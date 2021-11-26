ГАЛДАН БОШОКТУ-ХАН

ГАЛДАН БОШОКТУ-ХАН - пра­ви­тель Джун­гар­ско­го хан­ст­ва с 1676 года.

Как и его отец Эр­дэ­ни-Ба­тур-хун­тай­джи (1635-1654 годы), Галдан про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на объ­е­ди­не­ние Мон­го­лии . При­ни­мал ме­ры по ук­ре­п­ле­нию цен­тра­ли­зованной вла­сти, до­пол­нил и рас­ши­рил «Их ца­аз» («Ве­ли­кое уло­же­ние») - мон­го­ло-ой­рат­ские за­ко­ны 1640 года. Под­дер­жи­вал тор­го­вые и ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Рос­си­ей (с 1672 года). В 1670-1680-х годах под­чи­нил хан­ст­ва Восточного Тур­ке­ста­на, в 1688 году про­вёл по­бе­до­нос­ную кам­па­нию про­тив кня­зей Хал­хи (Северная Мон­го­лия). По­тер­пев­шие по­ра­же­ние хал­ха­ские кня­зья бе­жа­ли на юг и при­ня­ли под­дан­ст­во пра­вив­шей в Ки­тае с 1644 года маньчжурской ди­на­стии Цин. С 1690 года вёл обо­ро­нительные вой­ны про­тив войск цин­ско­го императора Кан­си. В ре­зуль­та­те пре­да­тель­ст­ва при­бли­жён­ных Галдан по­тер­пел по­ра­же­ние от цин­ской ар­мии (1696 год) и по­кон­чил с со­бой.

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