КОБУКСОН

КОБУКСОН - ко­рабль-че­ре­па­ха, тип во­енного суд­на корейского фло­та XV-XVIII веков.

Наи­бо­лее из­вест­на кон­ст­рук­ция, вы­пол­нен­ная адмирала Ли Сун Си­ном . Кобуксон имел дли­ну 40 м и ши­ри­ну 10 м, вер­ти­каль­ные бор­та, плос­кое дно, боль­шое ко­ли­че­ст­во шпан­го­утов, обес­пе­чи­вав­ших проч­ность кор­пу­са, во­до­не­про­ни­цае­мые пе­ре­бор­ки, что по­зво­ля­ло суд­ну дер­жать­ся на пла­ву по­сле по­лу­че­ния не­сколь­ких про­бо­ин. Пе­ре­ме­ще­ние кобуксона, не ос­на­щён­но­го мач­та­ми и па­ру­са­ми, обес­пе­чи­ва­лось при по­мо­щи 16-20 боль­ших вё­сел. Верх­няя часть кобуксона по­кры­ва­лась же­лез­ны­ми лис­та­ми, спе­ре­ди ус­та­нав­ли­ва­ли ко­рот­кий мас­сив­ный та­ран, но­со­вую часть ук­ра­ша­ли ог­ром­ной го­ло­вой дра­ко­на, ко­то­рая, по не­ко­то­рым ис­точ­ни­кам, ис­поль­зо­ва­лась в ка­че­ст­ве ог­не­мёт­но­го сред­ст­ва, на кор­ме на­хо­дил­ся руль. По бор­там кобуксона рас­по­ла­га­лись 24 ору­дия, стре­ляв­шие обыч­ны­ми яд­ра­ми и за­жи­гательными сна­ря­да­ми. При­ме­ня­лись так­же пуш­ки, стре­ляв­шие раз­рыв­ны­ми сна­ря­да­ми на рас­стоя­ние 500-600 м. Кобуксон ши­ро­ко при­ме­нял­ся ко­рей­ца­ми в борь­бе с японским фло­том во вре­мя Им­чжин­ской вой­ны 1592-1598 годов . Счи­та­ет­ся пер­вым бро­ни­ро­ван­ным суд­ном в ис­то­рии ми­ро­во­го ко­раб­ле­строе­ния.

Иллюстрации:

Рисунок Ю. Б. Балашевой. Ко­бук­сон.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)