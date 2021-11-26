ФУГГЕРЫ (НЕМ. FUGGER)

Династия агусбургских предпринимателей и меценатов XV—XVII вв.

Ганс Фуггер — ткач, переселившийся в Аугсбург в 1367 г. и наладивший торговлю тканями и пряжей с итальянскими купцами, стал родоначальником династии, игравшую ключевую роль в европейской экономике второй половины XV–XVI вв. Фуггеры держали в своих руках добычу серебра и меди в Тироле и Венгрии, имели международные торговые конторы, получали доходы с колонизации Нового света, а также предоставляли кредиты императорскому и папскому двору.

С 1455 г. семейное предприятие распадается на две компании, получивших по своим гербам название «ланей» и «лилий». Основатель «ланей» Андреас Фуггер (1394/95–1457/58), несмотря на ключевую роль предприятия в ганзейской торговле, допустил серьезную ошибку, выдав слишком крупный кредит эрцгерцогу Максимилиану I в 1462 г., по которому тот не смог расплатиться, что в конечном счете привело к банкротству компании. Напротив, предприятие «лилий» при Якобе Фуггере (после 1398–1469) по прозвищу «Богатый» и его племяннике Антоне Фуггере оказалось крайне успешным. Доходы компании за счет благоприятных условий на мировом рынке меди и серебра в середине века составили порядка 7 млн гульденов, а за свои услуги императорскому дому дельцы получили дворянство.

Однако со второй половины века в виду развития колониальной торговли и упадка горнорудного дела в Европе доходы компании стремительно падают, и к середине XVII в. существованию фирмы наступает конец. После банкротства Фуггеры переродились из предпринимателей в крупных землевладельцев Швабии.

В период расцвета Фуггеры выступали покровителями искусства, меценатами и благотворителями, и, входя в число духовной и светской элиты Аугсбурга, способствовали развитию города как культурного центра. При их содействии основан первый в своем роде дом презрения (Фуггерай), а родовая капелла в церкви Св. Анны и городской дом — это первые памятник ренессансной архитектуры к северу от Альп . Кроме того, Фуггерами были собраны богатые книжные коллекции и собрания антиков.

Иллюстрации:

Бухгалтер Маттеус Шварц за работой в конторе Якоба Фуггера (1517).

Автор: З. А. Лурье