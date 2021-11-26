ИОСИФ I ГАБСБУРГ

Иосиф I (нем. Joseph I) Габсбург (26.07.1678, Вена — 17.04.1711, Вена) — король Венгрии (с 1687), римский король (с 1690), император Священной Римской империи (с 1705), правитель наследственных земель Австрийского дома, старший сын императора Леопольда I и Элеоноры Пфальц-Нойбургской (1655—1720).

В 1699 вступил в брак с Вильгельминой Амалией Брауншвейг-Люнебургской, дочерью герцога Ганновера, от которой имел троих детей. Получил разностороннее образование, изначально ориентированное на его высокое предназначение. Еще при жизни отца оказывал влияние на внешнюю и внутреннюю политику, осознавая необходимость тесной связи Австрийской монархии со Священной Римской империей. После кончины в 1700 последнего из испанских Габсбургов — Карла II И. I поддержал кандидатуру своего младшего брата Карла (будущего императора Карла VI ) на испанский престол и побудил отца вступить в войну за Испанское наследство (1701—1714) против притязаний Филиппа Анжуйского, внука Людовика XIV . В 1703 по Договору о взаимном наследовании (Pactum mutuae successionis) Леопольд I и И. I публично отказались от своих прав на испанский престол в пользу эрцгерцога Карла. Между двумя ветвями династии Габсбургов должно было действовать право первородства по мужской линии. При отсутствии же наследников мужского пола в обеих ветвях все владения переходили к старшей дочери последнего Габсбурга-мужчины. Договор оставался секретным до 1713, когда был опубликован в несколько измененном виде под названием Прагматическая санкция .

Вступив на престол, И. I реорганизовал финансовую систему Австрии, открыв в 1706 городской банк Вены и сделав его общегосударственным учреждением; сократил количество чиновников. Однако попытки введения «универсального акциза» с субъектов Империи и отмены робота (барщинной повинности крестьян) в наследственных землях Габсбургов провалились. В первые годы правления императору удалось добиться крупных успехов на международной арене. В 1706—1707 союзные войска под командованием принца Евгения Савойского и Джона Черчилля, 1-го герцога Мальборо , изгнали французов из Нидерландов и захватили итальянские владения испанской короны — Турин и Неаполь. В 1707 И. I подписал Альтранштедтскую конвенцию со шведским королем Карлом XII , вторгшимся на территорию Империи в ходе войны с Саксонией. Договор позволил избежать втягивания Австрии в Северную войну (1700—1721) и гарантировал свободу вероисповедания протестантам Силезии. К 1708 И. I удалось подавить восстание Ференца II Ракоци в Венгрии, вспыхнувшее еще в 1703 при поддержке Людовика XIV. Император проявил гибкость, объявив амнистию мятежникам и гарантировав действие венгерской конституции. Пытаясь возродить имперскую идею в Италии, И. I вопреки традиции не направил папе Клименту XI посольство с просьбой утвердить его избрание императором. Так как папа поддерживал французского кандидата на испанский престол, войска И. I в 1708 захватили папское владение Комаккио и двинулись на Рим. В 1709 был заключен мир, по которому Климент XI с оговорками признал эрцгерцога Карла испанским королем. Начавшиеся в том же году в Гааге мирные переговоры с Францией были прерваны из-за заведомо невыполнимых условий, выдвинутых императором Людовику XIV. Внезапная смерть И. I от оспы в 1711 лишила Габсбургов испанского наследства, поскольку европейские державы не готовы были мириться с претензией Австрийского дома на возрождение универсальной монархии времен Карла V .

Историки называют И. I «забытым императором»: слишком коротким было его правление и слишком мало из задуманного ему удалось реализовать.

Лит.: Шмидт Г. Иосиф I // Шиндлинг А., Циглер В. Кайзеры. Ростов-на-Дону, 1997. Gröger H. R. Josef I. Der außergewöhnliche Habsburger. Berger, Horn 2011. Ingrao Ch. W. In Quest and Crisis: Emperor Joseph I and the Habsburg Monarchy. West Lafayette, 1979.