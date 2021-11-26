АДИЛ-ШАХИ

Династия правителей индийского государства Биджапур (1490–1686).

Изначально — вассалы султаната Бахманидов. Основатель, Юсуф Адил-шах, был назначен бахманидскими султанами наместником, объявившим себя в 1490 суверенным правителем. Расцвет династии — при Ибрахиме Адил-шахе I (1534–1558) и Али Адил-шахе I (1558–1580). При активном участии последней коалиции деканских султанов было разгромлено государство Виджаянагар (1565). В 1580–1590 регентшей при малолетнем племяннике была Чанд Биби, вдова Али Адил-шаха I. Ибрахим Адил-шах II (1571–1627) прославился как поэт, писавший на местном языке дакхини, музыкант, покровитель искусств. В большинстве все А.-ш. проводили толерантную религиозную политику, привлекая на службу индусскую знать, и роднились с нею. В 1636 формально признали себя вассалами Великих Моголов . 12.09.1686 лишены власти Аурангзебом, захватившим Биджапур.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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