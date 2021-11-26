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БАХАДУР-ШАХ I Муаззам
Правитель империи Великих Моголов в 1707—1712.
Сын императора Аурангзеба. Пришел к власти, победив в междоусобной борьбе младших братьев. Попытался более мягкой, чем при отце, политикой сдержать распад империи. Подписал мирное соглашение с гуру сикхов Гобиндом Сингхом. Считается последним самостоятельным правителем империи.
Автор статьи: Е. Ю. Ванина.
© Российская Историческая Энциклопедия
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