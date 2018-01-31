Краткий курс истории. Великий спаситель Востока 31 января (н. ст.) 1543 года родился Токугава Иэясу, один из самых знаменитых деятелей Японии, заложивший прочный фундамент централизованного феодального японского государства. По масштабу личности и значению для мировой истории Токугаву можно сравнить с Петром I или «железным канцлером» Бисмарком. Эпоха воюющих государств Токуга́ва Иэя́су происходил из небольшого самурайского рода Мацудайра. В те времена уже почти столетие длилась «эпоха воюющих государств» – жестоких междоусобных войн, в которых крупные феодальные княжества раздирали Японию на части с 1467 года. Императорская власть ослабла до крайней степени и погрязла в праздности. Иэясу много претерпел за своих родных и близких, несколько раз выступал в роли...

31 января (н. ст.) 1543 года родился Токугава Иэясу, один из самых знаменитых деятелей Японии, заложивший прочный фундамент централизованного феодального японского государства. По масштабу личности и значению для мировой истории Токугаву можно сравнить с Петром I или «железным канцлером» Бисмарком.

Эпоха воюющих государств

Токуга́ва Иэя́су происходил из небольшого самурайского рода Мацудайра. В те времена уже почти столетие длилась «эпоха воюющих государств» – жестоких междоусобных войн, в которых крупные феодальные княжества раздирали Японию на части с 1467 года. Императорская власть ослабла до крайней степени и погрязла в праздности. Иэясу много претерпел за своих родных и близких, несколько раз выступал в роли политического заложника и в конце концов решил посвятить жизнь борьбе за возрождение национальной государственности Японии.

Эпоха великих полководцев

Иэясу стал делать первые шаги к объединению Японии вместе с Одой Нобунагой, другим феодалом, который возглавил этот процесс. Так наступила «эпоха великих полководцев», длившаяся с 1568 по 1600 год. В 1582 году Нобунага погиб, его сменил Тоётоми Хидэёси, бывший противник первого в борьбе за право быть объединителем Японии. В сложившейся ситуации Иэясу признал Тоётоми сюзереном, но после его смерти в 1598 году от имени рода Тоётоми стал собирать собственные силы. В течение 1600–1615 годов Токугава разгромил своих противников и конкурентов, а также уничтожил род Тоётоми. Таким образом, Иэясу Токугава стал единственным и полновластным правителем Японии.

Эпоха сёгуната

Роль Токугавы в тех событиях важна тем, что, в отличие от Нобунаги и Хидэёси, он не разрушал старые японские порядки (без этого процесса невозможно было возрождение), но созидал на разрушенном. Выступив на стороне стремившихся к объединению раздробленной Японии, именно Иэясу сумел покорить феодалов, желавших сохранить неограниченную местечковую власть. Токугава создал в 1603 году сёгунат – феодальное военное правительство самураев в Японии, возглавляемое родом Токугава. Сёгунат Токугава просуществовал вплоть до 1868 года, когда на смену ему пришла эпоха Мэйдзи, определившая капиталистический путь развития Японии. Иэясу наладил плотные отношения с Нидерландами, изгнал европейцев из страны и запретил христианство (небольшая группа христиан тайно сохранилась), что привело к закрытию Японии от Запада. Скончался Токугава в 1616 году. Ему присвоено посмертное имя Тосё-Дайгонгэн, что в переводе на русский означает «Великий бог-спаситель, что озарил Восток».