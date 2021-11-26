МАНДАРИН

МАНДАРИН 1) Об­щее название выс­ших ран­гов чи­нов­ни­ков (китайский «гу­ань») феодального Ки­тая , уко­ре­нив­шее­ся в западноев­ропейских и русском язы­ках.

Су­ще­ст­ву­ют несколько вер­сий воз­ник­но­ве­ния тер­ми­на «мандарин». Со­глас­но наи­бо­лее ве­ро­ят­ной, он про­ис­хо­дит от пор­тугальского mandarim, ко­то­рое в свою оче­редь яв­ля­ет­ся про­из­вод­ным от санскритского «ман­трин» (хин­ди «ман­три») - ми­нистр, со­вет­ник, воз­мож­но, так­же че­рез по­сред­ст­во ма­лай­ско­го «мен­те­ри», имею­ще­го то же зна­че­ние. Тер­мин вве­дён в обо­рот пор­тугальскими мо­ре­пла­ва­те­ля­ми в XVI веке и при­ме­нял­ся для обо­зна­че­ния не толь­ко китайских са­нов­ни­ков, но и са­нов­ни­ков в го­су­дар­ст­вах Юго-Восточной Азии. Не ис­клю­че­но так­же, что воз­ник­но­ве­ние тер­ми­на «мандарин» яв­ля­ет­ся ре­зуль­та­том транс­фор­ма­ции в английском язы­ке китайского тер­ми­на «ман­да­рен», пе­ре­во­ди­мо­го как «ве­ли­кий мань­чжур» (яв­лял­ся фор­мой об­ра­ще­ния к императорским чи­нов­ни­кам в пе­ри­од гос­под­ства в Ки­тае маньчжурской ди­на­стии Цин). Как пор­ту­галь­цы, так и анг­ли­ча­не ис­поль­зо­ва­ли тер­мин «мандарин» так­же для обо­зна­че­ния литературного китайского язы­ка.

2) На­зва­ние (ман­да­рин­ский язык) се­вер­но­ки­тай­ско­го язы­ка (северных диа­лек­тов китайского языка; смотри Ки­тай­ские язы­ки) и ос­но­ван­но­го на нём официального язы­ка (английский Standard Man­darin) КНР, в том числе Тай­ва­ня, и од­но­го из язы­ков Син­га­пу­ра в западной литературе.

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