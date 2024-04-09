7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

Деревня и город Германии в XIV-XVI вв. 1979

Майер В.

В книге исследуются социально-экономические процессы, происходившие в немецкой деревне к западу от Эльбы под влиянием роста городов и успешного развития товарно-денежных отношений в период, предшествовавший Реформации и Крестьянской войне, рассматриваются прогрессивные тенденции в развитии производительных сил в сельском хозяйстве и аграрных отношений: 1) уровень и размеры специализации; 2) характер новых форм хозяйств; 3) процесс дифференциации сельского населения; 4) демографические сдвиги. Книга рассчитана на научных работников, преподавателей, а также всех интересующихся проблемами всеобщей истории.