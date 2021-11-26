БЕДНЫЙ КОНРАД

Крестьян­ская организация в Германии начала XVI века, боровшаяся против сеньориальных повинностей в герцогстве Вюртемберг.

Название произошло от насмешливого прозвища, которым обозначали крестьянскую бедноту. Возникновение «Б. К.» связано с экономической политикой герцога Ульриха Вюртембергского, который, остро нуждаясь в средствах для войны с Бургундией, резко увеличил налоги.

Особое возмущение крестьян и городской бедноты вызвали новые меры весов, по которым вес товара уменьшался, а цена оставалась прежней.

Недовольные крестьяне создали вооруженные отряды. Одним из предводителей восставших стал Петер Гайс, который призвал к «суду Божьему». Он выбросил в р. Ремс продукты, вес которых был уменьшен реформой герцога, заявив, что если они утонут, то Бог на стороне крестьян.

2 мая 1514 началось восстание. Повстанцы, надеявшиеся на поддержку со стороны всех деревень и бедноты Вюртемберга, заняли долину Ремса. Их лозунгами было освобождение крестьян от всех повинностей и податей, раздел имущества и земель сень­оров. Восстание приобретало все больший размах, что вынудило герцога пойти на уступки.

Тюбингенский мир 8 июля 1514 ограничил его власть советом из представителей верхушки рыцарства и зажиточных бюргеров. Города, в свою очередь, обязались выплатить долги герцога. Заручившись поддержкой бюргер­ства, Ульрих разгромил крестьянские отряды. В плен были захвачены 1700 человек, многих казнили после длительных пыток.

Автор статьи: А. В. Лазарева.

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