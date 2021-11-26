НЬЯЯ

НЬЯЯ - школа индийской философии, разрабатывавшая преимущественно проблемы методологии диспута, диалектики, логики и теории познания.

Ис­то­рические ис­то­ки школы ньяя вос­хо­дят к позд­не­ве­дий­ско­му ри­туа­лу пре­ний жре­цов-эру­ди­тов и эк­зе­ге­тов жерт­во­при­но­ше­ния , раз­ви­вав­ших специальную дис­ци­п­ли­ну ве­де­ния дис­пу­та (ва­ко­ва­кья). Не­ко­то­рые ти­пич­ные для школы ньяя тер­ми­ны и кон­цеп­ции упо­ми­на­ют­ся в сут­рах Па­ни­ни (IV век до н.э.), в ком­мен­та­рии Па­танд­жа­ли (II век до н.э.), специальном раз­де­ле о дис­пу­те в трак­та­те аюр­ве­ды «Ча­ра­ка-сам­хи­та» (I век н. э.).

Хо­тя фор­ми­ро­ва­ние ба­зо­во­го тек­ста школы ньяя - «Ньяя-сут­ры», при­пи­сы­вае­мой тра­ди­ци­ей по­лу­ми­фи­че­ско­му Го­та­ме (Ак­ша­па­де), про­ис­хо­ди­ло по­сте­пен­но, как еди­ное це­лое су­ще­ст­вую­щий к на­стоя­ще­му вре­ме­ни текст, по-ви­ди­мо­му, сфор­ми­ро­вал­ся к III-IV векам. Ка­ж­дый из 5 раз­де­лов «Ньяя-сутр» со­дер­жит по 2 гла­вы, в ко­то­рых опи­сы­ва­ют­ся 16 нор­ма­тив­ных ка­те­го­рий (па­дарт­ха) ньяи. Важ­ное ме­сто в сут­рах за­ни­ма­ет до­ка­за­тель­ст­во зна­чи­мо­сти че­ты­рёх ис­точ­ни­ков по­зна­ния (вос­при­ятие, умо­зак­лю­че­ние, срав­не­ние и сло­во ав­то­ри­те­та) в по­ле­ми­ке с буд­ди­ста­ми и пред­ста­ви­те­ля­ми ми­ман­сы. Фи­лософской сис­те­мой-дар­ша­ной школы ньяя ста­но­вит­ся по­сле соз­да­ния Ват­сь­яя­ной (IV-V века) нор­ма­тив­но­го ком­мен­та­рия - «Ньяя-бха­шья», в ко­то­ром 16 ка­те­го­рий раз­де­ля­ют­ся на две ос­нов­ные (ис­точ­ни­ки зна­ния и пред­ме­ты зна­ния), рас­смат­ри­вае­мые как он­то­ло­гические ре­аль­но­сти, и 14 до­пол­ни­тель­ных, пред­став­ляю­щих со­бой прак­ти­че­ский ин­ст­ру­мен­та­рий фи­ло­со­фа-дис­пу­тан­та. По­ле­ми­ке с основными оп­по­нен­та­ми ньяи - буд­дий­ски­ми ло­ги­ка­ми Диг­на­гой, Дхар­ма­кир­ти и др. - по­свя­ще­ны ком­мен­та­рии: Уддйо­та­ка­ры (VII век) к Вать­сяя­не - «Ньяя-варт­ти­ка»; Ва­час­па­ти Миш­ры (IX-X века) к ком­мен­та­рию Уддйо­та­ка­ры - «Ньяя­вар­тти­ка-тат­парь­я­ти­ка»; Удая­ны (XI век) к ком­мен­та­рию Ва­час­па­ти Миш­ры - «Па­ри­шудд­хи» («Убе­ди­тель­ная реа­би­ли­та­ция»).

По­ми­мо ком­мен­та­ри­ев, важ­ны­ми тек­ста­ми ньяи яв­ля­ют­ся: трак­тат Джа­ян­та Бхат­ты «Ньяя­манд­жа­ри» («Цве­ту­щая ветвь ньяи»), в ко­то­ром в про­ти­во­вес буд­ди­стам , до­пус­кав­шим ап­ри­ор­ную ис­тин­ность и лож­ность су­ж­де­ний, про­ти­во­пос­тав­ля­лось жё­ст­кое тре­бо­ва­ние их ве­ри­фи­ка­ции, а в про­ти­во­вес и им, и ми­ман­са­кам от­стаи­ва­лась теи­стическая кон­цепция иш­ва­ра­ва­ды; трак­тат Три­ло­ча­ны (IX век), в ко­то­ром ис­сле­ду­ет­ся про­бле­ма не­обыч­ных пер­цеп­ций, в ча­ст­но­сти воз­мож­ность не­по­средственного («умо­зри­тель­но­го») вос­при­ятия уни­вер­са­лий; трак­тат «Ньяя­са­ра» («Квинт­эс­сен­ция ньяи») Бха­сар­вадж­ни (X век) и ав­то­ком­мен­та­рий к не­му «Ньяяб­ху­ша­на» («Ук­ра­ше­ние ньяи»), в ко­то­ром че­ты­ре ис­точ­ни­ка зна­ния со­кра­ща­ют­ся до трёх (за счёт ис­клю­че­ния срав­не­ния); два со­чи­не­ния Удая­ны - «Ат­ма­тат­тва­ви­ве­ка», со­дер­жа­щая со­кру­шительную кри­ти­ку буд­диз­ма, и «Ньяя­ку­су­манд­жа­ли» («Бу­кет ньяи»), где при­во­дят­ся до­ка­за­тель­ст­ва бы­тия Бо­га (пре­ж­де все­го фи­зи­ко-те­лео­ло­ги­че­ское) че­рез вы­яв­ле­ние ло­гических про­ти­во­ре­чий в ар­гу­мен­та­ции оп­по­нен­тов - буд­ди­стов и пред­ста­ви­те­лей санкхьи.

На­чи­ная с XII-XIII веков раз­ви­тие ньяи осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в рам­ках еди­ной дар­ша­ны ньяя-вай­ше­ши­ка (он­то­ло­гические ка­те­го­рии вай­ше­ши­ки вклю­ча­ют­ся при этом главным образом в «пред­ме­ты зна­ния»). Наи­бо­лее зна­чительными фи­ло­со­фа­ми это­го пе­рио­да бы­ли Ши­ва­ди­тья, Вал­лаб­ха, Ва­дин­д­ра и Ке­ша­ва Миш­ра (XIII век), ав­тор трак­та­та «Тар­каб­ха­ша» («Язык рас­су­ж­де­ния»), на ко­то­рый бы­ло на­пи­са­но 20 ком­мен­та­ри­ев. С XIII - начала XIV веков на­чи­на­ет­ся дея­тель­ность бен­галь­ской шко­лы ло­ги­ков на­вья-ньяя («но­вой» ньяи) во гла­ве с Ган­ге­шей. На­ря­ду с ней, до на­стоя­ще­го вре­ме­ни су­ще­ст­ву­ет тра­ди­ция и «ста­рой» ньяи - пре­имущественно в ви­де тол­ко­ва­ния тек­стов Удая­ны.

В про­ти­во­по­лож­ность буд­дий­ско­му но­ми­на­лиз­му для фи­ло­со­фии ньяи ха­рак­те­рен реа­лизм - при­зна­ние не толь­ко не­за­ви­си­мо­го су­ще­ст­во­ва­ния уни­вер­са­лий, су­ще­ст­вую­щих до ве­щей, в ве­щах и пос­ле них, но и не­по­средственного «умо­зри­тель­но­го» вос­при­ятия са­мой их при­сущ­но­сти (са­ма­вая) ве­щам. На­ря­ду с другими ор­то­док­саль­ны­ми дар­ша­на­ми, ньяя при­зна­ва­ла ре­аль­ность как ду­хов­ной, так и ма­те­ри­аль­ной суб­стан­ции, при этом, в про­ти­во­по­лож­ность санкхье и йо­ге, она ис­тол­ко­вы­ва­ла ат­ман как со­вер­шен­но ре­аль­ный субъ­ект дей­ст­вия, по­зна­ния и чув­ст­ва, пе­ре­во­пло­щаю­щий­ся в со­от­вет­ст­вии со сво­ей кар­мой, и в этом от­но­ше­нии близ­ка ми­ман­се и джай­низ­му . Для ньяи ха­рак­тер­но до­ве­рие ис­точ­ни­кам зна­ния: вос­при­ятие сви­де­тель­ст­ву­ет о ре­аль­но­сти внеш­не­го ми­ра, внутреннее чув­ст­во - о еди­ном субъ­ек­те по­зна­ния, во­ле­ния и же­ла­ния, сис­те­ма ло­гических вы­во­дов - о Бо­ге как ин­ст­ру­мен­таль­ной при­чи­не и ар­хи­тек­то­ре ми­ра. При­зна­вая различные уров­ни ре­аль­но­сти, а так­же не­бы­тие, ньяя, в от­ли­чие от йо­га­ча­ры и ве­дан­ты, не счи­та­ет эм­пи­рический мир ил­лю­зор­ным.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)