ДРЕЗДЕН

Город на востоке Германии, столица земли Саксония.

Нас. 492,4 тыс. чел. (2007; 630 тыс. в 1939; 395 тыс. в 1945; 503 тыс. в 1951; 520 тыс. в 1985), с при­го­ро­да­ми (Дрез­ден­ская гор. аг­ло­ме­ра­ция) – 1076,4 тыс. чел. Зна­чит. транс­порт­ный узел, где схо­дят­ся круп­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли и 7 ж.-д. ли­ний (2 ж.-д. во­кза­ла). Порт на р. Эль­ба (при­ле­гаю­щие к Эль­бе гор. квар­та­лы час­то стра­да­ют от на­вод­не­ний). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Дрез­ден – Клоц­ше (в 9 км к се­ве­ру от го­ро­да). В Д., ме­ж­ду пло­ща­дью Кёр­нер­п­лац и пред­ме­сть­ем Вай­сер-Хирш, дей­ст­ву­ет один из ста­рей­ших фу­ни­ку­лё­ров Ев­ро­пы (от­крыт в 1895, дли­на 547 м, пе­ре­пад вы­сот 99 м).

Тер­ри­то­рия, на ко­то­рой рас­по­ла­га­ет­ся совр. Д., бы­ла за­се­ле­на слав. пле­ме­на­ми лу­жи­чан и ве­не­дов в нач. 7 в. В 10 в. её за­вое­вал герм. ко­роль Ген­рих I Пти­це­лов. Д. (луж. назв. Drježdźany) воз­ник на мес­те ры­бац­ко­го по­се­ле­ния, впер­вые упо­ми­на­ет­ся как го­род в 1216, в 1299 по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В 1429 вре­мен­но за­хва­чен вой­ска­ми гу­си­тов. C 1485 гл. го­род кур­фюр­ше­ст­ва Сак­со­ния, ре­зи­ден­ция аль­бер­тин­ской вет­ви Вет­ти­нов. В 1539 в Д. бы­ла про­ве­де­на Ре­фор­ма­ция, он на­чал раз­ви­вать­ся как важ­ный куль­тур­ный центр. При Мо­ри­це Сак­сон­ском (1541–53) пе­ре­стро­ен в ре­нес­санс­ном сти­ле. По­стра­дал в пе­ри­од Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618–48. Во 2-й пол. 17 в. при Ав­гу­сте II Силь­ном в Д. на­ча­ло раз­ви­вать­ся ма­ну­фак­тур­ное про­из-во (ос­но­ву со­ста­ви­ли тек­стиль­ное про­из-во и не­ме­тал­ло­ём­кие от­рас­ли ме­тал­ло­об­ра­бот­ки), го­род дос­тиг вер­ши­ны куль­тур­но­го рас­цве­та. Во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756–63 ок­ку­пи­ро­ван и раз­ру­шен прус. вой­ска­ми (1760). С 1806 сто­ли­ца ко­ро­лев­ст­ва Сак­со­ния (с 1871 в со­ста­ве Герм. им­пе­рии). В 1813 в Д. рас­по­ла­га­лась штаб-квар­ти­ра На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та; под Д. на­по­ле­о­нов­ские вой­ска одер­жа­ли по­бе­ду над со­юз­ни­ка­ми по ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (см. Дрез­ден­ское сра­же­ние 1813). С от­кры­ти­ем ж.-д. со­об­ще­ния в 1839 пре­вра­тил­ся так­же в важ­ный пром. и транс­порт­ный центр. Го­род сыг­рал за­мет­ную роль в Ре­во­лю­ции 1848–49 в Гер­ма­нии. В кон. 19 – нач. 20 вв. Д. был осн. герм. цен­тром по про­из-ву си­гар, из­де­лий из стек­ла и фар­фо­ра, фет­ро­вых шляп, а так­же швей­ных и пи­шу­щих ма­ши­нок (фир­ма «Seidel und Naumann», ос­но­ва­на в 1869). С 1918 сто­ли­ца «Сво­бод­но­го гос-ва Сак­со­ния». В 1-й тре­ти 20 в. по­лу­чи­ли раз­ви­тие точ­ная ме­ха­ни­ка и оп­ти­ка; в 1939 Д., в ко­то­ром поч­ти не бы­ло пред­при­ятий тя­жё­лой пром-сти и во­ен. за­во­дов, за­ни­мал 6-е ме­сто сре­ди ве­ду­щих ин­ду­ст­ри­аль­ных цен­тров Гер­ма­нии. Прак­ти­че­ски пол­но­стью раз­ру­шен анг­ло-амер. бом­бар­ди­ров­кой 13–15.2.1945 (по­гиб­ло св. 25 тыс. жит. го­ро­да). В 1945 во­шёл в Cов. зо­ну ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, с 1949 в со­ста­ве Герм. Де­мо­кра­тич. Рес­пуб­ли­ки (в 1947–52 сто­ли­ца зем­ли Сак­со­ния, в 1952–90 центр ок­ру­га). В 1950–1980-е гг. эко­но­мич. спе­циа­ли­за­цию Д. оп­ре­де­ля­ло раз­но­об­раз­ное ма­ши­но­строе­ние (про­из-во элек­тро­мо­то­ров, транс­фор­ма­то­ров, па­ро­вых тур­бин ма­лой мощ­но­сти, рент­ге­нов­ской ап­па­ра­ту­ры, швей­ных ма­шин, фо­то­ап­па­ра­тов, обо­ру­до­ва­ния для та­бач­ной пром-сти и др.). Осе­нью 1989 Д. – один из гл. цен­тров дви­же­ния про­тес­та в ГДР. С 1990 в со­ста­ве Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Гер­ма­ния, сто­ли­ца зем­ли Сак­со­ния. В нач. 1990-х гг. мн. пред­при­ятия го­ро­да (осо­бен­но лёг­кой пром-­сти и ма­ши­но­строе­ния) бы­ли за­кры­ты; вме­сте с тем в 1990–2000-е гг. зап.-­герм. фир­ма­ми бы­ли вло­же­ны круп­ные ин­ве­сти­ции в эко­но­ми­ку Д., её струк­ту­ра пре­тер­пе­ла серь­ёз­ные из­ме­не­ния.

Д. – куль­тур­ный центр ми­ро­во­го зна­че­ния (час­то его на­зы­ва­ют «Фло­рен­ция-­на-Эль­бе», «Се­вер­ные Афи­ны»). Ре­ка Эль­ба раз­де­ля­ет Д. на две час­ти; на ле­вом бе­ре­гу рас­по­ло­жен Ста­рый го­род (Альт­штадт) с пре­им. ра­ди­аль­но-коль­це­вой пла­ни­ров­кой и пло­ща­дя­ми Шлос­п­лац, Теа­тер­п­лац, Ной­маркт, Пост­плац. На пра­вом бе­ре­гу – Но­вый го­род (Ной­штадт) с центр. пло­ща­дью Аль­бер­т­п­лац (ос­но­ван в 1811, арх. И. Г. Ха­упт­манн), за­стро­ен­ный гл. обр. в 19–20 вв. Об­лик ис­то­рич. цен­тра Д. (вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия) во мно­гом оп­ре­де­ля­ют мно­го­числ. пар­ки (круп­ней­ший – Гро­сер-гар­тен, 1676, пл. 160 га; при­мы­ка­ет с юго-вос­то­ка к Альт­штад­ту, в его пре­де­лах – зоо­парк, бо­та­нич. са­ды и др.), мос­ты и на­бе­реж­ные Эль­бы (зна­ме­ни­тый «Фронт Эль­бы» с тер­ра­сой Брю­ля и па­рад­ной ле­ст­ни­цей, по­стро­ен­ной в 1814 арх. Г. Ф. Тор­мей­е­ром). В Ста­ром го­ро­де со­сре­до­то­че­ны мн. па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры: дво­рец кур­фюр­стов (ос­но­ван ок. 1200, по­стро­ен в 15–19 вв.), ма­неж (Йохан­не­ум, 1586–91; с 1952 Му­зей транс­пор­та), ба­роч­ные дво­рец Та­шен­берг (1707–1763), двор­цо­вый ан­самбль Цвин­гер, про­тес­тант­ская ц. Нойе-Фрау­эн­кир­хе (1726–1743, арх. Г. Бер и др.; вос­ста­нов­ле­на в 1993–2005), ка­то­лич. со­бор Хоф­кир­хе (1738–56, арх. Г. Кья­ве­ри), ц. Св. Кре­ста (1764–1800, ар­хи­тек­то­ры К. Ф. Экс­нер, И. Г. Шмидт), руи­ны двор­ца Кур­лян­дер (1729, арх. И. К. Кноф­фель), дом Ге­ванд­ха­ус (1768–70, арх. И. Ф. Кнёбель), га­упт­вах­та в сти­ле клас­си­циз­ма (1830–33, арх. К. Ф. Шин­кель), зда­ние Дрез­ден­ской опе­ры, Но­вая ра­ту­ша (1905–1910). Вне Ста­ро­го го­ро­да в 17 – сер. 19 вв. по­строе­ны: дво­рец в Гро­сер-гар­те­не (1678–80, арх. И. Г. Штар­ке); рас­по­ло­жен­ные на пра­вом бе­ре­гу Эль­бы Япон­ский дво­рец (1715–41, ар­хи­тек­то­ры З. Лонг­люн, Ж. де Бодт, М. Д. Пёп­пель­ман; ны­не Гос. эт­но­гра­фич. му­зей и Му­зей пер­во­быт­ной ис­то­рии Сак­со­нии) и ц. Дрей­кё­ниг­скир­хе в Ной­штад­те (1732–39, арх. Пёп­пель­ман), двор­цо­во-пар­ко­вый ком­плекс Пиль­ниц, двор­цы Линг­нер­шлосс (1850–53), Альб­рехтс­берг (1851–54, арх. А. Лох­се), Эк­берг (1859–61); рус. пра­во­слав­ная ц. Прп. Си­ме­о­на Див­но­гор­ца (1872–74, арх. Г. Ю. фон Бос­се). Сре­ди по­стро­ек кон. 19 – 1-й тре­ти 20 вв.: мост «Го­лу­бое чу­до» (1891–93), зда­ние Сак­сон­ско­го пар­ла­мен­та (1901–07, арх. П. Вал­лот), ц. Кри­сту­скир­хе (1903–05, ар­хи­тек­то­ры Р. Шил­линг, Р. Греб­нер), быв. си­га­рет­ная фаб­ри­ка Йе­ни­це (1907, арх. М. Хам­мицш), зда­ние Нем. му­зея ги­гие­ны (1927–30, арх. В. Крейс; му­зей ос­но­ван в 1912 по ини­циа­ти­ве К. А. Линг­не­ра). В 1950-е гг. на­ча­лась ре­кон­ст­рук­ция го­ро­да: за­строй­ка пл. Альт­маркт (1953–56, ар­хи­тек­то­ры Й. Ра­шер, Г. Мюл­лер, Г. Гу­дер). Па­мят­ни­ки: кур­фюр­сту Мо­ри­цу (кон. 16 в.), ко­ро­лю Ав­гу­сту II Силь­но­му (1732–34, скульп­тор И. И. Ви­на­хе; по­ста­мент 1884), К. М. фон Ве­бе­ру (1860, скульп­тор Э. Ри­чель), скульп­то­ру Э. Ри­че­лю (1876), Г. Зем­пе­ру (1892), кон­ная ста­туя ко­ро­ля Ио­ган­на (1889, все – скульп­тор И. Шил­линг).

Гос. ху­дож. со­б­ра­ния Д. вклю­ча­ют: Кар­тин­ную га­ле­рею ста­рых мас­те­ров (см. Дрез­ден­ская кар­тин­ная га­ле­рея ), Со­бра­ние фар­фо­ра (ки­тай­ский и май­сен­ский, од­но из круп­ней­ших со­б­ра­ний в ми­ре), Ору­жей­ную па­ла­ту (экс­по­зи­ция ср.-век. ору­жия и дос­пе­хов), Фи­зи­ко-ма­те­ма­тич. са­лон (1560; пред­став­ле­ны ин­ст­ру­мен­ты из разл. об­лас­тей ес­те­ст­вен­ных на­ук, кол­лек­ция гло­бу­сов зем­но­го ша­ра и звёзд­но­го не­ба 13–18 вв.) (все – в Цвин­ге­ре); Му­зей де­ко­ра­тив­ных ис­кусств (с 1963 – во двор­це Пиль­ниц), Му­зей нар. иск-ва Сак­со­нии с Кол­лек­ци­ей ку­коль­но­го те­ат­ра (1897; с 1913 в зда­нии Ягер­хоф, 16 – нач. 17 вв.); «Зе­лё­ный свод» (1723; кол­лек­ция сак­сон­ских юве­лир­ных из­де­лий и др.), Ка­би­нет гра­фи­ки, Ну­миз­ма­тич. ка­би­нет (с 2004 все в зда­нии зам­ка кур­фюр­стов); Кар­тин­ную га­ле­рею но­вых мас­те­ров (жи­во­пись 19–20 вв.), Со­б­ра­ние скульп­ту­ры (оба му­зея – в зда­нии Аль­бер­ти­нум, 1884–87, арх. К. А. Канц­лер) и др. Сре­ди др. му­зе­ев: Гос. му­зей ми­не­ра­ло­гии и гео­ло­гии (1728), Зоо­ло­гич. му­зей (1728), Гор. му­зей (1891; во двор­це Ланд­ха­ус, 1770–76, арх. Ф. А. Круб­са­ци­ус), Во­ен.-ис­то­рич. му­зей Бун­дес­ве­ра (1990), Му­зей фо­то­гра­фии и фо­то­оп­ти­ки.

Д. – один из важ­ней­ших в стра­не цен­тров нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – 11 ин-тов и от­де­ле­ний Об-ва Фра­ун­го­фе­ра по со­дей­ст­вию при­клад­ным ис­сле­до­ва­ни­ям (в т. ч. ин­сти­ту­ты: ке­ра­мич. тех­но­ло­гий; элек­трон­ной и плаз­мен­ной тех­но­ло­гии); 5 ин-тов На­уч. со­об­ще­ст­ва Г. В. Лейб­ни­ца (в т. ч. эко­ло­гич. и ре­гио­наль­но­го раз­ви­тия; ис­сле­до­ва­ния твёр­дых тел и ма­те­риа­лов; ис­сле­до­ва­ния по­ли­ме­ров); 4 ин-та Об-ва М. План­ка по со­дей­ст­вию нау­ке (в т. ч. фи­зич. ком­плекс­ных сис­тем; хи­мич. фи­зи­ки твёр­дых тел; мо­ле­ку­ляр­ной ци­то­био­ло­гии и ге­не­ти­ки); Ин-т Вост. Ев­ро­пы. На ба­зе Центр. ин-та ядер­ных ис­сле­до­ва­ний в Рос­сен­дор­фе (близ Д.) соз­дан мно­го­про­филь­ный центр раз­ви­тия вы­со­ких тех­но­ло­гий. Сак­сон­ская ака­де­мия ху­до­жеств (1912; зда­ние – 1886–93, арх. К. Лип­си­ус). Круп­ней­шие ву­зы: Технич. ун-т (1828) и Выс­шая шко­ла тех­ни­ки и эко­но­ми­ки (1992); сре­ди др. – Выс­шая шко­ла изо­бра­зит. иск-ва (1764), Выс­шая шко­ла тан­ца (1925), Ун-т транс­пор­та им. Ф. Лис­та (1952), Еван­ге­лич. выс­шая шко­ла со­ци­аль­ных и при­клад­ных на­ук (1991). Гор. б-ка (1910), Сак­сон­ская б-ка (1556). Гос. те­атр, Те­атр ко­ме­дии, «По­ди­ум», мо­ло­дёж­ный, ку­коль­ный и др. те­ат­ры. С 1989 еже­год­но про­хо­дит Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­валь.

Ста­рей­ший ор­кестр ми­ра – Сак­сон­ская гос. ка­пел­ла (вос­хо­дит к ос­но­ван­ной в 1548 При­двор­ной ка­пел­ле; назв. с 1918). С 17 в. при дво­ре ста­ви­лись опе­ры и ба­ле­ты. С нач. 18 в. Д. – один из муз. цен­тров Ев­ро­пы, здесь ра­бо­та­ли М. Пре­то­ри­ус, Г. Шютц, И. А. Хас­се, В. Ф. Бах, Г. Ф. Те­ле­ман; в Цвин­ге­ре, двор­цах и пар­ках про­во­ди­лись «празд­ни­ки муз». В 19 в. рас­про­стра­ни­лись пуб­лич­ные кон­цер­ты с уча­сти­ем вир­туо­зов – Н. Па­га­ни­ни, Ф. Лис­та и др. В 1807 от­кры­та Пев­че­ская ака­де­мия, в 1848 Р. Шу­ман ос­но­вал Со­юз хо­ро­во­го пе­ния. В 1854 ор­га­ни­зо­ван Со­юз му­зы­кан­тов, в 1856 – кон­сер­ва­то­рия. В 1870 от­крыт 1-й кон­церт­ный зал «Ге­вер­бе­ха­ус», при нём соз­дан ор­кестр (с 1915 Дрез­ден­ский фи­лар­мо­нич. ор­кестр). Рас­цвет опе­рного искусства свя­зан с Дрезденской оперой, с дея­тель­но­стью К. М. фон Ве­бе­ра, Р. Ваг­не­ра, Р. Штрау­са. Муз. спек­так­ли про­хо­дят так­же в Те­ат­ре опе­рет­ты (1950; с 1967 Гос. опе­рет­та) и те­ат­ре «Лан­дес­бю­нен За­ксен». Му­зы­ку совр. ком­по­зи­то­ров ис­пол­ня­ют Дрез­ден­ский сим­фо­нич. ор­кестр (1996), ка­мер­ный кол­лек­тив «en­semb­le courage» (1997), ста­рин­ную – Дрез­ден­ский ор­кестр ба­рок­ко (1991), ан­самбль «Ба­рок­ко­ло» (2000), «Ка­пел­ла Са­гит­та­риа­на» (2006). Сре­ди хо­ро­вых кол­лек­ти­вов – ста­рей­ший (ок. 1225) в Гер­ма­нии хор маль­чи­ков «Кройц­хор» при ц. Св. Кре­ста, Дрез­ден­ская ка­пел­ла маль­чи­ков (1548). Ака­де­мия му­зы­ки и те­ат­ра (до 1945 конс.), Выс­шая шко­ла му­зы­ки им. К. М. фон Ве­бе­ра (1856), Выс­шая шко­ла цер­ков­ной му­зы­ки. Ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­ли: Дрез­ден­ский муз. фес­ти­валь (еже­год­ный, с 1978), Фес­ти­валь дик­си­лен­да (с 1970), Дни совр. му­зы­ки (с 1987). Дрез­ден­ский центр совр. му­зы­ки (под рук. У. Цим­мер­ма­на, ос­но­ван в 1986, с 2004 Ев­роп. центр ис­кусств Хел­ле­рау).

Фут­боль­ный клуб «Ди­на­мо» (вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Ру­дольф Хар­биг», 24 тыс. мест) был од­ним из силь­ней­ших в ГДР – 8-крат­ный чем­пи­он ГДР (в 1953–90), 7-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка ГДР (в 1952–1990). В 2002 про­хо­дил чем­пио­нат ми­ра по во­лей­бо­лу сре­ди жен­щин.

В струк­ту­ре эко­но­ми­ки го­ро­да рез­ко пре­об­ла­да­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то бо­лее 85% ра­бо­таю­щих, нач. 2000-х гг.). Д., ус­ту­пая Лейп­ци­гу (круп­ней­ше­му го­ро­ду Сак­со­нии) по объ­ё­му пром. про­из-ва и уров­ню раз­ви­тия тор­го­вых, де­ло­вых, фи­нан­со­вых ус­луг, на­мно­го пре­вос­хо­дит его по зна­че­нию как адм. и куль­тур­ный центр. Д. – один из круп­ней­ших в Гер­ма­нии цен­тров ту­риз­ма (еже­год­но го­род по­се­ща­ют ок. 7 млн. чел.; ту­ри­стов при­вле­ка­ют так­же ис­то­ри­ко-ар­хит. па­мят­ни­ки в ок­ре­ст­но­стях Д., в т. ч. охот­ни­чий за­мок Мо­риц­бург, за­мок Хон­штайн, кре­пость Кё­ниг­штайн, ар­хит. ан­самб­ли го­ро­дов Май­сен, Пир­на и др.). С ту­ри­стич. биз­не­сом тес­но свя­за­на гос­ти­нич­ная ин­ду­ст­рия (в т. ч. оте­ли гос­ти­нич­ных се­тей «Hilton», «Kempinski», «Holiday Inn», «Mercure» и др.). Важ­ная от­расль сфе­ры ус­луг – сек­тор гос. управ­ле­ния, свя­зан­ный с адм. функ­ция­ми го­ро­да. Д. – один из ве­ду­щих фи­нан­со­вых цен­тров Вост. Гер­ма­нии с об­шир­ной се­тью бан­ков­ско-кре­дит­ных и стра­хо­вых уч­ре­ж­де­ний, в т. ч. круп­ней­ших герм. ком­мерч. бан­ков Dresdner Bank (вхо­дит в стра­хо­вую груп­пу «Allianz AG Holding»), Deut­s­che Bank, Kommerzbank. В го­ро­де рас­по­ло­же­ны пред­ста­ви­тель­ст­ва мн. фирм и ком­па­ний, в т. ч. «AMD Saxony Manu­fac­turing GmbH» (при­над­ле­жит амер. кор­по­ра­ции «Advanced Micro Devices Inc.», AMD Inc.), «Infineon Technologies AG», «Siemens AG», «IBM Deutschland GmbH», «Volkswagenwerke AG», «Daimler-­Chrys­ler AG», «Motorola» и др., го­лов­ной офис ком­па­нии «BIOP Biopolymer Tech­nologi­es» – од­ной из ве­ду­щих фирм герм. био­тех­но­ло­гич. пром-сти. Гл. от­расль пром-сти Д. – ма­ши­но­строе­ние; пре­об­ла­да­ют нау­ко­ём­кие про­из­вод­ст­ва, пре­ж­де все­го мик­ро­элек­тро­ни­ка, при­бо­ро­строе­ние и точ­ное ма­ши­но­строе­ние. За 1990–2000-е гг. Д. пре­вра­тил­ся в ве­ду­щий центр вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных про­из­водств в вост. час­ти Гер­ма­нии; ог­ром­ное зна­че­ние для их раз­ви­тия име­ет на­уч­но-про­из­вод­ст­вен­ная коо­пе­ра­ция ме­ж­ду Тех­нич. ун-том Д. и пром. фир­ма­ми. В 1996 ком­па­ния «AMD Saxony Manufacturing GmbH» от­кры­ла пер­вый в Д. за­вод по­лу­про­вод­ни­ков, к нач. 2000-х гг. её ком­би­нат по про­из-ву мик­ро­про­цес­со­ров стал од­ним из круп­ней­ших в Ев­ро­пе (вы­пус­ка­ет ок. 50 млн. мик­ро­про­цес­со­ров, 2005; чис­ло за­ня­тых на за­во­дах AMD Inc. за 1996–2006 воз­рос­ло с 1,4 тыс. до 3,5 тыс. чел., с учё­том об­слу­жи­ваю­щих пред­при­ятий св. 8 тыс. за­ня­тых; на неё при­хо­дит­ся до 20% ми­ро­во­го вы­пус­ка мик­ро­про­цес­со­ров не­ко­то­рых ти­пов). Ком­па­нии AMD Inc. при­над­ле­жат два круп­ных н.-и. цен­тра – Центр раз­ви­тия пе­ре­до­вых тех­но­ло­гий про­из-ва ли­то­гра­фич. ма­сок и Центр на­но­элек­тро­ни­ки. За­вод ком­па­нии «In­fi­ne­on Technologies AG» – один из ос­нов­ных в стра­не про­из­во­ди­те­лей элек­трон­ных ком­по­нен­тов, мик­ро­чи­пов, бес­про­вод­ных те­ле­фо­нов. Ком­па­ния «DuPont Photomasks» – круп­ный про­из­во­ди­тель ли­то­гра­фич. фо­то­шаб­ло­нов для по­лу­про­вод­ни­ков но­во­го по­ко­ле­ния. Ок. 125 дей­ст­вую­щих в Д. герм. и иностр. фирм (2006) объ­е­ди­не­ны в ас­со­циа­цию «Си­ли­ко­но­вая до­ли­на Сак­со­нии» («Silicon Saxony»). Тра­ди­ци­он­но од­на из ве­ду­щих от­рас­лей пром. спе­циа­ли­за­ции го­ро­да – оп­ти­ко-ме­ха­нич. про­из-во (ос­но­ван­ная в 1887 фир­ма «Richard Huet­ting» к 1906 ста­ла круп­ней­шим в Ев­ро­пе из­го­то­ви­те­лем фо­то­ка­мер; в 1889 ос­но­ва­на фир­ма «Ernemann AG» по про­из-ву мик­ро­ско­пов, би­нок­лей, фо­то­ап­па­ра­тов и др.; в 1926 обе фир­мы сли­лись в ком­па­нию «Zeiss-­Ikon AG», из ко­то­рой к 1964 вы­рос круп­ней­ший в ГДР ком­би­нат «VEB Pen­tacon»; ны­не ве­ду­щий про­из­во­ди­тель – фир­ма «Pentacon GmbH»). Раз­ви­ва­ет­ся но­вая от­расль – ав­то­мо­би­ле­строе­ние: в 2001 фир­ма «Volkswagenwerke AG» от­кры­ла в Д. про­из-во ли­му­зи­нов клас­са люкс («Volkswagen Phaeton»), на­ча­то про­из-­во др. мо­де­лей (люк­со­во­го ку­пе «Volkswagen Passat», се­да­на «Bent­ley Con­ti­nen­tal»). Фир­ма «Elbe Flug­zeug­wer­ke» (до­чер­няя ком­па­ния Ев­роп. аэ­ро­кос­мич. кор­по­ра­ции, EADS) от­кры­ла пред­при­ятие по пе­ре­обо­ру­до­ва­нию аэ­ро­бу­сов А-320 в гру­зо­вые са­мо­лё­ты (до 30 шт. в год к 2010). Дей­ст­ву­ют элек­тро­тех­нич. и ра­дио­тех­нич. за­во­ды, не­боль­шие вер­фи по ре­мон­ту барж и реч­ных су­дов, вы­пус­ку лёг­ких спор­тив­ных ка­те­ров, пред­при­ятия по про­из-ву обо­ру­до­ва­ния для кон­ди­тер­ской пром-сти. Хи­мич. пром-сть спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке фар­ма­цев­тич. про­дук­ции (пред­при­ятия «Phar­ma­tech GmbH», «Asta Me­dica AG», «Arz­nei­mit­telwerk Dres­den GmbH»). За­вод «Feidal Lacke+Farben GmbH» про­из­во­дит ла­ки, крас­ки, ан­ти­кор­ро­зи­он­ные по­кры­тия, пред­при­ятия фирм «Dental Kos­metik GmbH» и BVB GmbH – то­ва­ры бы­то­вой хи­мии. Ком­па­ния «Glashü tte Dö ­bern» – про­из­во­ди­тель зна­ме­ни­то­го хру­ста­ля «Dresden Krys­tal». Тра­диц. от­расль пром-сти Д. – по­ли­гра­фи­че­ская. Пред­при­ятия ме­бель­ной, лёг­кой (швей­ной, три­ко­таж­ной), пи­ще­вку­со­вой (та­бач­ные, кон­ди­тер­ские из­де­лия, пи­во) от­рас­лей.

Близ Д., в вер­ховь­ях Эль­бы, на­хо­дит­ся нац. парк Сак­сон­ская Швей­ца­рия – од­но из са­мых по­пу­ляр­ных в Гер­ма­нии мест от­ды­ха и ту­риз­ма.

Иллюстрации:

Зда­ние Дрез­ден­ской кар­тин­ной га­ле­реи. Ар­хи­тек­тор Г. Зем­пер. Фо­то 1900-х гг. Архив БРЭ.

Дрез­ден. Цер­ковь Нойе-Фрау­эн­кир­хе. 1726–43. Ар­хи­тек­тор Г. Бер и др. Вос­ста­нов­ле­на в 1993–2005. Архив БРЭ.

Дрез­ден. Вид на Ста­рый го­род. Архив БРЭ.

Фото П. С. Павлинова. Зда­ние Дрез­ден­ской опе­ры. Ар­хи­тек­тор Г. Зем­пер. Архив БРЭ.

«Пло­щадь Но­во­го Рын­ка в Дрез­де­не». Кар­ти­на Б. Бел­лот­то. 1750–52. Кар­тин­ная га­ле­рея (Дрез­ден). Архив БРЭ.

Авторы статьи: Мат­вее­ва А. Г. (ис­то­рия); По­лё­то­ва Л. А. (му­зы­ка); Стре­лец­кий В. Н. (эко­но­ми­ка).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)