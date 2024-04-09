7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

ИСТОРИЯ ИНДИИ

Кей Джон

Индия – страна, подарившая человечеству одну из основных мировых религий, высокое искусство и литературу, уникальное зодчество, множество философских учений… Страна, пережившая множество нашествий, однако век за веком сохранявшая самобытность и становившаяся только сильнее. «Жемчужина короны Британской империи» XIX века. Родина Тагора, Ганди и Неру. И наконец, современное, динамично развивающееся государство, ставшее на путь модернизации. В своем глубоком, живо написанном исследовании Джон Кей рассказывает о самой необычной стране нашей планеты – с древнейших времён и до наших дней.