7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

ИСТОРИЯ ИНДИИ ОТ ПОЯВЛЕНИЯ АРИЕВ ДО НАЧАЛА КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭРЫ

Синха Н. , Банерджи А.

«История Индии» Н. К. Синха и А. Ч. Банерджи выдержала на родине авторов десятки изданий. Первоначально она была предназначена студентам, но постепенно знакомство с ней стало чуть ли не обязательным для образованных слоев общества. Дело в том, что Н. К. Синха и А. Ч. Банерджи не просто изложили историю своей страны, но и отразили индийский взгляд на нее, дав, таким образом, своеобразный ответ тому, что писали и пишут об Индии историки других стран, прежде всего английские. В настоящее издание включена, как представляется, самая интересная часть работы Н. К. Синха и А. Ч. Банерджи, которая охватывает период от прихода на Индостан ариев до начала колониальной поры. Перед нами, как в калейдоскопе, меняются династии, происходят вторжения Дария и Александра Македонского, одна индийская империя вырастает на обломках другой, возникает Делийский султанат, наконец, образуется империя Великих Моголов, и все это время, несмотря на множество препятствий, происходит формирование индийской нации