Гу Янь-у (Гу Тин-лин) (15.07.1613, Куньшань, совр. Сучжоу, провинция Цзянсу ‒ 15.02.1682)

Гу Янь-у (Гу Тин-лин) (15.07.1613, Куньшань, совр. Сучжоу, провинция Цзянсу — 15.02.1682) — мыслитель, конфуцианец, идеолог борьбы с властями империи Цин; астроном, филолог, историк, географ, экономист и агроном. Основатель философского направления пу сюэ (букв. «простое учение»). Борец с маньчжурским завоеванием Китая. Родился в знатной семье. В 1644 после вторжения маньчжур бежал на юг, в 1645 вошел в состав правительства государства Южная Мин . После маньчжурского завоевания Г. Я.-у отказывался от государственной службы, несколько раз оказывался под арестом. После этого отошел от политики, посвятив себя философии и науке. Являлся сторонником конфуциан­ства, образцом которого считал учение эпохи Хань (шэн сюэ), поэтому его собственное учение называется «хань сюэ». Выступал против учения Ван Янмина (синь сюэ), в котором видел замаскированный под конфуцианство чань-буддизм. По мнению Г. Я.-у, следование учению Ван Янмина и стало одной из причин поражения от маньчжур. Основными в наследии Конфуция Г. Я.-у считал его культурную и этическую составляющие. Выступал против меркантилизма: обогащение порождает стремление к власти. А обилие правовых норм заслоняет мораль. Автор ряда трактатов по философии, филологии, истории, праву и экономике, лирических произведений. Основоположник изучения рифм канонического памятника Шицзин («Книга песен») и, соответственно, фонологии древнекитайского языка. Лит.: Духовная культура Китая. Энциклопедия. Т. 1.М., 2006. С. 215—216; Ионов А. Ю. Значение «Записей ежедневных познаний» Гу Яньу для конфуцианской традиции // Вест­ник Бурятского государственного университета. Вып. 2. Т. 14. 2014. С. 32—36; Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 84—85; Peterson Willard J. The Life of Ku Yen-wu (1613—1682) // Harvard Journal of Asiatic Studies. 1968. V. 28. P. 114—156.