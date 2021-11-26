ПРОТЕСТАНТСКАЯ УНИЯ 1608 ГОДА
ПРОТЕСТАНТСКАЯ УНИЯ 1608 ГОДА - союз германских протестантских князей и имперских городов.
После заключения Аугсбургского религиозного мира отношения между протестантами и католиками в Германии оставались напряжёнными. Объединению германских протестантов перед лицом набиравшей силу Контрреформации мешали разногласия между лютеранами и кальвинистами, предпочитавшими действовать в рамках собств. союзов. Противоречия между протестантами и католиками особенно обострились в 1606-1607 годах, после того как протестанты, составлявшие большинство жителей имперского города Донаувёрт, воспрепятствовали католической процессии, за что по повелению императора Рудольфа II Габсбурга подверглись экзекуции, а сам город был передан ревностному католику - герцогу баварскому Максимилиану (1597-1651 годы, с 1623 года курфюрст). В январе - апреле 1608 года на заседании рейхстага в городе Регенсбург протестанты потребовали подтверждения условий Аугсбургского религиозного мира 1555 года, однако добиться принятия рейхстагом своих требований не смогли.
Открытая поддержка императором католиков стимулировала объединение лютеранских и кальвинистских князей. 12 мая 1608 года по приглашению маркграфа Ансбаха Иоахима Эрнста протестантские правители Южной Германии собрались на совет в монастыре Аухаузен (Швабия; ныне в округ Донау-Рис, Бавария) и 14 мая заключили оборонительный союз - Протестантскую унию сроком на 10 лет.
Первоначально в Протестантскую унию вступили: курфюрст Пфальца Фридрих IV (глава унии; в 1610-1619 годах, Протестантскую унию возглавлял его сын Фридрих V), князья Анхальта, Вюртемберга, Бадена, Ансбаха, Пфальц-Нойбурга; в 1609 году к Протестантской унии присоединились имперские города Страсбург, Ульм, Нюрнберг; в 1610 году - курфюрст Бранденбургский, ландграф Гессенский и другие князья, а также ряд городов.
Протестантская уния пользовалась поддержкой Франции, Англии, Республики Соединённых провинций (Нидерландов), имела общие кассу, войско и противостояла католическим князьям, объединившимся в Католическую лигу 1609 года.
Уния оказалась непрочным объединением. После провала попыток протестантских князей на рейхстаге в Регенсбурге в 1613 году добиться примирения с католиками внутри Протестантской унии стали нарастать противоречия, к 1617 году ряд князей покинули её.
Решающую роль в судьбе Протестантской унии сыграло Чешское восстание 1618-1620 годов, положившее начало Тридцатилетней войне 1618-1648 годов. В августе 1619 года чешские протестанты избрали своим королём Фридриха V. На съезде Протестантской унии, состоявшемся в сентябре 1619 года в городе Ротенбург, протестантские князья потребовали от Фридриха V отказаться от чешской короны, чтобы не вовлекать унию в боевые действия с католической императорской армией. Фридрих V отверг это требование (короновался на чешский престол под именем Фридриха I). В ответ на это Протестантская уния отказала ему в поддержке на территории Чехии, пообещав оказывать помощь лишь в случае вторжения войск Католической лиги в его наследственные владения в Пфальце. Фридрих V был фактически отстранён от руководства Протестантской унией. 31 июля 1620 года протестантские князья при посредничестве Франции заключили в Ульме договор о нейтралитете с Католической лигой, причём условия договора не распространялись на Чехию, в отношении которой войскам католиков предоставлялась полная свобода действий.
После разгрома чешских войск у Белой Горы (8 ноября 1620 года) и последующих побед войск Католической лиги Протестантская уния прекратила существование. Окончательное решение о роспуске унии было принято на её съезде в городе Хайльбронн 21 апреля 1621 года.