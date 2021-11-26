АЛЬБА (исп. Alba), герцог, Альварес де Толедо (Alvarez de Toledo) Фернандо

Испанский полководец и государственный деятель, главный военный советник королей Карла V и Филиппа I I.

Усовершенствовал организацию испанской армии, ставшей тогда сильнейшей в Европе. Сыграл решающую роль в военных кампаниях 20-х — 80-х XVI в., включая поход Карла V в Тунис (1535) и Религиозные войны в Германии, где одержал важнейшую победу над протестантами при Мюльберге (1546). В 1556–1557 командовал испанскими войсками в Италии в войне против папы римского Павла IV и Франции. Вскоре после начала Нидерландской революции XVI в. , Альба стал наместником Филиппа II в Нидерландах (1567) и одержал ряд побед над восставшими. Политика жестоких репрессий, проводившаяся им по приказу короля, оказалась неэффективной, и в 1573 Альба был отозван в Испанию. Пойдя наперекор воле короля в вопросе о женитьбе своего сына, Альба в 1579 попал в опалу и отправлен в ссылку, но год спустя был прощен. В 1580–1581 завоевал Португалию. Альба стал одной из жертв «черной легенды» об Испании, созданной ее противниками.

Сочинения:

Epistolario del III duque de Alba. 3 vols. Madrid, 1952.

Автор статьи: В. А. Ведюшкин.