АДАМС УИЛЬЯМ

Ранние годы

Уильям родился 24 сентября 1564 г. Однако эта дата упоминается в связи с его крещением, поэтому установить точную дату невозможно. Место рождения – Джиллингем.

Когда А. было двенадцать лет, умер его отец. Поэтому А. передали на обучение Н. Диггинсу, который был собственником судостроительной верфи в Лаймхаусе (Лондон). Здесь А. познакомился с корабельным делом, астрономией и навигацией. Вскоре А. поступил на службу в Королевский военно-морской флот. Его первым командиром стал Ф. Дрейк.

Морская карьера

Плавал шкипером на «Дичарде Даффилде». Участник Гравелинского сражения (1588). В дальнейшем перешел на голландские торговые корабли. На них побывал в Африке, приблизился к Арктике. Вместе с другими искал Северный морской путь.

Дальний Восток

В 1598 г. А. вошел в число участников экспедиции на Дальний Восток под руководством Я. Маху. Исполнял обязанности штурмана на «Лифде». Покинув в июне Роттердам, флотилия отправилась в дальний путь. Девятнадцать месяцев длилось путешествие, многие погибли по дороге. Из пяти кораблей только три прошли через Магелланов пролив. Из-за шторма они оказались рассеяны. Только «Лифде» смог продолжить поход к Японии, на его борту оставалось лишь 24 человека.

В апреле 1600 г. корабль подошел к северо-восточному берегу о-ва Кюсю, где экипаж получил помощь. Португальцы конфисковали судно и груз, а экипаж оказался в тюрьме в замке Осака. Представителем экипажа был назначен А., знавший португальский язык. 12 мая 1600 г. он встретился с Т. Иэясу (будущий сегун). В итоге команду выпустили из тюрьмы, однако из них на Родину так никто и не вернулся.

Первый иностранный самурай

А. стал частым гостем у Т. Иэясу; рассказывал о географии и истории Европы, учил сегуна астрономии, арифметике и геометрии; был переводчиком сегуна.

В 1604 г. А. помогал японцам строить парусное судно в западном стиле. В итоге в г. Ито был сооружен корабль по образцу «Лифде», который после спуска на воду занимался изучением японских берегов.

По поручению сегуна в 1608 г. А. направил письмо губернатору Филиппин с предложением об установлении торговых отношений с Новой Испанией.

А. получил новое имя – Андзин-сама («главный штурман»). Сегун подарил А. поместье Миура в Хэми, 80 – 90 крестьян и два меча, которые подтверждали его статус самурая. Имел звание «хатамото» (знаменосец).

В Японии А. занимался торговлей, разбогател. Умер А. 16 мая 1620 г. на о-ве Хирадо.

Семья

Первая супруга – Мэри Хин. Дочь – Деливеренс. Первой супруге А. отправлял деньги через англичан и голландцев вплоть до 1613 г.

Вторая супруга – японка Магоме Сикибу. Дети: Джозеф, Сюзанна.