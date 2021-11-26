АБАХАЙ (кит. Хуан/Хонг Тайджи; маньчжурск. Хунг Тайджи)

Сын Нурхаци, основатель маньчжурского государства.

А. стремился объединить подвластные территории как самой Маньчжурии, так и захваченные позже монгольские и китайские земли в рамках расширяющейся империи. А. активно привлекал этнических ханьцев к управлению государством, пытаясь усилить контроль над государством, в котором большинство составляли ханьцы. А. стал основателем династии Цин. Стратегический план А. заключался во взятии под контроль всей Маньчжурии и Монголии с последующим захватом Китая . А. вел захватнические войны в Монголии и Корее. Многочисленные походы в Китай в 1629–1643 привели к опустошению его северных районов. Целью А. являлось создание единой централизованной империи со столицей в Пекине, но добиться ее А. было не суждено из-за внезапной смерти накануне запланированного взятия Пекина его войсками.

Автор статьи: А. А. Улунян.