христиан. Контакт с японскими верующими был восстановлен, однако местные власти обнаружили их и казнили.

Репрессии против христиан продолжались ещё несколько лет после реставрации Мэйдзи в 1868 году, когда Япония вступила на путь модернизации и вестернизации. В 1868 и 1870 годах правительство провело показательные казни японских христиан в Нагасаки, что вызвало осуждение европейских государств и США. Только в 1873 году, под давлением извне, японские власти сняли запрет на христианство, позволив свободно проповедовать и исповедовать его.

В конце XIX века в Японии действовали Римско-католическая церковь, протестантский Союз христианских церквей Японии, англиканская церковь и Русская православная церковь. Почти все проповедники были выходцами из Европы и США. Под влиянием протестантских течений зародились местные сектантские организации, которые вобрали в себя элементы христианства.