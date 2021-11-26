ГАЛДАН БОШОКТУ-ХАН
ГАЛДАН БОШОКТУ-ХАН - правитель Джунгарского ханства с 1676 года.
Как и его отец Эрдэни-Батур-хунтайджи (1635-1654 годы), Галдан проводил политику, направленную на объединение Монголии. Принимал меры по укреплению централизованной власти, дополнил и расширил «Их цааз» («Великое уложение») - монголо-ойратские законы 1640 года. Поддерживал торговые и дипломатические отношения с Россией (с 1672 года). В 1670-1680-х годах подчинил ханства Восточного Туркестана, в 1688 году провёл победоносную кампанию против князей Халхи (Северная Монголия). Потерпевшие поражение халхаские князья бежали на юг и приняли подданство правившей в Китае с 1644 года маньчжурской династии Цин. С 1690 года вёл оборонительные войны против войск цинского императора Канси. В результате предательства приближённых Галдан потерпел поражение от цинской армии (1696 год) и покончил с собой.