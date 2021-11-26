Германия (Федеративная Республика Германия) III На чтение: 1 минута

Период Реформации и религиозных войн. В начале XVI в. на территории Священной Римской империи проживало 16 млн человек, на собственно немецких землях — около 12 млн. Реформа империи, насчитывавшей в то время более 200 государственных образований, начатая императором Максимилианом I Габсбургом в 1495, была продолжена последующими рейхстагами — Аугсбургским (1500) и Кельнским (1512). Был создан высший имперский суд, введен единый имперский налог («общий пфенниг»), за рейхстагом был закреплен статус высшего имперского органа. При императоре Карле V в 1521 было создано правительство из 12 представителей (8 — от рейхстага и 4 — от императора), находившееся под полным контролем курфюрстов. Сам император , избранный на престол в 1519, был вынужден подписать с курфюрстами соглашение, ограничившее его власть. Большую роль в империи играла Католическая церковь, находившаяся под полным влиянием Римской курии , которая видела в раздробленной Г. главный источник своих доходов. Немецкие гуманисты (Э. Роттердамский, И. Рейхлин, Ульрих фон Гуттен и др.) обличали злоупотребления церкви, однако выступить против ее учения и власти римского папы не решились. 31 октября 1517 Мартин Лютер прибил на двери церкви в Виттенберге 95 тезисов, направленных против продажи индульгенций и все-властия римского папы. В течение двух недель они были переведены на немецкий язык и распространились по всей Г., положив тем самым начало Реформации и возникновению протестантских церквей, ставивших в основу своего вероучения Священное Писание. Император Карл V, встревоженный разраставшимся конфликтом сторонников Лютера с Римской курией, вызвал его на заседание рейхстага в Вормсе (1521), где Лютер, не пожелавший отказаться от своих взглядов, был объявлен вне закона. Однако Лютера поддержало имперское рыцарство и саксонский курфюрст Фридрих Мудрый, укрывший его в тюрингском замке Вартбург. Идеи Реформации были использованы восставшими рыцарями под руководством Ф. Зиккенгена (1522—1523) и вождями Крестьянской войны в Германии 1524—1526. Рейхстаг 1526 в Шпейере дал возможность восставшим князьям действовать по своему усмотрению в выборе религии, однако в 1529 Карлу V удалось склонить рейхстаг на сторону католицизма. В ответ 5 князей и 14 городов заявили протест против данного решения рейхстага. Попытки сторон прийти на Аугсбургском рейхстаге (1530) к удовлетворяющему всех соглашению провалились. В 1531 протестанты создали Шмалькальденский военный союз князей и городов, католики во главе с императором — Нюрнбергский союз в 1538. Шмалькальденская война (1545—1547) закончилась победой императора, однако ухудшившиеся отношения с римским папой и турками заставили его искать мира внутри империи. Уже в 1548 Карл V вынужден был пойти на некоторые уступки протестантам, а после ряда побед в 1552 и 1553 протестантского войска под руководством Морица Саксонского — подписать Аугсбургский религиозный мир 1555, признавший равноправие протестантских князей с католическими. В 1556 Карл V отрекся от власти в пользу своего брата Фердинанда, передав своему сыну Филиппу II Испанию и Нидерланды. Во второй половине XVI в. протестантизм утвердился преимущественно на севере и северо-западе Г., а в южных княжествах победила католическая реакция — Контрреформация, возглавляемая князьями Баварии. Для борьбы с Контрреформацией протестантские князья во главе с курфюрстом Пфальца в 1608 создали «Союз» («Union»), ответным шагом католиков в 1610 стало создание Католической лиги, которую возглавил Максимилиан I Баварский. Противостояние между двумя группировками привело к Тридцатилетней войне 1618—1648, закончившейся подписанием Вестфальского мира 1648. От Вестфальского мира до роспуска Священной Римской империи (1648—1806). Вестфальский мир на долгие годы закрепил раздробленность Г. Более 300 немецких государей получили право самостоятельно проводить не только внутреннюю, но и внешнюю политику. Формально продолжала существовать Священная Римская империя , однако император , принадлежавший обычно к династии Габсбургов, не имел за пределами своих наследственных территорий реальной власти. С 1663 в Регенсбурге постоянно заседал рейхстаг — сословно-представительное учреждение, состоявшее из трех курий (курфюрстов, князей и имперских городов), в Вецларе — имперский суд. Полномочия общеимперских органов ограничивались поддержанием мира и правового порядка. Из-за сложной процедуры согласования решений в XVIII в. рейхстаг смог принять всего два общеимперских закона: Ремесленный устав (1731) и Монетный устав (1737). Абсолютизм носил в Г. «княжеский» (территориальный) характер, власть государей в большинстве княжеств ограничивалась сословными представительствами — ланд­тагами. Раньше всего абсолютизм победил в Баварии, где ландтаг не собирался с 1612. В Бранденбурге, являвшемся владением Гогенцоллернов, абсолютизм окончательно сложился при «Великом курфюрсте» Фридрихе-Вильгельме (1640—1688). В Саксонии абсолютизм утвердился лишь в начале XVIII в. при Фридрихе Августе I (1694—1733). Абсолютистские тенденции получили развитие и в некоторых духовных княжествах, управляемых епископами, прежде всего — в Бамберге и Вюрцбурге. Во 2-й половине XVIII в. Пруссия, Австрия, Саксония и Баден вступили в эпоху «просвещенного абсолютизма». Ослабленные после Тридцатилетней войны немецкие государства не смогли противостоять захватнической политике французского короля Людовика XIV. Созданные во Франции «воссоединительные палаты» изыскивали юридические обоснования для захвата земель в Эльзасе, Лотарингии и Люксембурге. В результате к Франции были присоединены графства ­Зальм и Саарбрюккен, пфальцграфства Лютцельштейн и Цвайбрюккен и др. В 1681 Франция захватила Страсбург, в 1684 — Люксембург. Для противодействия французским захватам в 1686 была создана Аугсбургская лига — тайный военный союз Нидерландов, империи, Испании, Швеции, Баварии, Пфальца, Саксонии. Военные действия закончились подписанием в 1697 Риксвигского мира, по которому Франция сохранила за собой Эльзас и Страсбург, но вернула империи Цвайбрюккен, Филипп­сбург, Брайзах, Фрайбург, часть Лотарингии, крепость Кель. В XVIII в. происходит возвышение прусского государства, что приводит в конечном итоге к возникновению «германского дуализма» (противостоянию Пруссии и Австрии на территории Г.). В 1701 бранденбургский курфюрст Фридрих III Гогенцоллерн (1688—1713) короновал себя «королем Пруссии» под именем Фридриха I. Его преемник Фридрих-Вильгельм I (1713—1740), получивший прозвище «король-капрал», создал одну из сильнейших армий в Европе. В 1733 он издал кантональный регламент, законодательно оформивший воинскую повинность крепостного населения. Каждый округ также был обязан поставлять для военной службы определенное число молодых дворян. Военная служба считалась первой в стране и по «Табели о рангах» 1713 намного превосходила по достоин-ству гражданскую. С созданием в 1723 Генерал-директории, состоявшей из 4-х департаментов во главе с министрами, было реорганизовано также государственное управление . Главной целью его сына Фридриха II Великого (1740—1786) стало превращение Пруссии в одну из ведущих европейских держав. В ходе Первой (1740—1742) и Второй (1744—1745) Силезских войн Пруссия завоевала Силезию (взамен Фридрих был вынужден признать права Марии Терезии на наслед­ство Габсбургов). Семилетняя война 1756—1763 закрепила существующее положение двух держав в Европе, а в 1772, в результате первого раздела Речи Посполитой, им удалось значительно расширить свои территории. Пруссия получила земли, соединяющие Вост. Пруссию с остальной частью королевства. Внутри страны Фридрих II (прозванный «королем-философом») про- водил реформы в духе «просвещенного абсолютизма»: была восстановлена Академия наук, издан указ о веротерпимости, реформировано судопроизводство. Был запрещен сгон крестьян с земли (указы 1749—1763), государственные крестьяне получили право наследственного владения своими участками (указ 1777). В 1763 введено всеобщее начальное образование . Начата работа над Всеобщим земским уложением (введено в действие в 1794). После 1763 началась широкая дискуссия о реформе империи, в ходе которой большую популярность получили идеи о создании «третьей Германии» — объединения небольших немецких государств в противовес Австрии и Пруссии. В 1783 между малыми и средними немецкими княжествами был заключен оборонительный союз, инициаторами которого стали Карл Август Саксонско-Веймарский и курфюрст Майнца Фридрих Карл Йозеф фон Эрталь. Шло становление немецкой нации прежде всего как культурного феномена. В феврале 1792 Австрия и Пруссия заключили между собой союз против революционной Франции, ставший основой Первой антифранцуз-ской коалиции (1792—1797). Но уже 5 апреля 1795 Пруссия подписала с Францией Базельский мирный договор , отказавшись от левого берега Рейна. В 1803—1806 при непосред­ственном участии Франции и России произошло сокращение числа немецких государств (с 314 до 30), земли которых вошли в состав княжеств Южн. Германии. В июне 1806 представители 16 государств Южн. и Юго-Зап. Г. подписали акт о выходе из империи и создании Рейнского союза под протекторатом Франции. Это, наряду с созданием в 1804 Австрийской империи, привело к тому, что в августе 1806 Священная римская империя прекратила свое существование. Германский вопрос в 1806—1871. После победы над прусскими войсками под Йеной и Ауэрштедтом в октябре 1806 Наполеон I вступил в Берлин, а в июле 1807 вынудил Фридриха-Вильгельма III подписать Тильзитский мир , по которому Пруссия теряла более половины территории. На востоке было создано Великое герцогство Варшавское во главе с саксонским курфюрстом — союзником Франции, на западе — Вестфальское королевство. В германских государствах, входивших в Рейнский союз, были проведены реформы по французскому образцу, изданы конституции, введен в действие Французский гражданский кодекс (1804). В 1808—1811 в Пруссии К. фон Штейн и К. А. фон Гарденберг осуществили глубокие преобразования, направленные на модернизацию прусского государства: был создан свободный рынок земли и рабочей силы, ликвидированы сословные перегородки, введено городское самоуправление, на основе всеобщей воинской обязанности создана новая национальная армия . В народе росло сопротивление оккупации, выразившееся в создании конспиративных организаций (Тугендбунд, «Немецкий союз» и др.) и небольших патриотических повстанческих групп, начавших партизанскую войну. Сформированный на территории России Русско-немецкий легион принял активное участие в военных действиях на территории Вост. Пруссии. В феврале 1813 Россия и Пруссия подписали союзный договор , предусматривавший совместные действия против Наполеона и восстановление Пруссии в границах 1806. Обращение Фридриха Вильгельма III «К моему народу» (17 марта 1813) было воспринято немцами с воодушевлением и вызвало новый патриотический подъем. 16—19 октября под Лейпцигом произошло решающее сражение («Битва народов»), в котором войска Наполеона потерпели сокрушительное поражение. В марте 1814 союзные войска вступили в Париж. В 1815 в соответствии с решениями Венского конгресса возник Германский союз, просуществовавший до 1866. Пруссия, как одна из держав-победительниц, получила часть Саксонии, оставшейся верной Наполеону и потому потерявшей около 40 % территории и земли вдоль берега Рейна. Во исполнение Союзного акта 1815 в большинстве немецких государств в 1815—1847 были приняты конституции, в основном откорректированные монархами. Реформы в Пруссии ограничились созданием Государ­ственного совета и провинциальных ландтагов. Первые годы после победы над Наполеоном ознаменовались подъемом студенческого движения, выступавшим за национальное единство Г. и демократические преобразования. В октябре 1817 студенты и профессора немецких университетов собрались под черно-красно-золотыми знаменами в Вартбурге. В 1818 на съезде в Йене был основан «Всеобщий германский студенческий союз». 23 марта 1819 студент К. Занд убил тайного агента российского двора — драматурга А. Коцебу. В ответ на эти события по инициативе австрийского канцлера Меттерниха на съезде германских министров в Карлсбаде (1819) были приняты специальные постановления для борьбы с революционным и национально-либеральным движением, поставившие всю общественную жизнь в этих государствах под строгий контроль. Вводилась обязательная цензура для печатных произведений, контроль над университетами. Была создана центральная следственная комиссия . Под влиянием Июльской революции 1830 во Франции национально-либеральное движение в немецких землях оживилось. В Саксонии, Гессене и Ганновере были приняты либеральные конституции. В Вюртемберге либералы добились почти полной свободы прессы. В южнонемецких государствах началось движение Союзов прессы и отечества, инициаторы которого — издатели газет И. Вирт и Ф. Зибенпфайффер — подготовили проведение широкой общенациональной манифестации 27 мая 1832 в замке Гамбах (см. Гамбахский праздник). В Гессене и Дармштадте возникло тайное республиканское «Общество прав человека», в Швейцарии — организация «Молодая Германия». В 1840-е национально-либеральное движение выразилось в создании гимнастических (выступавших за укрепление тела и национального духа) и певческих союзов, проведении общегерманских праздников песни. Постепенно от либералов отмежевались республиканцы-демо-краты (Г. Струве, Р. Блюм, Ф. Геккер и др.), взгляды которых были изложены в Оффенбургской программе (1847). Возникло и социалистическое движение: Союз коммунистов, созданный В. Вейтлингом в 1847, в начале 1848 принял Манифест Коммунистической партии К. Маркса и Ф. Энгельса в качестве своей программы. В 1847 немецкие земли охватил экономический кризис, соединивший в себе черты кризиса «старого» типа, вызванного неурожаем 1846, и нового, связанного с падением конъюнктуры в производстве потребительских товаров. Во многих городах Г. вспыхнули голодные бунты, в Берлине 21—22 апреля разгорелась «картофельная война», в ходе которой был разгромлен ряд магазинов, рабочие и ремесленники Штутгарта стали строить баррикады. Известия о событиях во Франции (Февральская революция 1848, падение монархии) всколыхнули и германские государства, началась революция (см. Революции 1848—1849). 27 февраля 1848 многолюдный митинг в Мангейме передал баденскому правительству требования демократического характера, 3 марта демонстранты в Кельне проникли в здание ратуши, 4 марта начались волнения в Мюнхене. 18 марта в Берлине вспыхнуло восстание, и королю Фридриху Вильгельму IV пришлось согласиться на формирование нового, либерального правительства. 18 мая в соборе Св. Павла во Франкфурте-на-Майне открылось заседание Франкфуртского национального собрания, состоявшего из представителей немецкого народа, избранных на основе всеобщего и равного избирательного права (для мужчин). Большинство депутатов выступали за единую Г. с конституционно-монархической формой правления, но по вопросу о вхождении или невхождении Австрийской империи (великогерманский или малогерманский путь) в состав нового государства существовали глубокие разногласия. Еще более серьезными были расхождения с «германскими левыми» (Р. Блюм), придерживавшимися республиканских взглядов. В сентябре 1848 республиканцы под руководством Струве подняли восстание в Бадене (см. Датско-прусская война 1848—1850). 28 марта 1849 Национальное собрание приняло общегерманскую конституцию, по которой объединенная Г. должна была стать федеративным государством, но с сохранением самостоятельности существовавших на то время монархий. Конституция предусматривала создание единой дипломатической службы, общеимперской армии и флота, единого экономического и правового пространства. Центральная власть отдавалась в руки императора, назначаемых им министров и двухпалатного рейхстага. В конституцию также был включен раздел об «основных правах немецкого народа». Корона германского императора была предложена прусскому королю Фридриху Вильгельму IV, которую тот с высокомерием отверг, назвав «обручем из дерьма и глины». После того как Пруссия и Австрия отозвали из Франкфурта своих представителей, Национальное собрание перенесло свои заседания в Штутгарт, но уже 18 июня 1849 было разогнано войсками вюртембергского правительства. После революции 1848—1849 дело объединения немецких государств взяла в свои руки Пруссия, ставшая после принятия Конституции 1850 конституционной монархией. Утвержденный в 1858 в качестве регента брат психически больного короля Вильгельм (с 1861 — прусский король Вильгельм I) открыл своим правлением «новую эру», назначив либеральное правительство . Еще в 1834 был создан Германский таможенный союз, в котором ведущая роль принадлежала Пруссии. В 1861 либералы и демократы создали Прогрессивную партию. Однако вскоре у короля, провозгласившего проведение военной реформы, возник тяжелый конфликт с либеральным большинством в палате депутатов ландтага. 24 сентября 1862 Вильгельм I назначил министром-президентом Пруссии О. фон Бисмарка, который встал на путь объединения Г. «железом и кровью». Основными вехами на этом пути были войны Пруссии с Данией (1864), Австрией (1866) и Франко-германская война 1870—1871. Накануне войны с Австрией Бисмарк объявил аннулированным союзный договор , лежащий в основе Германского союза. После поражения австрийских войск у Садовой (26—29 июня 1866) и подписания Пражского мира (23 августа 1866) Австрия была вытеснена из Г. В августе 1866 21 немецкое государство подписало с Пруссией договор о создании Северо-Германского союза. 1 июля 1867 вступила в силу его конституция , в соответствии с которой вся полнота исполнительной власти принадлежала президенту союза — прусскому королю. На основе всеобщего избирательного права формировался общесоюзный рейхстаг , состоявший из 297 депутатов. Германская империя (1871—1918). 12 декабря 1870 депутация северогерманского рейхстага обратилась к Вильгельму I с просьбой принять императорскую корону. 18 января 1871, одержав победу над Францией, в Зеркальном зале Версальского дворца прусский король был провозглашен германским императором (кайзером). Тем самым было положено начало новому государству. 3 марта 1871 состоялись первые выборы в германский рейхстаг , а 16 апреля вступила в силу конституция объединенного государства. Г. стала федерацией, включавшей 22 монархии и 3 вольных города (Любек, Бремен и Гамбург). Провинция Эльзас-Лотарингия (вошедшая в состав Германской империи в соответствии с Франкфуртским мирным договором с Францией от 10 мая 1871) управлялась имперским наместником. Президентство в союзе принадлежало прусскому королю, который принимал титул германского императора. Законодательство осуществлялось союзным советом (бундесратом) и рейхстагом. Союзный совет состоял из представителей государств в соответствии с установленной квотой (из 58 мест Пруссии принадлежало 17, Баварии — 6, Саксонии и Вюртембергу — по 4, Бадену и Гессену — по 3, Мекленбургу-Шверину и Брауншвейгу — по 2, остальным — по 1). Председателем совета становился имперский канцлер , назначаемый императором. Рейхстаг (первоначально состоявший из 382 депутатов, с 1873 — из 397) избирался посредством всеобщих (для мужчин с 25 лет) и прямых выборов на 3 года (с 1887 — на 5 лет). Высшей судебной инстанцией стал имперский суд. Первоначально новое государство не имело ни национального флага, ни национального гимна. Только в 1892 указом императора в качестве национального был утвержден черно-бело-красный флаг. Вместо национального гимна использовались песни «Heil Dir im Siegerkranz» и «Die Wacht am Rhein». Консервативные силы страны были представлены Немецкой консервативной партией и Немецкой имперской партией. Либералы создали Национал-либеральную и Прогрессистскую партии, последняя в 1884 совместно с левым крылом национал-либералов образовала Немецкую свободомыслящую партию. Социал-демократы объединились на съезде в Готе в 1875 в Социалистическую рабочую партию (с 1890 — Социал-демократическая партия Германии). Католики создали свою собственную партию Центра. Политика Г. в период 1871—1889 определялась канцлером О. фон Бисмарком, однако в 1871—1878/79 (так называемая либеральная эра) ему приходилось тесно работать с либеральным большинством в парламенте. В этот период были проведены реформы по либерализации экономики, ликвидированы таможенные перегородки, введена единая валюта — марка ( закон от 9 июля 1873), единая система мер и весов, принят закон , облегчающий создание акционерных обществ. В 1875 основан центральный Государственный банк. В 1871 был принят Уголовный кодекс , в 1877 — Уголовно-процессуальный и Гражданско-процессуальный. Работа над Гражданским уложением растянулась до 1896. С целью отстранения Католической церкви от влияния на государственные дела в 1872 Бисмарк начал «борьбу за культуру» (Kulturkampf). Был введен государственный надзор за школами, католическому духовенству запретили вести преподавание. В 1873 установлен государственный контроль над замещением церковных должностей, в 1874 введена государственная регистрация всех актов гражданского состояния. Законом «о продовольственной корзине» (Brotkorbgesetz) запрещались все государственные пожертвования церкви, в том числе прекращалась выплата жалования священникам. 1871—1873 в Г. называют временем «грюндерства» (от grunden — «основывать», «учреждать»). Быстрыми темпами создавались многочисленные акционерные общества , расширялись производственные мощности. Экономическому подъему способствовало как создание единого внутригерманского рынка, так и значительная денежная контрибуция , полученная с проигравшей войну Франции. Уже в 1872 Г. по уровню промышленного производ-ства обошла Францию. В 1873 начался экономический кризис, продолжавшийся 6 лет. Он способствовал объединению предпринимателей различных отраслей промышленности в «союзы интересов», требовавшие от государства проведения протекционистской политики. В 1876 возник Центральный союз немецких промышленников. Усилились также антисемитские настроения, в основе которых лежало отождествление евреев с пороками капитализма. Социальные, экономические и финансовые проблемы в годы кризиса и начавшейся вслед за ним стагнации привели к смене внутриполитического курса Бисмарка. Воспользовавшись покушениями на Вильгельма I и неправомерно обвинив в этом социал-демократов, Бисмарк провел через вновь избранный в 1878 рейхстаг «Закон против общественно опасных стремлений социал-демократии» (Sozialistengesetz). Произошли изменения в таможенном законодательстве. Наряду с этим в 1880-е были приняты важные социальные законы: о страховании рабочих в случае болезни (1883), страховании при несчастных случаях (1884), о пенсиях по старости и инвалидности (1889). Согласно последнему закону, средства для обеспечения пенсиями должны были предоставляться государством, работодателями и застрахованными. Внешняя политика правительства Бисмарка опиралась на сформулированную им в 1877 «Киссингерскую памятную записку», в соответствии с которой Г. должна была играть роль «честного маклера» в отношениях между европейскими государствами. Важнейшими вехами такой политики стали Берлин­ский конгресс 1878, на котором была стабилизирована ситуация на Балканах, создание германо-австрийского союза (1879, в 1882 к нему присоединилась Италия — так было положено начало Тройственному союзу), заключение Союза трех императоров (1881), а также двустороннего германо-российского договора Перестраховки (1887). С 1884 началась активная колониальная политика . Г. в период 1890—1914 в целом называют «вильгельмовской Г.». В 1890 из-за разногласий с новым императором — Вильгельмом II (1888—1918) и рейхстагом Бисмарк вынужден был уйти в отставку. «Новый курс» императора был направлен на установление режима личной власти во внутренней политике и на создание обширной колониальной империи во внешней. Преемник Бисмарка канцлер Л. фон Каприви, пытавшийся играть самостоятельную роль, уже в 1894 был смещен с поста и заменен престарелым Х. Гогенлоэ-Шиллингсфюрстом. Назначение на все важнейшие министерские посты напрямую зависело от кайзера, что, по его мнению, должно было означать «собирание всех государственнических и продуктивных сил» и способствовать созданию флота и проведению активной «мировой политики». Адмирал А. фон Тирпиц, назначенный статс-секретарем военно-морского министерства, добился от рейхстага принятия «флотской программы», рассчитанной на ускоренное строительство крупных военных кораблей. Вторая программа (1900) увеличивала ранее принятый план вдвое. Колониальную политику правительства активно поддерживали и направляли Германское колониальное общество, основанное в 1887, и Пангерманский союз (создан в 1891). Юго-Зап. и Вост. Африка, а также Того и Камерун стали немецкими протекторатами. Были захвачены важные в стратегическом отношении Каролингские, Маршалловы и Марианские о-ва. В 1898 захват бухты Цзяо-Чжоу в Китае был оформлен заключением неравноправного договора с Китаем сроком на 99 лет. Военно-морское соперничество с Великобританией, к которому привело осуществление «флотских программ», дополнялось экономическим: немецкие товары успешно вытесняли английские с рынков Европы, Латинской Америки и Дальнего Востока. В 1898 Немецкий банк получил заказ на постройку Багдадской железной дороги, что свидетельствовало о расширении сфер влияния Г. и подрыве позиций Великобритании в Османской империи. В 1900 на пост рейхсканцлера был назначен Б. фон Бюлов, известный тем, что будучи статс-секретарем по иностранным делам, уже в своей первой речи в рейхстаге (1897) по­требовал для Г. «место под солнцем». Статс-секретарем внутренних дел стал А. Посадовский. Новое правительство вернулось к политике социальных реформ: в 1900 расширен круг лиц, застрахованных от несчастных случаев, в 1901 введены третейские арбитражные суды по вопросам трудового права и принята государственная программа строительства жилья для рабочих, в 1903 запрещен детский труд, в том числе надомный. В 1906 было введено денежное довольствие для депутатов рейхстага. После отказа рейхстага 13 декабря 1906 выделить дополнительные средства для подавления восстания гереро в Юго-Зап. Африке, он был распущен, и в начале 1907 проведены новые выборы. По их результатам «бюловский» (консервативно-либеральный) блок получил абсолютное большинство мест в парламенте, который, однако, уже в 1909 распался из-за разногласий по финансовой реформе, а сам Бюлов подал в отставку. Новым канцлером стал Т. Бетман-Гольвег, нашедший опору в консерваторах и партии Центра (так называемый черно-голубой блок). В либеральном движении произошел сдвиг влево: в 1910 была создана Прогрессивная народная партия , левое крыло которой стремилось к сотрудничеству с социал-демократами. В самой Социал-демократиче­ской партии Германии развернулась широкая дискуссия между представителями трех течений: реформистами, разделявшими взгляды Э. Бернштейна, левыми (Р. Люксембург), выступавшими за проведение массовой стачки с перерастанием ее в революцию, и «марксистским центром» (А. Бебель, К. Каутский), благодаря деятельности которого сохранялось единство партии. По результатам выборов 1912 социал-демократы создали самую крупную парламентскую фракцию (110 депутатов), в то время как консерваторы, национал-либералы и «Центр» потеряли значительное число избирателей и получили соответственно 43, 45 и 91 мандат . Поскольку в новом парламенте не было четко выраженного большинства, канцлер вынужден был проводить так называемую «политику диагоналей», т. е. дей