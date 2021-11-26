ИХАРА САЙКАКУ
ИХАРА САЙКАКУ - японский писатель.
Родился в семье зажиточных торговцев.
В юности сочинял стихи в шуточном жанре (хайкай).
Первый роман «История любовных похождений одинокого мужчины» («Косёку итидай отоко», 1682 год) принёс Ихару славу. Среди других произведений Ихара - романы «Пять женщин, предавшихся любви» («Косёку гонин онна», 1686 год), «Вечная сокровищница Японии» («Нихон эйтайгура», 1688 год), «Заветные мысли о том, как лучше прожить на свете» («Сэкэн мунэ санъё», 1692 год); новеллы.
Творчество Ихара отразило нарастание в японском обществе конца XVII века буржуазных тенденций: герои его произведений бросают вызов феодальной морали. Ихара, признанного в Японии лучшим бытописателем своей эпохи, считают создателем нового жанра «повествования о бренном мире» («укиё-дзоси»).
Сочинения:
Новеллы. М., 1959;
Собрание сочинений: В 4 т. Токио, 1996-2000 (на японском языке);
Пять женщин, предавшихся любви. М., 2005;
История любовных похождений одинокой женщины. СПб., 2006.