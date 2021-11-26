МОНГОЛЬСКОЕ УЛОЖЕНИЕ

«МОНГОЛЬСКОЕ УЛОЖЕНИЕ» - ко­декс ад­ми­ни­стра­тив­но-пра­во­вых норм им­пе­рии Цин для управ­ле­ния Мон­го­ли­ей на 1627-1694 годы.

Со­дер­жит 152 ста­тьи, во­брал в се­бя как нор­мы маньчжурского государства, гражданского и уго­лов­но­го пра­ва, ус­та­нов­лен­ные для Мон­го­лии , так и нор­мы монгольского обыч­но­го пра­ва.

Яв­лял­ся пра­во­вым ре­гу­ля­то­ром взаи­мо­от­но­ше­ний ди­на­стии Цин с мон­го­ла­ми на про­тя­же­нии поч­ти все­го XVIII века.

«Монгольское уложение» ус­та­нав­ли­ва­ло сис­те­му государственно-административного уст­рой­ст­ва Мон­го­лии как ко­ло­ни­аль­ной ок­раи­ны им­пе­рии Цин, ре­гу­ли­ро­ва­ло ком­плекс об­ще­ст­вен­ных и пра­во­вых от­но­ше­ний внут­ри монгольского об­ще­ст­ва, оп­ре­де­ля­ло ха­рак­тер су­да и су­до­про­из­вод­ст­ва, нор­мы по­ве­де­ния, ме­ры на­ка­за­ния и прочее.

«Монгольское уложение» от­ра­жа­ло за­ви­си­мое, вас­саль­ное по­ло­же­ние монгольских фео­да­лов по от­но­ше­нию к Цин­ской ди­на­стии. «Монгольское уложение» лег­ло в ос­но­ву раз­ра­бо­тан­но­го маньчжурскими вла­стя­ми в 1789 году «Уло­же­ния Па­ла­ты внеш­них сно­ше­ний» - но­во­го сво­да за­ко­нов для Мон­го­лии.

Исторические источники:

Ца­ад­жин би­чиг: (« Мон­голь­ское уло­же­ние »): Цин­ское за­ко­но­да­тель­ст­во для мон­го­лов 1627–1694 гг. М., 1998.

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