7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

450 лет лидерства. Технологический расцвет Голландии в XIV-XVIII вв. и что за ним последовало

Дэвис К.

Инновации и прогресс - важный раздел экономической истории и истории технологий. В этой книге Карел Дэвидс провел глубокий анализ вопроса технологического лидерства на примере истории Голландской республики, которая считается первой современной экономикой. Изучив огромное количество европейских архивных материалов, печатных источников и побочной литературы, Дэвидс предлагает широкий обзор голландского технологического прогресса в Европе, от высокого Средневековья до раннего Нового времени, объясняет весь процесс подъема и спада и распространяет случай Голландии на эволюцию технологического лидерства в целом.