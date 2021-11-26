КОБУКСОН
КОБУКСОН - корабль-черепаха, тип военного судна корейского флота XV-XVIII веков.
Наиболее известна конструкция, выполненная адмирала Ли Сун Сином. Кобуксон имел длину 40 м и ширину 10 м, вертикальные борта, плоское дно, большое количество шпангоутов, обеспечивавших прочность корпуса, водонепроницаемые переборки, что позволяло судну держаться на плаву после получения нескольких пробоин. Перемещение кобуксона, не оснащённого мачтами и парусами, обеспечивалось при помощи 16-20 больших вёсел. Верхняя часть кобуксона покрывалась железными листами, спереди устанавливали короткий массивный таран, носовую часть украшали огромной головой дракона, которая, по некоторым источникам, использовалась в качестве огнемётного средства, на корме находился руль. По бортам кобуксона располагались 24 орудия, стрелявшие обычными ядрами и зажигательными снарядами. Применялись также пушки, стрелявшие разрывными снарядами на расстояние 500-600 м. Кобуксон широко применялся корейцами в борьбе с японским флотом во время Имчжинской войны 1592-1598 годов. Считается первым бронированным судном в истории мирового кораблестроения.
Иллюстрации:
Рисунок Ю. Б. Балашевой. Кобуксон.