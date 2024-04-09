7 класс | История Нового времени XVI—XVII вв.

Французский королевский двор в ХVI веке

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Королевский двор Франции представлен с точки зрения институциональной и политической истории, как результат долгой эволюции различных структурных подразделений внутрикуриального или общегосударственного порядка, сформировавшихся еще в раннем Средневековье. Анализируются его ключевые функции властного, церемониального, представительского характера, связанные с формированием абсолютной монархии в XV-XVI вв. Особое место уделяется складыванию самостоятельного дамского двора, вместе с обретением властных полномочий королевами Франции. Освещаются политические судьбы Ренессансного двора в период Религиозных войн 1559-1598 гг. и анализируются причины распада блестящего двора Валуа.