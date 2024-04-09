7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

Архангельск. Нидерландские предприниматели в России. 1550-1785

Велувенкамп Я.

Монография посвящена деятельности нидерландских предпринимателей в России с середины XVI до середины XVIII века, в период наибольшей активности Нидерландов на европейском и мировом рынке в эпоху ранней новой истории. Основное внимание уделено голландским торговым фамилиям и компаниям, находившимся в Москве и на Русском Севере, их роли в российской внешней торговле, создании первых промышленных предприятий в стране, в налаживании связей России со странами Западной Европы.