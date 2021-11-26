АБУ-Л ФАЗЛ АЛЛАМИ, шейх

Индийский государственный деятель, мыслитель, историограф.

Сподвижник, друг и один из идеологов реформ Акбара. Родился вблизи Агра в семье видного мусульманского ученого Шейха Мубарака. Поскольку власти преследовали сторонников махдизма, которым сочувствовал отец, провел детство вместе с семьей в скитаниях. Получил классическое мусульманское образование. Вазир (министр), автор многотомной хроники правления Акбара «Книга Акбара», составной частью которой является трактат «Установление Акбара» в трех томах: первый представляет описание центрального аппарата Могольской империи , второй дает статистическое описание провинций, третий посвящен религии, философии и культуре индусов. Участвовал в переводе на фарси памятников санскритской литературы. Рационалист, один из идеологов и лидеров «просвещенных философов», обличал религиозный фанатизм, призывал превратить «сухие колючки вражды и ненависти в цветник согласия». А. Ф. настаивал на изучении культуры других народов. Убит в результате заговора, во главе которого стоял Джахангир .

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.