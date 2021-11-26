КАРЛ V ГАБСБУРГ (лат. Carolus V)

Император Священной Римской империи в 1519-1558 гг.

Правление Карла - с одной стороны, апофеоз развития европейской христианской монархии, и, с другой, ее закат: именно он — последний император, венчанный на царство римским понтификом и отпраздновавший триумф в Вечном городе (23 августа 1530 г.).

Уже по праву рождения юноша стал лидером крупнейшего политического образования в Европе: нидерландские земли он получил от своего отца Филиппа I, герцога Бургундии; Кастилию и Арагону — от матери, испанской инфанты Хуаны, земли Габсбургов в Германии и Австрии — от своего деда императора Максимилиана I. Эти владения и свой статус он в дальнейшем укрепил посредством династического брака с Изабеллой Португальской и военных завоеваний (им присоединены Ломбардия, Тунис, Новая Гранада, Новая Испания, Перу). С 1516 г. Карл стал первым королем единой Испании , а в 1519 г. был избран коллегией германских курфюрстов императором.

Правление Карла прошло под знаком борьбы за общеевропейское единство. Сторонник идеи универсальной христианской монархии, император отстаивал свое главенство над остальными европейскими государями, видел себя в качестве миротворца, защитника Европы от турецкого врага и главы церкви.

В своем стремлении к централизации Карл опирался на династические связи, личный патронаж и военную силу, а свои претензии поддерживал на символическом и репрезентативном уровне (например, его величественная титулатура). Финансовую мощь Карлу V во многом обеспечивали заморские колонии, а также принципиальный отказ от постоянной резиденции и, следовательно, содержания кочевого двора, что легло плечи подданных, главным образом, имперские города.

Внешняя политика Карла обеспечила ему прозвище "импрессарио войны". Карл четыре раза воевал против короля Франции Франциска и один раз против его наследника Генриха II (« Итальянские войны ») – в 1521-26, 1526-30, 1536-38, 1542-46, 1551-59 гг. Результатом этих войн стало утверждение испанского господства в Италии. Также Карл вел активную борьбу с Османской империей и берберскими пиратами. В 1535 г. он атаковал Тунис и освободил множество пленников-христиан. В 1541 г. совершил неудачный поход в Алжир.

В основе внутренней политики Карла V лежала идея централизации и разработки общеимперских норм. Эта программа была заявлена на рейхстаге в Вормсе 1521 г. В ней, в частности, осуждался Лютер как еретик, чья проповедь грозила распаду имперского конфессионального единства. Для реализации этой программы было необходимым проведение экономической (1525), законодательной (1532) и др. реформ.

Поставленный событиями немецкой Реформации перед необходимостью церковных преобразований, Карл V созывает в 1545 г. Тридентский собор , изначально направленный на поиск компромисса с протестантами, и после победы в Шмалькальденской войне над союзом князей-протестантов добивается провозглашения общеимперской литургии (Аугсбургский интерим 1550 г.).

Однако непродолжительность всех военных и политических успехов, обусловленные кризисом религиозной идеи как фактора политики (союз Франции с турецкой империей в ходе четвертой итальянской войны 1542–1546 гг.) и сложением протонациональных государств, заставляют Карла V признать свое поражение. В 1547 г. его вой­ска одер­жа­ли по­бе­ду над протестантами при Мюль­бер­ге, од­на­ко в 1552 г. вы­ступ­ле­ние князей за­ста­ло императора врас­плох, он ед­ва не по­пал в плен, и пе­ре­черк­ну­ло все его до­сти­же­ния в Гер­ма­нии.

Через год после заключения Аугсбургского религиозного мира 1555 г. император отрекается от престола, передав своему сыну Филиппу II испанскую корону, а брату Фердинаду I - императорское достоинство (курфюрсты признают отречение легитимным в 1558 г.).

Разделение владений Карла V между двумя линиями Габсбургов указало на династические связи как единственно стабильную структуру в империи.

Карл V ока­зал боль­шое влия­ние на раз­ви­тие ев­роп. куль­ту­ры. Яв­лял­ся круп­ней­шим ме­це­на­том сво­его вре­ме­ни, по­кро­ви­тель­ст­во­вал Ти­циа­ну. В Ис­па­нии на го­ды его прав­ле­ния при­шёл­ся рас­цвет куль­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния .

Исторические ис­точники:

Correspondenz des Kaisers Karl V / Hrsg. von K. Lanz. Lpz., 1844–1846. Bd 1–3;

Cor­pus documental de Carlos V / Ed. M. Fer­nán­dez Alvarez. Salamanca, 1973–1981. Vol. 1–5;

Testamento de Carlos V / Ed. M. Fernández Alvarez. Madrid, 1982.

Иллюстрации:

Портрет Карла V кисти Бернарда ван Орли 1520 г.