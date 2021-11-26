КАТО-КАМБРЕЗИЙСКИЙ МИР 1559
Общее название мирных договоров, завершивших Итальянские войны.
Подписанию договоров предшествовало перемирие, заключённое 18.10.1558 между гл. участниками воен. конфликта – Францией и Испанией. Первый мирный договор был заключён 2.4.1559 между Францией и Англией, второй – 3.4.1559 между Францией и Испанией (оба – в г. Като-Камбрези). Согласно первому договору, Франция получила порт Кале за выкуп в 500 тыс. золотых экю в течение 8 лет. По второму договору Франция отказывалась от всех итал. земель, завоёванных с 1552, ряда областей в Исп. Нидерландах и Лотарингии (за исключением епископств Туль, Мец и Верден). Франция вернула Генуе о. Корсика, герцогу Савойскому – захваченные в 1536 Савойю и Пьемонт; в пяти пьемонтских крепостях (Турин, Кьери, Пинероло, Кивассо, Вилланова-д’Асти) оставались франц. гарнизоны. Герцог Савойский Эммануил Филиберт (1528–80) обязался впредь сохранять нейтралитет, однако 26.3.1559 тайно заключил союзнич. договор с исп. королём Филиппом II. К.-К. м. означал полный провал франц. политики в Италии; позиции Испании, овладевшей Миланским герцогством, Неаполитанским королевством (с островами Сицилия и Сардиния), тосканским побережьем, напротив, значительно укрепились.
Автор статьи: О. Ф. Кудрявцев.