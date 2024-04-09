7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВО ФРАНЦИИ (Том 1)

Гизо Ф.

«История цивилизации во Франции», фундаментальный труд классика французской историографии Франсуа Гизо (1787–1874), явилась в свое время событием не только в научной, но и общественной жизни, получив большой резонанс в Европе и Америке. В России ее публикация во II половине XIX века в переводе видного историка-медиевиста П.Г. Виноградова также нашла широкий отклик среди образованной части общества. И в начале XXI века эта книга не утратила своего значения, что дает право рекомендовать ее историкам, студентам и всем интересующимся историей развития мировой цивилизации.