ДЖОТ

Джот — в Индии участок пахотной земли, являвшейся единицей налогообложения.

Термин вошел в употребление с развитием военно-ленной системы землевладения в Индии в XVII в. и применялся при фискальных расчетах. Исходя из некоторых систем налогообложения, действовавших в период империи Великих Моголов (см. Могольская империя ), поземельным налогом облагались только пахотные земли. В XIX в. в эпоху правления британцев термином «Д.» в Бенгалии обозначали формы ведения хозяйства землевладельцами.

Лит.: Majumdar R. C., Raychaudhari H. C., Kalikinkar D. An Advanced History of India. Delhi, 1978.