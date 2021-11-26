МЮНСТЕР Мюнстер — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия, центр епископства (с 805) и княжества-епископства (1173—1803).

Мюнстер — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия, центр епископства (с 805) и княжества-епископства (1173—1803). Численность населения — 315 293 человек (2020). Окрестности М. были населены с первобытных времен, но поселение германцев на месте городского центра существовало только в II—III вв. н. э., затем было заброшено. С VI в. поблизости находилось небольшое саксонское поселение Мимигернафорд. В 793 миссионер Лиудгер (Людгер) основал здесь монастырь, в 805 была создана епископская кафедра, началось развитие городского поселения. Из-за сложных отношений с горожанами епископов неоднократно изгоняли. М. получил права города около 1170. В 1173 стал центром церковного княжества во главе с князем-епископом.

В 1246 М. вступил в союз вестфальских городов, который позднее вошел в Ганзу (первое упоминание М. как члена Ганзы — 1368). В 1278 М. получил привилегии, которые дали ему фактическую автономию. В ходе борьбы между городом и капитулом из-за выборов епископа (1450—1457) М. был исключен из Ганзы (1454), но гильдии добились права назначать членов городского совета и к 1494 вернулись в Ганзу. После упадка Дортмунда и Зюста М. стал самым значительным городом в Вестфалии.

После начала Реформации в М. действовал протестантский проповедник Бернд Ротманн. Распространение протестантских идей привело к появлению Мюнстерской коммуны (1534—1535), в это время население сократилось с 10–12 тыс. человек до 3–4 тыс. человек. Город был лишен ряда прав, в том числе свободных выборов в совет (право назначать членов совета перешло к епископу), юрисдикции, военной независимости, права сбора налогов и др. В 1541 епископ Франц фон Вальдек, нуждаясь в поддержке горожан, вернул городу некоторые привилегии (выбор членов совета), а в 1553 — право создавать гильдии. В 1571—1574 епископ Йохан II фон Хойя реформировал судебную и финансовую администрацию. В 1616 мэр М. выдвинул иск против епископа в Имперском камеральном суде. Последние протестанты были изгнаны из М. в 1628. В 1641/43 М. стал нейтральным городом, так как в нем проходили мирные переговоры, которые ознаменовали конец Тридцатилетней войны 1618—1648 , и был подписан Вестфальский мир 1648 . В 1647 М. пытался получить статус имперского города (право чеканить монету и др.). В ходе противостояния с епископом в 1654—1661 М. дважды был осажден, ему запретили искать союзников за границей. В итоге город утратил автономию, выплатил епископу компенсацию, а права были частично возвращены в 1679. Во время Семилетней войны 1756—1763 М. неоднократно подвергался осаде и завоеванию разными сторонами. Сильно пострадал в 1759 во время осады ганноверцами, прекратилась чеканка монеты. В 1764 были разрушены цитадель и укрепления, М. стал открытым городом. В 1780 был основан университет.

Во время Французской революции (1789—1799) в М. приехали многие эмигранты из Франции. В 1803 епископство М. было секуляризовано, а город перешел под власть Пруссии. В 1806 оказался под властью французов, в 1808 был отнесен к Великому герцогству Берг, а в 1810 передан Франции (департамент Липпе). В 1815 М. стал столицей Вестфалии в составе Пруссии. М. был гарнизонным городом (около 2 тыс. человек в мирное время, после реформы 1860 — более 3 тыс. человек). Адаптация М. к условиям протестантской Пруссии затруднялась сильными католическими традициями, при проведении политики Культуркампф (1871—1878) в городе происходили волнения, был арестован епископ Йоханнес Бернхард Бринкманн. В 1875 к городу присоединены части общин Ламберти, Санкт-Мориц и Убервассер (целиком включены в 1903), что увеличило территорию почти в 10 раз. В 1887 М. стал внерайонным городом, хотя и остался столицей региона. Индустриализация способствовала росту населения (в 1915 — более 100 тыс. человек). После Ноябрьской революции власть в городе перешла к Совету рабочих и солдат (8 ноября 1918 — 6 февраля 1919).

Старый город был почти полностью разрушен бомбардировками во время Второй мировой войны. 2 апреля 1945 М. заняли британско-американские войска, город оказался в британской зоне оккупации. В 1950-х центр города был восстановлен в довоенных формах. В 2012 из М. был выведен британский гарнизон. В городе расположены Конституционный суд и Высший административный суд земли Северный Рейн — Вестфалия.

Лит .: Geschichte der Stadt Munster / Hrsg. F.-J. Jakobi. 3 Bde. Munster, 1993; Baumeister K. Munster fur Anfanger: ein Rundgang durch Deutschlands grosste Kleinstadt. Munster, 2013. А. А. Анисимова.