МАНДАРИН
МАНДАРИН 1) Общее название высших рангов чиновников (китайский «гуань») феодального Китая, укоренившееся в западноевропейских и русском языках.
Существуют несколько версий возникновения термина «мандарин». Согласно наиболее вероятной, он происходит от португальского mandarim, которое в свою очередь является производным от санскритского «мантрин» (хинди «мантри») - министр, советник, возможно, также через посредство малайского «ментери», имеющего то же значение. Термин введён в оборот португальскими мореплавателями в XVI веке и применялся для обозначения не только китайских сановников, но и сановников в государствах Юго-Восточной Азии. Не исключено также, что возникновение термина «мандарин» является результатом трансформации в английском языке китайского термина «мандарен», переводимого как «великий маньчжур» (являлся формой обращения к императорским чиновникам в период господства в Китае маньчжурской династии Цин). Как португальцы, так и англичане использовали термин «мандарин» также для обозначения литературного китайского языка.
2) Название (мандаринский язык) севернокитайского языка (северных диалектов китайского языка; смотри Китайские языки) и основанного на нём официального языка (английский Standard Mandarin) КНР, в том числе Тайваня, и одного из языков Сингапура в западной литературе.