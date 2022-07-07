Варфоломеевская ночь: кровавая свадьба в Париже В широком понимании Варфоломеевская ночь до сих пор является символом невоздержанности и коварства, религиозного фанатизма и слепого насилия.

Кульминация напряжённости в обществе Франции XVI века вылилась в настоящую резню в Париже в ночь с 23 на 24 августа 1572 года. В широком понимании Варфоломеевская ночь до сих пор является символом невоздержанности и коварства, религиозного фанатизма и слепого насилия.

Варфоломеевская ночь: контекст

Принято считать, что Религиозные войны во Франции начались 1 марта 1562 года, однако ряд документов свидетельствует, что столкновения на почве религии в королевстве разразились в 1559 году. Реформация, безусловно, дала серьёзный импульс для столкновений не только в Священной Римской империи, но и в соседних державах. В том же году французский король Генрих II заключил весьма неоднозначный мир с Габсбургами в Като-Камбрези, который положил конец Итальянским войнам. Во Францию постепенно возвращается большое количество людей, чьим ремеслом была война, а всеобщее недовольство возрастало. Монарх принялся за реформы государственного аппарата, а также за религиозный вопрос. Сторонников “ереси” стало значительно больше, и даже довольно суровые наказания не способствовали снижению числа адептов нового вероучения. 10 июня 1559 года сорокалетний Генрих II погиб на турнире в результате несчастного случая.

Новый молодой монарх из династии Валуа, Франциск II, быстро попал под влияние лотарингских герцогов из семьи Гизов благодаря Амбуазскому заговору 1560 года. Представители семейства являлись приверженцами консервативных религиозных взглядов. Выдвижение этого клана нарушило баланс сил при дворе: ряд аристократических семейств обратились к учению Жана Кальвина и сплотились вокруг рода Бурбонов – потомков французского монарха Людовика IX Святого. Как и королева Наваррская, ревностная сторонница новой веры Жанна д’Альбре, её супруг Антуан Бурбон сочувствовал протестантам. Брат Антуана, принц Конде, стал главным борцом за существование кальвинизма во Франции.

В назревающем конфликте выделялись три стороны: рьяные католики, сторонники протестантизма (так же прозванные своими противниками гугенотами) и вечно ищущая компромисса королевская власть.

В 1560 году французского монарха Франциска II не стало. Бремя управления державой пало на плечи флорентийки Екатерины Медичи – матери Франциска и несовершеннолетнего новоиспечённого короля Карла IX, который не мог править без регента. Она, прежде всего, опиралась для решения религиозного вопроса на канцлера л’Опиталя – самого влиятельного чиновника в стране. Были созваны Генеральные штаты, где канцлер произнёс свой призыв: “Забудьте эти оскорбительные слова — “папист” (католик), “гугенот”. Помните о том, что мы все — французы, все подданные короля”.

В январе 1562 года был издан королевский указ, который запрещал всякие гонения на религиозной почве. При этом протестанты не могли открыто исповедовать свою веру в крупных городах Франции, однако могли себе это позволить в своих имениях, замках и регионах, где сторонников новой веры было подавляющее большинство. Попытки установления религиозного мира в теории являлись рациональными, но в действительности устраивали далеко не всех. 1 марта 1562 года стычка Франсуа де Гиза с протестантами в Васси закончилась немалой кровью. C этой даты по 1570 год произошло три войны между католиками и протестантами. Ещё в 1563 году в борьбе погибли Антуан Бурбон и Франсуа де Гиз, а в 1569 году был убит и принц Конде – представитель королевской династии, лидер гугенотов. В 1570 году был подписан Сен-Жерменский мир, который совершенно не устраивал католиков. Лавируя между двумя партиями, монарх и его мать шли по пути примирения двух сторон. Решение предложил адмирал Колиньи – военный лидер гугенотов. Он полагал, что следует объединить два лагеря посредством военного конфликта с Испанией. Однако ставки были слишком высоки: Екатерина Медичи не хотела усиления влияния гугенотов благодаря поддержке мятежных Нидерландов, в которых также подняло голову новое вероучение. Отряд добровольцев весной 1572 года был направлен Карлом IX и адмиралом Колиньи на борьбу с войсками герцога Альбы, но французские войска потерпели поражение.

Было решено подкрепить мир брачным союзом принцессы Маргариты де Валуа и Генриха Наваррского из рода Бурбонов – видной фигуры в лагере гугенотов. Против свадьбы был папа римский, мать жениха Жанна д’ Альбре и население Парижа, среди которого – большая часть католиков.

Свадьба и кровавая резня

18 августа 1572 года церемония бракосочетания состоялась. Её провёл кардинал Карл де Бурбон – дядя жениха. Со всей страны в Париж съехался весь цвет протестантской знати. Свадьба была отмечена с помпой и пышностью, но в столице обстановка была крайне напряженной. Парижане не могли терпеть в своём городе еретиков и отступников. 22 августа на адмирала Колиньи было совершено покушение. Стрелок сумел скрыться с места преступления, однако в дальнейшем выяснилось, что выстрел был произведён из дома городского чиновника, который находился под патронажем герцога Гиза. Вожди гугенотов буквально у края кровати раненого Колиньи приняли решение попросить помощи у короля в расследовании произошедшего и привлечении к ответственности заказчиков преступления.

23 августа в королевской резиденции было созвано собрание “кризисного комитета” ( совещательного органа при короле ), в который вошли Екатерина Медичи, герцог Анжуйский, хранитель печати Бираг ( человек, который подтверждал подлинность королевских указов ), маршал Таванн и множество других советников. Судя по мемуарам некоторых участников тех событий, далее состоялось заседание экстренной группы, которая пришла к довольно своеобразному заключению: гугеноты всё равно не будут удовлетворены и всё равно начнут войну. Миссия умиротворения страны была провалена. Далее были созваны все представители муниципалитета, которые по указанию закрывали все ворота и создавали по тревоге милицию ( боевые отряды) .

В ночь на 24 августа с позволения королевской власти были устроены массовые избиения и убийства протестантов в столице. Отряд молодого герцога Гиза проник в покои адмирала Колиньи и добил лидера гугенотов. Других знатных протестантов отлавливали у домов. Позднее в дело вмешались и разъярённые парижане. С утра на кладбище невинно убиенных расцвел сухой боярышник – чудо, знак божьей милости в качестве одобрения произошедшего.

Король Карл IX издаёт постановление о прекращении репрессий. Официальная версия произошедшего – кровная месть герцога Гиза за убийство своего отца адмиралом Колиньи. Однако убийства и грабежи не прекратились: король не мог остановить обезумевшую толпу.

26 августа Карл IX поменял свою позицию: акция была направлена против готовящегося заговора гугенотов, и простые горожане поддержали своего короля.

Царь Иван IV Грозный в своём письме императору Максимилиану II заметил о событиях во Франции: “А что, брат дражайшей, скорбиш о кроворозлитии, что учинилось у Францовского короля в его королевстве, несколко тысяч и до сущих младенцов избито; и о том крестьянским государем пригоже скорбети, что такое безчеловечество Француской король над толиком народом учинил и кровь толикую без ума пролил”.