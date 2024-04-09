Почему власть императоров из династии Габсбургов была сильнее в Австрии, Чехии и Венгрии, чем в Германии?

Потому что в Германии император мог опираться на сильную армию и назначать чиновников без согласия князей.

Потому что непрерывные войны, особенно с Османской империей, заставляли Фердинанда действовать решительно и способствовали централизации власти в этих землях.

Потому что Австрия, Чехия и Венгрия были колониями Габсбургов, которыми они управляли через назначаемых губернаторов.