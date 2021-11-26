БЕТЛЕН Габор (Bethlen)

Князь Трансильвании (1613—1628), номинальный король Венгрии (1620—1621).

Происходил из древнего венгерского дворянского рода . В юности воспитывался при княжеском дворе Жигмонда Батори. В Пятнадцатилетней войне (1591—1606) сражался против Габсбургов в трансильванском полку на стороне османов. После поражения при Брашшо (Брашов, Румыния) эмигрировал в Османскую империю . Использовал связи при султанском дворе, чтобы привести к власти в Трансильвании Иштвана Бочкаи. В благодарность получил от него крепость Вайдахуняд.

На выборах князя 1608 поддержал Габора Батори, который со временем стал ревниво относиться к более талантливому сподвижнику. В 1612 Б. вновь спасся бегством к туркам. В 1613 вернулся в княжество во главе многочисленного турецкого войска и с султанским мандатом на правление. Под давлением Османской империи был избран князем Трансильвании.

В Тридцатилетнюю войну 1618—1648 проводил активную политику, совершив три похода против императора Фердинанда II Габсбурга. В 1619—1621 вторгся в Венгрию, где получил поддержку протестантского населения, захватил Кашшу (совр. Кошице) и Пожонь/Прессбург (совр. Братислава). Совместно с чешскими и моравскими отрядами совершил поход на Вену, но был изгнан из пределов Австрии.

В 1620 на Государственном собрании в Бестерцебане (Банска-Бистрица) венгерские сословия с согласия Османской империи избрали Б. королем. Б. отказался от венгерской короны, поскольку хотел примириться с Габсбургами и объединить Венгрию. После сражения при Белой Горе (1620) Фердинанд II перешел в наступление на подвластные Б. территории.

По условиям Никольсбургского (Микуловского) мира 1621 Б. отказался от королевского титула при условии, что Фердинанд II будет соблюдать условия Венского мира (1606). Сохранил за собой 7 комитатов и 3 крепости на востоке Венгрии и владения в Силезии. Искал сближения с Габсбургами, в 1623 сватался к дочери Фердинанда II, но получил отказ. В ответ в 1623—1624 совершил новый антигабсбургский поход.

В 1626 женился на Екатерине Бранденбургской, что укрепило его связь с протестантским лагерем (Швеция, Дания, Пруссия). В том же году совершил третий поход на габсбургские владения, но был разбит Валленштейном. Результатом боевых действий стало подтверждение условий Никольсбургского мира.

В княжестве проводил политику централизации и ограничения власти сословий. Заменил гайдуцкие отряды регулярной армией. Введением монополий защитил княжеские доходы от вмешательства сословий. Развивал горное дело, приглашал в княжество горных инженеров и горнорабочих.

Будучи истым кальвинистом , в княжестве проводил политику религиозной терпимости. Поддержал переводы Библии на венгерский и румынский языки. Разрешил малочисленной группе иезуитов вернуться в княжество и открыть свои школы. Расширил прерогативы православного митрополита в Трансильвании. Перестроил княжескую резиденцию в Дюлафехерваре, где содержал образцовый ренессансный двор. В 1622 основал там академию с библиотекой и типографией. Направлял молодых людей на учебу в европейские университеты.

Автор статьи: О. В. Хаванова.

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