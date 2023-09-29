Рáкоци Дёрдь I

Рáкоци Дёрдь I ( венг . I. Rákóczi Györ­gy) (08.06.1593, Серенч, Венгрия — 11.10.1648, Дюлафехервар, ныне Альба-­Юлия, Румыния) — князь Трансильвании (с 1630). Сын венгерского дворянина, участника антигабсбургского движения Жигмонда Ракоци, избранного трансильванским князем (1607), после смерти которого занимал высокие должности (королевский стольник, ишпан комитата Боршод, капитан крепости Онод), а также владел обширными землями.

В 1619 Р. присоединился к Г. Бетлену , с началом Тридцатилетней вой­ны 1618—1648 выступившему против Фердинанда II Габсбурга в составе антигабсбургской коалиции. При участии вставших на его сторону пограничных воинов и хайдуков Р. Д. I захватил политический центр Верхней Венгрии — Кошице. Своими действиями способствовал военным успехам Бетлена в Зап. Венгрии, Австрии, Чехии. В 1613–1629 занимал высокие посты при князе.

В 1630 Р. Д. I в ходе острой борьбы был избран трансильванским князем. Продолжал политику Бетлена. Укреплял центральную власть и позиции правителя: подавил сопротивление аристократии, конфисковал владения непокорных, вернул казне перешедшие в частные руки владения и доходы, приумножал благосостояние собственной семьи. Поощрял развитие ремесел, торговли, сельского хозяйства. Экономика страны достигла наивысшего расцвета. Поддерживал образование, книгопечатание.

Вначале признанный Османской империей , Р. Д. I, проявив политическую самостоятельность, утратил расположение султана и должен был защищать себя с оружием в руках как от Порты, так и от Вены. Внешняя политика Р. Д. I была обусловлена событиями Тридцатилетней вой­ны. Своим участием в ней в отдаленной перспективе добивался изгнания турок из Венгрии и Трансильвании, их воссоединения под властью независимой династии. Реально это означало скорейшее окончание европейской вой­ны, переключение внимания Европы на освободительную вой­ну с турками. В 1643 Р. Д. I вступил в союз со Швецией против Габсбургов, позже — с Францией. Но вмешательство султана, отозвавшего Р. Д. I с театра военных действий в Моравии, вынудило князя в 1645 заключить мир с Фердинандом III Габсбургом . По условиям Линцского мира князь получал несколько комитатов в Венгерском королевстве. Венгерские протестанты, включая крестьян, получали свободу вероисповедания, право свободного пользования храмами. Своими военными акциями и дипломатией Р. Д. I добился юридического признания на европейском уровне суверенности Трансильванского княжества. Заключительные документы Вестфальского мира 1648 среди других стран подписала Трансильвания. Этим не только признавался, но и гарантировался ее суверенитет всеми государствами, подписавшими этот мир, в том числе Габсбургами. Существование самостоятельной Трансильвании было продлено на полвека.

Лит. : Szilágyi S. I. Rákóczy György 1593–1648. Budapest, 1893; Nagy L. A „biblias őrálló” fejedelem. Budapest, 1984; Erdély története 1606‑tól 1830‑ig / Szerk. L. Makkai, Z. Szász. Budapest, 1986; Oborni T. Erdély fejedelmei. Budapest, 2002. Т. П. Гусарова.