КАТО-КАМБРЕЗИЙСКИЙ МИР 1559

Об­щее на­зва­ние мир­ных до­го­во­ров, за­вер­шив­ших Италь­ян­ские вой­ны .

Под­пи­са­нию до­го­во­ров пред­ше­ст­во­ва­ло пе­ре­ми­рие, за­клю­чён­ное 18.10.1558 ме­ж­ду гл. уча­ст­ни­ка­ми во­ен. кон­флик­та – Фран­ци­ей и Ис­па­ни­ей. Пер­вый мир­ный до­говор был за­клю­чён 2.4.1559 ме­ж­ду Фран­ци­ей и Анг­ли­ей, вто­рой – 3.4.1559 ме­ж­ду Фран­ци­ей и Ис­па­ни­ей (оба – в г. Ка­то-Кам­бре­зи). Со­глас­но пер­во­му до­го­во­ру, Фран­ция по­лу­чи­ла порт Ка­ле за вы­куп в 500 тыс. зо­ло­тых экю в те­че­ние 8 лет. По вто­ро­му до­го­во­ру Фран­ция от­ка­зы­ва­лась от всех итал. зе­мель, за­воё­ван­ных с 1552, ря­да об­лас­тей в Исп. Ни­дер­лан­дах и Ло­та­рин­гии (за ис­клю­че­ни­ем епи­скопств Туль, Мец и Вер­ден). Фран­ция вер­ну­ла Ге­нуе о. Кор­сика, гер­цо­гу Са­вой­ско­му – за­хва­чен­ные в 1536 Са­войю и Пье­монт; в пя­ти пье­монт­ских кре­по­стях (Ту­рин, Кье­ри, Пи­не­ро­ло, Ки­вас­со, Вил­ла­но­ва-д’Асти) ос­та­ва­лись франц. гар­ни­зо­ны. Гер­цог Са­вой­ский Эм­ма­ну­ил Фи­ли­берт (1528–80) обя­зал­ся впредь со­хра­нять ней­тра­ли­тет, од­на­ко 26.3.1559 тай­но за­клю­чил со­юз­нич. до­го­вор с исп. ко­ро­лём Фи­лип­пом II. К.-К. м. оз­на­чал пол­ный про­вал франц. по­ли­ти­ки в Ита­лии; по­зи­ции Ис­па­нии, ов­ла­дев­шей Ми­лан­ским гер­цог­ст­вом, Не­апо­ли­тан­ским ко­ро­лев­ст­вом (с ост­ро­ва­ми Си­ци­лия и Сар­ди­ния), тос­кан­ским по­бе­режь­ем, на­про­тив, зна­чи­тель­но ук­ре­пи­лись.

Автор статьи: О. Ф. Куд­ряв­цев.

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