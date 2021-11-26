ДРИНАПОЛЬСКИЙ (АДРИАНОПОЛЬСКИЙ) МИР

Дринапольский (Адрианопольский) мир — подписан 17—21.02.1568 в Дринаполе (ныне Эдирне) дипломатами Священной Римской и Османской империй сроком на 8 лет.

Завершил Австро-турецкую войну 1566—1567 (cм. Австро-турецкие войны XVI—XVIII вв. ).

Воспользовавшись как поводом смертью Сулеймана I в походе на Венгрию и восшествием на престол Селима II, император Максимилиан II в июне 1567 направил к нему епископа Эгерского А. Веранчича и штирийского дворянина К. фон Тёйффенбаха, к которым в августе, по прибытии их в Стамбул, присоединился нидерландец А. де Висс, представлявший интересы бана Трансильвании Я.Ж. Запольяи . В сентябре они удостоились приема у Селима, но только после обильных даров его придворным и сановникам (садразаму Соколлу, реис-эфенди, султанскому воспитателю и др.) и 14 переговорных заседаний, добились соглашения, в основном повторявшего условия Адрианопольского перемирия 1547 (cм. Адрианопольские мирные договоры ) и Константинопольского мира 1559.

Габсбурги обязывались вносить Османам ежегодную дань в 30 тыс. золотых дукатов (флоринов) за свои венгерские владения и, удерживая за собой Хорватию, Далмацию и Славонию, не посягать на Трансильванию, Молдавию и Валахию, а также сотрудничать с султанскими властями в борьбе против вооруженных формирований, не подчинявшихся ни одной из сторон ( гайдуков , ускоков, мартолозов и т. п.). Оговаривались право каждой из империй на взимание налогов по обе стороны от пограничной линии, запрет на боевые действия (вплоть до частных поединков), взаимная выдача преступников и беглецов и предотвращение грабежей.

Д. м. завершил период наибольшего продвижения османских войск вглубь Среднего Подунавья и закрепил его расчленение на Будинский и Темешварский эялеты (под управлением османских бейлербеев) и Королевство Венгерское (управлявшееся имперским генерал-капитаном и состоявшее из 30 комитатов , из которых 20 — в Верхней Венгрии, ныне Словакии). Запольяи, к княжеству которого были присоединены три спорных с Габсбургами города, несмотря на свою зависимость от султана, втайне поддерживал контакты с Максимилианом, в пользу которого, по Шпейерскому соглашению 1570, отрекся от притязаний на венгерскую корону. В 1576 и 1583 Д. м. продлевался на 8 лет и, несмотря на постоянные мелкие нарушения, принес стабильность в габсбургско-османские отношения до начала 1590-х. Империя получила возможность усовершенствовать оборонительные сооружения (96 опорных пунктов), привлекая, в частности, сербское население для охраны «Военной границы» в Крайне, что дало ей существенное преимущество перед Портой в Долгой войне 1591—1606.

Изд.: Verancsics A. Összes munkái. Ötodik kötet. Második portai követség, 1567—1568 (Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores VI). Pest, 1860. P. 208—233; Österreichische Staatsverträge. Fürstentum Siebenbürgen (1526—1690). Wien, 1911. S. 189—198.

Ист.: Epistolae imperatorum et regum Hungariae Ferdinandi I et Maximiliani II ad suos in Porta Ottomanica oratores. Pest, 1808; Katona I. Historia critica regum Hungariae stirpis Austriacae ex fide domesticorum et externorum scriptorum diplomatumque concinnata. L. XXII. Buda, 1799. P. 527—582; Pigafetta M. A. Itinerario da Vienna a Constantinopoli. Padova, 2008; Verantius A. Diarium legationis nomine Maximiliani II… // Kovachich M. G. Scriptores rerum Hungaricarum minores. T. 1. Buda, 1798. P. 149—153

Лит.: Bayerle G. Ottoman Diplomacy in Hungary. Indianapolis, 1972.