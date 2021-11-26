АЛЬБРЕХТ БРАНДЕНБУРГСКИЙ ПРУССКИЙ

Первый герцог Пруссии (с 1525), последний великий магистр Тевтонского ордена .

Третий сын маркграфа Фридриха фон Бранденбург-Ансбахского, А. Б. П. по отцовской линии был прямым потомком Бранденбургской ветви Гогенцоллернов , по материнской — внуком польского короля Казимира IV (1427–1492). В 1508 участвовал в итальянском походе императора Максимилиана I . При поддержке отца и братьев избран 13.02.1511 великим магистром Тевтонского ордена. В 1519–1521 вел войну против польского короля Сигизмунда I. При посредничестве императора Карла V заключил перемирие на 4 года, а в 1525 подписал Краковский мир: прусские земли Тевтонского ордена признавались светским княжеством — герцогством Прусским, наследным владением Бранденбургских князей, находившимся в ленной зависимости от польского короля. А. Б. П. снял с себя полномочия великого магистра и принял протестантизм . Его примеру последовали многие члены ордена, практически прекратившего свое существование. Во внутренней политике А. Б. П. проявил себя как незаурядный администратор, сумев восстановить экономику прусских земель, опустошенных войной и крестьянскими восстаниями. Ввел гибкую систему налогообложения; в обмен на значительные денежные ссуды сделал уступки сословиям. В 1525 принял свод законов, дополненный в 1540 и 1542 статьями об особых привилегиях знати и военных. Учредил в герцогстве систему управления по образцу Тевтонского ордена, используя опыт деления на комтуры и назначения должностных лиц, составлявших специальные советы. А. Б. П. был покровителем наук и искусств. В 1544 по его инициативе в Кенигсберге основан университет («Альбертина»). Соч.: Herzog Albrecht von Preuβen und Livland: Regesten aus dem Her-zoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten // Ulrich Müller. Köln [u. a.], 1996; Die Testamente Herzog Albrechts von Preussen aus den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts // Almut Bues, Igor Kąkolewski (Hg.). Wiesbaden, 1999. (Quellen und Studien // Dt. hist. Inst. Warschau Bd. 9).

Автор статьи: Лазарева А.В.