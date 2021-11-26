АКАЛИ (от панджаб. акал ‒ бессмертный)

Орден воинов-профессионалов у сикхов Панджаба, возникший в XVII в. и выступавший за чистоту сикхизма.

Прославился свирепостью, бесстрашием и религиозным консерватизмом своих членов. Изначально адепты ордена (воины акали, иначе — ниханги) выступали за возвращение сикхских традиций и обрядов, введенных гуру Гобиндом в противовес последним установлениям его преемника Банды Бахадура. В период распада Могольской империи А. стали хранителями храма (гурдвары) в Амритсаре и периодически собирали там общее собрание сикхских вождей (гуру). Воины А. считали своей задачей охрану гурдвар как центров религиозного поклонения; носили одежду синего цвета, в бой шли полуодетыми и хорошо вооруженными разнообразным холодным оружием, включая метательные диски. Играли важную роль в халсе, но со времен Ранджита Сингха потеряли свое исключительное значение. Подчинялись только своему главе и всегда были готовы пожертвовать жизнью ради него. В 1919–1926 развернулось массовое движение Акали внутри халсы за установление общинного контроля над всеми сикхскими гурдварами, находившимися под фактическим контролем колониального правительства. Оно стало одной из форм борьбы за независимость Индии . С принятием Закона об управлении гурдварами (ноябрь 1925) А. прекратило существование как массовое движение, но его политические организации активно участвовали в национально-освободительной борьбе против английских колонизаторов. В 1921 на его базе сформировалась политическая партия Акали дал.

Автор статьи: С. Ю. Рафалюк.

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