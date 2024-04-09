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18.06.2026
Германские земли и держава австрийских Габсбургов
Почему власть императоров из династии Габсбургов была сильнее в Австрии, Чехии и Венгрии, чем в Германии?
Потому что в Германии император мог опираться на сильную армию и назначать чиновников без согласия князей.
Потому что непрерывные войны, особенно с Османской империей, заставляли Фердинанда действовать решительно и способствовали централизации власти в этих землях.
Потому что Австрия, Чехия и Венгрия были колониями Габсбургов, которыми они управляли через назначаемых губернаторов.
Потому что в этих странах не было городов и сословных собраний, и население полностью подчинялось императору.
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